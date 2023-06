[PlusEightyOne]

ストリートカルチャーカンパニー株式会社Plus Eighty One(本社:東京都渋谷区)の自社アパレルブランド「SUPPLIER (サプライヤー) 」と、中国で今最も勢いのあるストリートブランドの一つ「1807(イチハチゼロナナ)」が2023年6月23日(金)に、1807COSMO成都店にて1日限定のPOPUP STORE “Chengdu to the Tokyo, Fly shit the only” を開催いたしました。







本イベントには、日本から「SUPPLIER」の創設者であるSHINとAYA、中国から「1807」のオーナーであるChrisと若手ラッパーSlimboyが参加。



会場となった成都COSMOは若者の聖地で、中国ブランドのみを取り扱う施設として知られています。今回コロナ後初めての海外ブランドPOPUPとして注目を集め、大いに盛り上がりました。



当日は、「Chengdu to the Tokyo, Fly shit the only」の限定コラボレーションTシャツを販売。ストリートファッションの魅力を世界に広めると同時に、日本と中国のストリートカルチャーの交流を促進しました。





また、この日は中国国民にとって重要な祝日でもあり多くの人々が訪れ、日本発のストリートブランドとしての存在感を世界に示し、中国での活動のさらなる成功を予感させるものとなりました。



さらに、「SUPPLIER」は今後も東南アジアや中国を中心に大規模な活動を年内に4つ計画しています。

今後の「SUPPLIER」の展開に是非注目してください。



■SUPPLIER x 1807 POP UP STORE

Chengdu to the Tokyo, Fly shit the only

https://www.youtube.com/watch?v=d_h2j7cK15A













1807 (イチハチゼロナナ) とは





中国で今最も勢いのあるストリートブランドの一つで、ブランド名の「1807」は、中国の漢字で「一八零七」と書き、それぞれが「自由、独立、平等、民主」を表現。

高品質な素材と職人技による繊細な仕上げを特徴とし、ユニークで斬新なデザインで知られている。また、ファッションだけでなく、アートや音楽、カルチャーなども取り入れた幅広い活動を展開。

近年では、国内外での展示会やイベントへの出展、海外進出など、積極的な展開をし、中国SNSのWeiboやTaobaoではフォロワー300万人を超え、ASAP MOBやLI-NING、Dickies など数々のブランドとコラボレーションを果たした。





SUPPLIER (サプライヤー) とは





「SUPPLIER」は日本発のストリートブランドであると同時に世界中のストリートカルチャーをタイムレスに供給するコンセプトストアでもあります。



<SUPPLIER コンセプトストアについて>

SUPPLIERとは2017年に日本/神戸で4人の若者により発足され、世界各国のコミュニティが提案する最新のストリートスタイルを見つけることができるオンラインプラットフォームとして誕生しました。UNKNOWN, A Few Good Kids (AFGK), SALUTE, Wasted Paris, Evae Mob などの世界各地でストリートシーンにおける新たなトレンドを巻き起こしたストリートブランドの日本及びアジアの公式販売総代理店として活動しながら、オンライン、オフライン共にイベントを開催し、そのコミュニティを普及させています。東京を拠点に神戸、大阪、上海、バンコク、ロンドン、パリ、アムステルダムにサテライトオフィスを構え、2020年には日本発のオリジナルストリートブランドとしてSUPPLIER を立ち上げました。



<SUPPLIER ブランドについて>

SUPPLIER は世界中の最新カウンターカルチャーを共有しクリエイトする日本発の新たなストリートブランドで、ブランドコンセプトとしてNINKYOを掲げています。NINKYOとは古来中国の英雄や日本江戸時代の庶民の中から出てきた英雄に端を発した生き様を意味します。目的や他者のために、自己の時間、労力、身体、生命をささげることを美とし、義理人情を大切にする。この世界では常に与える者と与えられる者の二者が同時に存在し、真の意味で『与得る事』こそがNINKYOであり、ユースカルチャーにおけるSUPPLIERの使命なのです。

SUPPLIERブランドの歴史: https://supplier-tokyo.com/pages/supplier-history

URL:https://www.supplier-tokyo.com/

Instagram:https://www.instagram.com/supplier_official/ [@supplier_official]





【株式会社Plus Eighty One会社概要】

会社名 :株式会社PLUS EIGHTY ONE

代表取締役 :竹本翔大

住所 :東京都渋谷区渋谷2丁目12-12 三貴ビル 801号

資本金 :1000万円(2022年2月現在)

設立 :2018年01月

事業内容 :メンズ、レディースウェア企画、生産、輸入専門店、百貨店への卸売、自社運営EC STOREでの小売販売、各種OEM、飲食事業、メディア事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/29-12:46)