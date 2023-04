[株式会社LAND]

アイドルのセカンドキャリア”をコンセプトに乃木坂46、モーニング娘。アンジュルム等のOGが集まって結成されたガールズグループYouplus(ユープラス)

オリコンディリーチャート9位にランクインした2枚目のシングル『無邪気』に続き、待望の1stアルバム『流星群』が、7月7日(金)の七夕にリリース決定!

それに伴い生バンドによるワンマンライブツアーの開催が決定!

また、リリースを記念して、5月16日(火)まで新宿ミロード1F【one x one】にて32日間限定のPOPUPを開催中!





1stアルバム『流星群』は、Youplusの魅力と、唯一無二の世界観を凝縮したフルアルバム。デビュー曲から最新シングルに至るまでの、Youplusを代表する12曲を詰め込んだ1枚。アルバム表題曲となる「流星群」は、現代に生きる人たちが感じる痛みを疾走感のあるメロディで歌い上げ、初披露から早くもライブを盛り上げる一曲として存在感を示している。

これまでライブでしか披露されてこなかった『浸水』『Funny Side Up』を加え、よりライブを感じられる必聴アルバムとなっている。





今回は、通常盤、初回生産限定盤、完全予約限定特装盤の全3形態での発売となる。

4/21(金) 11:00~ 順次予約開始。





初回生産限定盤は、限定公開された『Delight(Dance ver.)』を含む、全5曲のMVが収録されたDVD付き。

完全予約限定特装盤は、ソロ曲とデュエット曲を収録した全5曲入りのCDと、Youplus初のライブ映像が収録されたDVD付きの完全版。さらに、80P大ボリュームの写真集が付いてくる、Youplusの全てを語るに相応しい1枚となっている。

※完全予約限定特装盤はYouplusオフィシャルショップ内で予約受付開始。こちらは、77枚限定で「推しメンからのサイン入りオリジナルTシャツ」の豪華特典付き。







『流星群』詳細●発売日:2023年7月7日(金)●アーティスト名:Youplus●商品名:流星群

●収録曲:全形態共通(全12曲)

完全予約限定特装盤



●品番:SCYP-017~019●価格:(税込)¥13,200(税抜)¥12,000

●内容:CD 2枚 + DVD 1枚 + 80P写真集付き





CD1. 全12曲 収録(※全形態共通)

CD2. CD1.には収録されない全5曲収録

DVD 2023/2/22「無邪気な世界 ~Grand Final~」のライブ映像収録(一部楽曲を除く)





初回生産限定盤



●品番:SCYP-014~015●価格:(税込)¥3,850(税抜)¥3,500

●内容:CD 1枚 + DVD 1枚 + 24Pブックレット付き





CD1. 全12曲 収録(※全形態共通)

DVD 全5曲のミュージックビデオを収録

「Last Laugh」「Delight」「無邪気」「In your Dreams」「Delight (Dance ver.)」

通常盤



●品番:SCYP-016●価格:(税込)¥2,500(税抜)¥2,273

●内容:CD 1枚





そして『流星群』の発売に伴い、

『Youplusワンマンライブツアー ~The End of the Gravity~』の開催が決定!!

こちらのチケットも4/21(金)11:00より、 Youplusオフィシャルサイトにて販売開始!!





『Youplusワンマンライブツアー ~The End of the Gravity~』詳細





2023年8月30日(水) 梅田シャングリラ

Youplusワンマンライブツアー『The End of the Gravity』

開場 18:00 開演 19:00

チケット代 6,000円 *整理番号付

(〒531-0075 大阪府大阪市北区大淀南1丁目1−14)





2023年9月1日(金) Shibuya Spotify O-nest

Youplusワンマンライブツアー『The End of the Gravity』

開場 18:00 開演 19:00

チケット代 6,000円 *整理番号付

(〒150-0044 東京都渋谷区円山町2−3 O-WESTビル 6F)





主催・企画 / 株式会社LAND 問い合わせ / info@schelm.jpチケット販売 / https://youplus.shop









なお、アルバムのリリースを記念して、5月16日(火)まで新宿ミロード1F【one x one】にて32日間限定のPOPUP『Project : 流星群』を開催中!

イベント期間中には、POPUPを記念したメンバーの来店イベントを毎週末に開催!

POPUPでしか買えないアイテムや、スペシャルな特典が付いてくるキャンペーンなど、盛りだくさんな内容となります!

7月7日のリリースまで加速度を上げて行くYouplusを見逃すな!

イベントの詳細等は随時発表いたしますので、各ニュースやYouplusオフィシャルホームページ、SNSをチェックして下さい。







来店イベント詳細

☆4月22日(土) メンバーによるソロ来店イベント

時間:13:00~ 林田真尋 / 18:00~ 川後陽菜 ※それぞれ60分間を予定しております





☆4月23日(日) メンバーによるソロ来店イベント

時間:13:00~ 川後陽菜 / 18:00~ 林田真尋 ※それぞれ60分間を予定しております





(両日共通)

会場:新宿ミロード「one×one」1階 レジ横スペース

内容:アルバム1枚のご予約、または「one×one」1階の商品を2,500円以上お買い上げのお客様に、メンバーから「みっともないほど愛だった」のリリースを記念したポストカード(5種)をランダムで手渡しいたします。





~イベント対象アルバム~

Youplus 『流星群』SCYP-016

通常盤 全12曲入り / ¥2,500-(税込)







【Youplus情報】

オフィシャルショップ

https://youplus.shop

公式Instagram

https://www.instagram.com/youplusjp/

公式Twitter

https://twitter.com/youplusjp

公式TikTok

https://tiktok.com/@youplusjp





【POPUP詳細】

・開催期間:2023年4月15日(土)~5月16日(火)

・営業時間:11:00~21:00

・所在地:東京都新宿区西新宿1-1-3小田急新宿ミロード

「one×one新宿ミロード店」1F内



