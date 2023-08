[住友電工情報システム株式会社]



住友電工情報システム株式会社は、Microsoft 365のSharePoint Onlineや、Box、Google Drive(Google ドライブ)など、クラウドストレージとの連携を強化したエンタープライズサーチ「QuickSolution(R)(クイックソリューション) Ver.13.1」を、2023年9月1日より販売します。



近年、DX推進や働き方改革により、社内のデータを自社のファイルサーバからMicrosoft 365やBox、Google ドライブなどのクラウドストレージへ移行する企業が増えています。今回販売する「QuickSolution(R) Ver.13.1」では、多くのお客様からの要望を受け、ファイルサーバ検索でヒットページをピンポイントで表示できるビューワ機能等をクラウドストレージでもご利用いただけるよう機能強化しました。



ファイルサーバ検索の機能をクラウドストレージ検索でも利用可能に







・サムネイル/ビューワ表示

新たにGoogle ドライブのサムネイル表示に対応し、これまでのSharePoint OnlineとBoxと同様に、検索結果の一覧で探しているファイルを視覚的に確認できるようになりました。

また、SharePoint OnlineやBox、Google ドライブに格納しているファイルをビューワで確認できるようになりました。これまでのように、QuickSolution(R)の検索結果からクラウドストレージへ遷移してファイルを開く必要がなくなり、QuickSolution(R)上で検索結果からファイルの内容を閲覧できます。ビューワでは、ヒットしたページを直接開き、ヒット箇所がハイライトで表示されるため、ファイル内の探している情報をピンポイントで確認できます。さらに、検索キーワードにヒットしたページだけをページ送りできるため、サムネイルで確認し、ビューワで参照するというシームレスな操作性により、検索結果の確認効率を大幅にアップできます。



・検索条件フォルダツリー

新たにGoogle ドライブの検索条件フォルダツリーに対応し、これまでのSharePoint OnlineとBoxと同様に、直感的な絞り込み検索が行えるようになりました。



・検索結果パンくずリスト

Boxに加え、SharePoint OnlineとGoogle ドライブにおいても検索結果のパンくずリストを表示できるようになりました。これにより、ヒットしたファイルが格納されている場所が明確になり、パンくずリストをたどることで同フォルダに格納されているファイルなどを確認できます。







QuickSolution(R)は、クラウドストレージとの連携を強化することで、ファイルサーバ検索との機能差をなくし、ファイルの保管場所を意識せずに全文検索・検索結果の確認ができるようになりました。

今後、ますます需要が見込まれるDX時代のエンタープライズサーチ市場において、QuickSolution(R)は“AIで「探し方」改革!”をキーワードに、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。



■QuickSolution(R)とは



4つの市場調査*1にてシェア1位4冠を達成しているQuickSolution(R)は、数100TB(テラバイト)までフルレンジに対応した、純国産のエンタープライズサーチ(企業内検索システム)です。自社運用(オンプレミス)のファイルサーバなどに加えて、クラウドストレージであるMicrosoft 365やBox、Google ドライブなど、社内外に散在する情報を横断的にファイルの中身まで検索できます。Officeファイルだけでなく、スキャンした画像PDFや写真なども画像OCR検索で簡単に探し出すことができ、組織全体でナレッジマネジメントと業務効率化を進めることで、DX推進を強力に支援します。AIをはじめとする先進技術を活用した超高速・高精度の検索機能が高く評価され、2001年の発売以来、業種を問わず4,700サーバ以上に導入した実績があります(2023年8月時点)。



*1:QuickSolution(R)は、下記の4つの市場調査レポートでシェア1位の4冠を達成しました。

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2023年版」検索エンジンパッケージ市場(2016~2022年度)(7年連続)

アイ・ティ・アール「ITR Market View:AI市場2022」検索・探索市場:ベンダー別売上金額シェア(2017~2021年度)(5年連続)

デロイト トーマツ ミック 経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望 2022年度版」エンタープライズサーチ/検索エンジン市場(2018~2021年度)(4年連続)(https://mic-r.co.jp/mr/02500/)

富士キメラ総研「2022 人工知能ビジネス総調査」 ナレッジマネジメントソリューション市場(2021年度)



【補足資料】

■QuickSolution(R)の主な特長

大容量 : 1サーバで50TB(1億2000万ファイル)を2~3秒で検索、数100TBまで拡張可能

高精度 : 検索漏れなく重要文書を上位表示、セマンティック検索(意味・構文を解析)、適合性フィードバック(利用者の行動を検索結果に反映)

簡単・安心運用 : 直観的な操作性、Click Navi(R)で技術伝承、充実の権限管理、辞書メンテ不要

整理・分類・活用 : お気に入り/共有タグで整理・分類、Know-Who/スマートパネルで情報活用

充実の分析機能 : 検索結果の可視化、文書分類/クラスタリング、シソーラスビルダ、固有表現抽出

豊富な実績 : スマホ/タブレットからの利用、クラウド、仮想環境での運用、多言語対応

システム連携 : 純国産・豊富なAPI、他システムとのシームレスな連携

高機能ビューワ : サムネイル/ビューワでヒットページをダイレクト表示、ヒット箇所をハイライト

多彩な検索対象 : ファイルサーバ(Amazon FSx、Isilon、NetApp等も含む)、Webサイト、Notes、データベース、ArcSuite、楽々Document Plus、楽々WorkflowII、Microsoft 365、Box、Google ドライブ等の横断検索



■QuickSolution(R) のWebサイト

https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20230829_PR



