ふたえまぶた化粧品ブランド「アイトーク」アイメイクブランド「スプリングハート」シリーズが対象。11月28日(火)からは「アイトーク」シリーズにNCT NEW TEAM(仮)ステッカー付き商品を販売。



株式会社コージー本舗(本社:東京都台東区 代表取締役社長 小林義典)は、本年発売43年目を迎えた、液体ふたえまぶた化粧品シリーズ「アイトーク」と、プチプライスのアイメイクシリーズ「スプリングハート」を対象に、人気アーティストNCT NEW TEAM(仮)を起用したプレゼントキャンペーンを2023年11月20日(月)より実施いたします。











キャンペーン特設ページ

https://www.koji-honpo.co.jp/nctnewteam_kojihonpocampaign

NCT NEW TEAM(仮)







NCTは、東方神起やSUPER JUNIOR、少女時代などを生み出した韓国の芸能事務所、SM ENTERTAINMENTから2016年にデビューした男性ダンス&ボーカルグループ。「活動グループ、メンバー数の制限がない」という、これまでにないコンセプトのグローバルグループです。韓国・日本・中国・アメリカ・カナダ・タイなど様々な出身地から集まる多国籍メンバーたちが、楽曲コンセプトごとに活動メンバーを変える「NCT U」や、韓国を基盤とする「NCT 127」NCTの中でもユース世代の「NCT DREAM」中華圏を基盤とした「WayV」等で活躍しています。



SM ENTERTAINMENT初のプレデビューリアリティ番組「NCT Universe : LASTART」から生まれたNCTのNEW TEAM「NCT NEW TEAM(仮)」は、シオン、リク、ユウシ、デヨン、リョウ、サクヤの6名です。



NCT NEW TEAM(仮)グッズが当たるキャンペーン









キャンペーン対象商品







応募方法





対象商品をご購入いただき、レシートを撮影し、特設サイトからご応募いただきます。



NCT NEW TEAM(仮)グッズが当たるキャンペーン詳細





<キャンペーンビジュアル>



<キャンペーン概要>

ふたえまぶた化粧品シリーズ「アイトーク」アイメイクシリーズ「スプリングハート」の対象商品を購入、

レシートを撮影してWEBサイトから応募すると、抽選で合計350名様にNCT NEW TEAM(仮)ツアーグッズ他プレゼントが当たります。



<キャンペーン応募期間>

2023年11月20日(月)~2024年2月29日(木)23:59



<賞品>

A賞10名様

ツアーグッズ(スポーツタオル)メンバー全員の直筆サイン入り

B賞各6名合計36名様

ツアーグッズ(BIGうちわ全6種)選べる各メンバー直筆サイン入り

C賞304名様

メンバー写真入りQUOカード(500円分)



<対象商品>

アイトーク ¥935(税込)

アイトーク クリアジェル ¥990(税込)

アイトーク スーパーウォータープルーフ ¥1,100(税込)

アイトーク スーパーホールド ¥1,100(税込)



スプリングハート リキッドアイライナー ブラック/ブラウン/ライトブラウン 各¥550(税込)

スプリングハート ロングラスティングアイライナー マットブラック/ディープブラウン/ココアブラウン

各¥550(税込)

スプリングハート アイブロウペンシル ナチュラルブラウン/オリーブブラウン/モーヴブラウン

各¥550(税込)



<販売店>

全国約10000店舗のドラッグストア、バラエティショップECサイト等で販売。



さらに、数量限定でオリジナルステッカー付き商品を販売





さらに、数量限定でNCT NEW TEAM(仮)のオリジナルステッカー付き商品を2023年11月28日(火)より販売

いたします。商品ごとに1種のステッカーがランダムに付きます。

※店頭、またはコージー本舗楽天公式ショップでの数量限定販売。なくなり次第終了いたします。



<数量限定オリジナルステッカー全7種デザイン>





<限定オリジナルステッカー付き商品>

※店頭、またはコージー本舗楽天公式ショップでの数量限定販売。なくなり次第終了いたします。



<店頭ディスプレイイメージ>



<販売先>

全国約7000店舗のドラッグストア、バラエティショップ等。

コージー本舗楽天公式ショップ

https://www.rakuten.co.jp/koji-honpo/



会社概要





会社名:株式会社コージー本舗

所在地:東京都台東区松が谷2-26-1

TEL:03-3842-0221(代表)

代表取締役:小林義典

公式HP:https://www.koji-honpo.co.jp/

事業内容:化粧品、化粧用品の企画、開発、販売等



<お客様からのお問合せ先>

株式会社コージー本舗

03-3842-0226(受付時間:平日9:00~17:00)



