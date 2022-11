[デザインアソシエーションNPO]

IMAGINEZ大学 with Discovery



茂木健一郎とトラウデン直美がMCをつとめる『IMAGINEZ大学 with Discovery』(金曜20:00~21:00/スカパー!cs340ディスカバリーチャンネル及び各ケーブルテレビ)では、11月4日、11日、18日、25日(金)の4週にわたり、河野太郎さんをゲストに迎えます。(デザインアソシエーション Youtubeでも無料でご覧いただけます。)どうぞご期待ください。

【番組提供】株式会社エイブル / JT / 清水建設





◼︎コンテンツ1 ■クリエイターとその愉快な仲間たち■









仲間との交流と絆によってクリエイティブは飛躍的に発展する。

各界のクリエイターとその愉快な仲間を招いてクロストークし発想の種を学ぶコンテンツです。

11月はデジタル庁大⾂ 河野太郎さんが4週にわたって出演。



1週目(11/4)は河野太郎さんが政治とクリエイティビティを語ります。

2週目(11/11)は愉快な仲間 構想日本 総括ディレクター(理事)伊藤 伸さんを交え

地方自治について語り合います。

3週目(11/18)は愉快な仲間、デジタル庁デジタル監 浅沼 尚 さんとともに日本のデジタル化のお話を。

4週目(11/25)は河野太郎さんが日本の未来について語ります。



MC: 茂木健一郎(脳科学者)/トラウデン直美(タレント・モデル)





◼︎コンテンツ2■イマジネ大学講義■



IMAGINEZ大学講師陣による講義。自分に向いているジャンルは何か、知らなかった世界に気がつく「〇〇になりたい君へ」。トップクリエイターもかつては1人の若者だった「私の学生時代」。社会に出ていかに自分と作品をアピールするか「マイプレゼンテーション」。その他たくさんのテーマで学ぶ「新たな自分発見」講義。



【11月の講師】

伏見京子(スタイリスト)

蝶花楼桃花(落語家)

ISSEI(ブレイクダンサー)

面手薫(照明デザイナー)

須藤玲子(テキスタイルデザイナー)

加藤勇志郎(起業家/CADDi代表)

小林さやか(教育研究家)

大澤司(3D・CGデザイナー)

倉本仁(プロダクトデザイナー)

大島新(ドキュメンタリー監督)

西畠清純(プラントハンター)

宮島亜紀(映像編集者)





【 2022年10月マンスリーゲスト 】

11月4日・11日・18日・25日



河野太郎

デジタル庁大臣

1963年1月10日 生まれる

1985年12月 米国ジョージタウン大学卒業

1986年2月 富士ゼロックス株式会社入社

1993年1月 日本端子株式会社入社

1996年10月20日 第41回衆議院議員総選挙で神奈川県15区初当選以来連続当選(9期)

1999年12月 株式会社湘南ベルマーレ代表取締役会長に就任

2002年1月 総務大臣政務官就任

2002年4月16日 生体肝移植のドナーになって父親に肝臓を移植する

2005年11月2日 法務副大臣就任

2008年9月29日 衆議院外務委員長就任

2015年10月7日 国務大臣、国家公安委員会委員長、行政改革担当、国家公務員制度担当、

内閣府特命担当大臣(防災、規制改革、消費者及び食品安全)就任

2017年8月3日 外務大臣就任

2019年9月11日 防衛大臣就任

2020年9月16日 国務大臣、行政改革担当、国家公務員制度担当、

内閣府特命担当大臣(規制改革・沖縄及び北方対策)就任

2021年1月18日 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当を兼務

2022年8月10日 デジタル大臣、国家公務員制度担当、

内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)就任





<愉快な仲間たち>

11月11日出演



伊藤 伸

構想日本 総括ディレクター(理事)/デジタル庁参与

●略歴

1978年北海道本別町生まれ。同志社大学法学部卒。衆議院議員秘書、参議院議員秘書を経て、

2005年4月より構想日本政策スタッフ。08年7月より政策担当ディレクター。

09年10月、内閣府行政刷新会議事務局参事官(任期付の常勤国家公務員。史上最年少参事官)。

行政改革全般や行政刷新会議事務局のとりまとめ等のほか、

政府が実施した事業仕分けのコーディネーターも務める。

13年2月、内閣府を退職し構想日本に帰任(総括ディレクター)。

13年9月より法政大学非常勤講師(NPO論、20年3月まで)、15年7月よりNPO法人NPOサポートセンター理事、17年4月より法政大学大学院非常勤講師を兼務。

20年10月より内閣府政策参与(非常勤)として、河野太郎行政改革・規制改革、ワクチン担当大臣のサポート役を務める。

22年8月、デジタル庁参与(非常勤)として、再び河野太郎デジタル大臣のサポート役に就任。



●対外活動

【講演】

自治体職員研修、大学講義、政党/会派勉強会、地方議会勉強会等(テーマは、事業仕分けなど事業評価、成果の捉え方、公益性、市民と行政のかかわり方、NPO論、国と地方の関係、地方議会改革、公職選挙法など)

※ その他、自治体事業仕分けの仕分け人・コーディネーター、政府事業仕分けのコーディネーター

【審議会等】

内閣官房行政改革推進会議「歳出改革WG」委員(現職)、外務省「ODAに関する有識者懇談会」会長、千葉県館山市行財政改革委員会委員長(現職)、京都府与謝野町行政改革推進委員会会長(現職)、千葉県白井市「行政経営有識者会議」会長 など。





11月日18日出演



浅沼 尚

デジタル庁デジタル監



デジタル庁のCDO(Chief Design Officer)を経て、2022年4月26日にデジタル庁デジタル監に就任。

前職は三菱UFJグループ戦略子会社Japan Digital Design株式会社のCXO(Chief Experience Officer)。

インハウスデザインとデザインコンサルティングの経験を活かし、

サービスの体験デザイン戦略策定とデザイン組織立ち上げに従事。

IF Design Award、グッドデザインアワード等、国内外のデザイン賞を受賞。





【 放送日時 】

・CS放送 ディスカバリーチャンネルにて毎週金曜午後8時00分より (翌週日曜午前7時より再放送)

・ディスカバリーチャンネル 公式WEBサイト

( https://www.discoveryjapan.jp/program/creativetv/ )

( https://www.discoveryjapan.jp/program/imaginez-univ )

にて、無料配信

・デザインアソシエーションNPO YouTube( https://youtube.com/user/designchannel100 )

にて、無料配信



過去の放送回は

ディスカバリーチャンネル 公式WEBサイト

( https://www.discoveryjapan.jp/program/creators-and-their-merry-crew/ )

( https://www.discoveryjapan.jp/program/imaginez-univ )



デザインアソシエーションNPO YouTube( https://youtube.com/user/designchannel100 )

にて、ご覧いただけます。

