[株式会社C&G Value Design]

ヒルトップリゾート 福岡 × 楠乃花蒸留所楠乃花蒸留所



ザ・コレクション・オブ・クール&グラマラス アライアンス(CCGアライアンス)のヒルトップリゾート 福岡(支配人:石濱裕隆、客室数:46室、所在地:福岡県福岡市中央区輝国1-1-33)は、佐賀市諸富に拠点を置く楠乃花蒸留所とコラボレートしたクラフトジン「THE GLAMOROUS GIN〈ザ・グラマラス ジン〉」の販売を本日、11月1日(水)より開始しました。







今回のコラボレーションは、佐賀市で特徴的なクラフトジンを次々に生み出している楠乃花蒸留所のマスター・ディスティラー和田真司氏と、当社のエグゼクティブペストリーシェフ高橋草哉が出会ったことがきっかけで始まりました。常に新しいフレーバーを探求し、様々なクラフトスピリッツをスイーツ作りに使用している高橋が、いつか実現したいと願っていた唯一無二のクラフトジン作りが、和田氏の手腕により見事に実現しました。



ザ・グラマラスジンの味わいの特徴





「THE GLAMOROUS GIN〈ザ・グラマラスジン〉」は、バラ、エルダーフラワー、フェンネル、バニラビーンズ、トンカ豆など約15種類のボタニカルを漬け込み、オランダ製単式蒸留器を使って蒸留した、フラワリーで華やかな芳香とわずかに甘いニュアンスを持つ、複雑で優美な味わいのクラフトジンです。



主なボタニカル:ジュニパーベリー、コリアンダーシード、シナモン、アンジェリカ、ゴマ、リコリス、アニスシード、ラベンダー、カモミール、バラ、エルダーフラワー、フェンネル、トンカ豆、仏手柑、バニラビーンズ



ザ・グラマラスジンの愉しみ方





ソーダで割ると、その繊細な芳香を充分にお楽しみ頂けます。またジントニックやネグローニなど、カクテルにお使い頂いても美味しくお飲み頂けます。



THE GLAMOROUS GIN〈ザ・グラマラスジン〉製作者のコメント









楠乃花蒸留所 マスター・ディスティラー 和田真司

「ザ・グラマラスジンは、ボタニカルの選定において、ペストリーシェフならではの感性が反映され、これが見事に調和し、洗練されたジンになったと感じています。ジントニックやカクテルなど、色んな飲み方で美味しくお召し上がりいただけると思いますが、お料理やスイーツとの組み合わせも、お互いの存在感を高めることができる最高のジンではないかと思います。ぜひ、このコラボレーションの味わいを存分にお楽しみください。」





楠乃花蒸留所について

楠乃花蒸溜所は、佐賀県佐賀市諸富に拠点を置き、2020年にスピリッツ製造免許を受けたばかりの新設蒸溜所です。ジンの発祥の地であるオランダから蒸留器を導入し、佐賀産の素材を使ってオリジナルのクラフトジンを提供しています。これは150年ほど前、幕末の佐賀藩がオランダから「電流丸」という蒸気船を輸入し、佐賀藩の技術者に調べさせて建造した「陵風丸」と同じ物語です。蒸溜所のすぐ近くには筑後川昇開橋があり、またその向こうには「凌風丸」が建造された三重津海軍跡があります。このような歴史ある産業遺産のすぐ近くに、蒸溜所を設立できたのも縁があったのかもしれません。蒸溜所の名前の由来は、設立した2020年5月に敷地内の楠木に花が咲いていたことから名付けました。



〒840-2104 佐賀県佐賀市諸富町徳富71-1

TEL:0952-37-6926 FAX:0952-37-6936

info@stilldam.saga.jp

https://www.stilldam.saga.jp/





C&G Value Design エグゼクティブペストリーシェフ 高橋草哉

「ジンはすっきりとした香りのものが多いですが、ジンの可能性を考えればもっと複雑で個性的なものが生み出せるはず、と常々感じていました。このジンは『花の香り、苦い香り、甘い香り、様々な香りが混ざり合い、複雑で口に含んだ瞬間に驚きがあるものを』という想いを込めて製作しました。エルダーフラワー、バラ、ラベンダーの香りに、フェンネル、バニラ、トンカビーンズを加えることにより、ジンらしいキレを持ちながらもエレガントな香りのジンが生まれました。“グラマラス”という名称に相応しい魅力的な香りと味わいをぜひ楽しんで頂きたいと思います。」



〈高橋 草哉 略歴 〉

マリーナ・ベイ・サンズ「Sky on 57」シンガポール シェフパティシエ

「Otto e Mezzo BOMBANA 上海店」(ミシュラン2つ星)ペストリーシェフ

「同上 本店」(ミシュラン3つ星)エグゼクティブペストリーシェフ

「同上 マカオ店」(ミシュラン1つ星)エグゼクティブペストリーシェフ

ギャラクシー・マカオ「Innovative Kitchen」エグゼクティブペストリーシェフ

「小笠原伯爵邸」東京(ミシュラン1つ星)ペストリーシェフ



THE GLAMOROUS GIN 製品情報

商 品 詳 細 :THE GLAMOROUS GIN(ザ・グラマラスジン)500ml、アルコール度数 45%

取り扱い店舗:HILLTOP RESORT FUKUOKAホテルショップ

希望小売価格:5,000円(税込)

販売開始日:2023年11月1日(水)



《お客様からのお問い合わせ》

ヒルトップリゾート福岡

〒810-0032福岡県福岡市中央区輝国1-1-33

Tel: 092-771-2131 Fax: 092-771-8888

URL : hilltopresort-fukuoka.com

E-mail : info@hilltopresort-fukuoka.com



なお、THE GLAMOROUS GIN〈ザ・グラマラスジン〉」は、鮨・日本料理「暦」及び「ラ クチーナ イタリアーナ・ヒルトップダイニング」でもお楽しみいただけます。



「街のブランド価値を高める」をビジョンとする株式会社C&G Value Designは、今後も様々な企業とコラボレートすることを通して、施設のみならず地域ブランドの価値を高め、観光事業の活性化にも寄与してまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-14:46)