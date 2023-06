[Daniel Wellington Japan株式会社]

コンセプトビジュアル、ムービー“The Next BIG Move”も公開





ミニマルの美学と上質な仕上がりで世界各国のファンから愛されているスウェーデン発の腕時計・アクセサリーブランドDANIEL WELLINGTON(ダニエル・ウェリントン)は、アジア各国で大人気の矢吹奈子さんをブランドアンバサダーに迎えることを発表いたします。アジアでは日本、韓国、香港、台湾、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイにてCMを展開。着用商品は、ダニエル・ウェリントン公式サイト(https://www.danielwellington.com/jp/)及びダニエル・ウェリントン直営店にて発売中です。







今回のコンセプトは、目標に向かってさらにキャリアを積み重ねていく彼女にぴったりな“The Next BIG Move”。ジュエリーのような時計としてブランドの中で最もコンパクトな「QUADRO MINI(クアドロ・ミニ)」と、新作アクセサリー「Charms コレクション」「Tennis コレクション」を合わせたルックも紹介。

“Our smallest watch, her biggest mood.” 彼女の人生を大きく輝かすアイテムを是非チェックしてみてください。矢吹さんは「今回着用したアイテムの中でCharms コレクションはお気に入りのアイテムです。」とコメントしています。



着用アイテム

<QUADRO MINI>

ジュエリーを思わせる時計としてダニエル・ウェリントンの時計シリーズです。このコレクションは、エレガントで洗練されたQUADROウォッチをコンパクトなサイズにアレンジしたもので、時計でありながら、ブレスレットとしても魅力的に女性らしさを演出します。



<Charms コレクション>

Charms コレクションは、文字、数字、ハートを含む86個のチャームを誇り、お客様がカスタマイズでユニークなジュエリーを作ることができるようになっています。身につける人の個性や興味、旅の思い出や特別な絆などを表現してみてはいかがでしょうか。

※取り扱い:ダニエル・ウェリントン公式サイト限定発売



<Tennis コレクション>

Tennis コレクションは、クリスタルの輝きを楽しめる定番のブレスレット、ネックレスで、 「幸運が訪れる」という象徴的な意味が込められています。洗練されたゴールドと透明感のあるクリスタルの輝きが手元や首周りをより一層美しく見せてくれ、身に着けるだけで特別感を与えてくれます。



■矢吹奈子さん アンバサダー就任コメント

Q.今日の撮影はいかがでしたか?

すごく楽しく撮影させていただきました。衣装を2着着たんですが雰囲気が違うものだったのでいろんな表情やポーズができて楽しかったです。



Q.特に印象に残ったことは?

サングラスを使っての撮影が初めてで、印象的でした。



Q.アンバサダーを務めるにあたってどう思いましたか?

お話を頂いたときはびっくりしました。実際つけてみたらすごく腕が華奢に見えたんです。時計のバリエーションも多く、どの形もすごくかわいいし色んな洋服に合わせやすくて全部お気に入りです。



Q.今日着けたアイテムの中でお気に入りは?

お気に入りは、自分でチャームを選んでつけられるネックレスです。わたしは「N・A・K・O」でNAKOにしました。どんなコーデにも合わせられるデザインでカジュアルでも上品なコーデにも合うなと思いました。

75ハートのチャームをつけたブレスレットもお気に入りで、皆さんにお勧めしたいです。つけたらみんなラッキーになれると思います!



Q.最後に一言お願いします。

ダニエル・ウェリントンは色んな洋服に合うアイテムがたくさんあるので皆さん自分にぴったりの組み合わせを見つけて毎日ファッションを楽しんでください!







ワンショルダーのトップスにパープルのデニムでY2Kファッションに身を纏い、アクセサリーではチャームつきネックレスとブレスレットでカジュアルな雰囲気でありながら上品さもプラスしたデザイン。



DANIEL WELLINGTON(ダニエル・ウェリントン)

2011年にスウェーデンで誕生したDANIEL WELLINGTONはシンプルなデザインで知られ、あらゆる場面に適したクラシックでタイムレスな腕時計とアクセサリーのブランドです。

最初の腕時計が登場して以来、DANIEL WELLINGTONはミニマリストの美学というブランドコンセプトを守り、ユニークなミニマリストのライフスタイルを提唱し、消費者のインスピレーションを刺激し続けています。

シンプルで大きな文字盤に、薄いケース、好みに応じて付け替えられる豊富なカラーのレザーやNATOタイプベルトというトレンドスタイルを築き、ファッションウォッチ界に革命をもたらしました。





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/27-18:46)