株式会社IVRy(本社:東京都台東区、代表取締役CEO:奥西 亮賀、以下「当社」)は、株式会社UPSIDER(代表取締役:宮城徹・水野智規、本社:東京都港区)が提供する法人カード「UPSIDER」において、利用企業様向け優待プログラム「Boost Your Business」への優待プログラムの提供を開始しました。



今回の優待プログラムの提供により、法人カード「UPSIDER」を利用する企業の方には、電話自動応答サービス「IVRy」新規導入時にお使いいただける、利用料3000円OFFクーポンを贈呈いたします。













優待プログラムの概要





この度の、法人カード「UPSIDER」が提供する利用企業様向け優待プログラム「Boost Your Business」へのプログラム提供開始により、UPSIDER利用者は、「IVRy」を優待プログラムで利用できるようになります。

下記の条件を満たしていただいた方に、電話自動応答サービスIVRyの利用料金3000円OFFクーポンをご提供いたします。



1.IVRyを新規でご利用するお客様であること

2.資料請求フォーム、または無料会員登録フォームに、紹介コードをご入力いただくこと

3.アカウントのお支払い情報に、UPSIDERのカードをご登録いただくこと



※「Boost Your Business」の利用には、法人カード『UPSIDER』への申込みが必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

https://up-sider.com/lp/





「Boost Your Business」について



「Boost Your Business」は、「挑戦する人々がより活躍できる社会を創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」を提供するUPSIDER社が提供するリワードプログラムです。UPSIDER社のミッションに共感した企業が法人カード「UPSIDER」を利用している企業に対して優待サービスを提供することで、「Boost Your Business」が、挑戦する企業を支えるプラットフォームとなることを目指しています。



「Boost Your Business」サービス一覧はこちら

https://up-sider.com/lp/boost-your-business.html





法人カード『UPSIDER』について



『UPSIDER』は、利用限度額や会計処理などの財務課題を解決する法人カードです。特に、最大1億円以上の利用限度額や、バーチャルカードの発行・管理機能、会計処理の早期化を助けるSaaS機能が好評で、アクティブな利用企業は数千社以上、利用継続率は99%以上です。





電話自動応答サービス「IVRy(アイブリー)」について







IVRy(読み:アイブリー、URL:https://ivry.jp)は月額3,000円から利用できる電話自動応答サービス(IVRシステム)です。PC/スマートフォンから即時登録・設定でき、最短5分で利用開始可能です。自動応答の分岐を自由に設定、電話履歴の確認、録音再生確認、電話帳管理などの豊富な機能が利用できるため、営業電話・顧客からの問い合わせ・注文・予約等の様々なシーンへの対応が可能です。

2020年11月のサービス提供開始からこれまでで、病院・クリニック、企業の代表電話・部署電話、飲食店、美容院、ECをはじめ、25以上の業界にわたって利用をいただいており、営業電話への対応効率化による80%の工数削減や、1日数万件を超えるワクチン予約の電話を自動応答の実現、IVRyを利用した簡易コールセンターの社内構築などの事例もあり、これまでに計450万件以上(※1)の着電の自動応答を実現しております。

※1:2022年1月15日時点までの実績



↓導入事例はこちら↓

https://ivry.jp/case



<採用強化中:IVRy採用概要>

現在、IVRyでは採用を強化しております。本プレスリリースを通してIVRyに少しでも興味を持っていただけた方は、是非下記、採用概要をご覧いただき、カジュアル面談等お申し込みいただけますと幸いです。





URL:https://ivry-jp.notion.site/IVRy-e1d47e4a79ba4f9d8a891fc938e02271





IVRyの機能について



人の対応が必要な内容と、自動化できる内容に振り分けることで、電話対応の負担軽減ができます。読み上げテキストの登録、道案内、予約など様々な使い方をしていただくことができ、ローコストかつ簡単に導入することができます。













株式会社UPSIDERについて



「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com」を提供し、両サービスの利用社数は5,000社を超えて成長しています。

今後も「決済」を入り口に、「挑戦する人々がより活躍する」際に直面するあらゆる課題解決を展開していく予定です。すべての挑戦者を支える金融プラットフォームとして、1人でも多くの方が、一刻も早く、少しでも大きく成功する後押しを続け、すべての挑戦者がお金の悩みから解放され、より挑戦を加速できる社会をつくってまいります。

会社名 :株式会社UPSIDER

設立年月 :2018年5月

資本金 :8,794百万円(資本準備金等含む)

代表者名 :代表取締役:宮城 徹、水野 智規

本社所在地:東京都港区六本木7-15-7

事業内容 :法人間決済サービスの企画・運営





株式会社IVRyについて



会社名 :株式会社IVRy(アイブリー)

代表者 :代表取締役 奥西 亮賀

設立年月 :2019年3月

所在地 :〒111-0041 東京都台東区元浅草3-7-1 住友不動産上野御徒町ビル4F

電話番号 :050-3204-4610

会社HP :https://ivry.work

株式会社IVRy(読み:アイブリー)は、月額3,000円から利用できる電話自動応答サービス(IVRシステム)IVRyを開発・提供しています。



