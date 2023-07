[ペンタセキュリティシステムズ株式会社]

クラウド&エッジコンピューティングセキュリティ企業のクラウドブリック株式会社(代表取締役:鄭 泰俊、以下クラウドブリック)は、世界有数のビジネスアワードであるGlobee Awardsにおいて、「第15回 2023年 ゴールデンブリッジアワード」の銅賞を受賞したことをお知らせします。

※本資料は2023年7月13日にクラウドブリック株式会社(韓国ソウル)が発表したプレスリリースの抄訳です。

※日本では、ペンタセキュリティシステムズ株式会社の日本法人がCloudbricの販売を行っております。







Globee Awardsは9つのプログラムから構成されており、そのうちのひとつであるゴールデンブリッジアワード(Golden Bridge Awards)は、多様な背景を持つ350人以上の専門家が厳格な審査を行い、さまざまな産業分野で優れた業績と革新性、卓越性を称える賞です。

クラウドブリックは、Cloudbric PAS(Private Access Solution/日本ではリリース時期未定)において、優れた技術力とビジネス成果が認められ、新型コロナウイルス感染症への効果的な対処と影響の最小化に貢献した(To Combat and Reduce the Impact of COVID-19)最高の製品と最高のサービス部門で銅賞に選ばれました。

Cloudbric PASは、ソフトウェア定義境界(SDP, Software Defined Perimeter)技術を活用したエージェントベースのゼロトラストネットワークアクセス(ZTNA, Zero Trust Network Access)ソリューションで、幅広いプロトコルへのアクセス制御機能を提供し、外部脅威から企業のネットワークを安全に保護します。なお、日本でのサービスリリース時期は未定です。



■クラウドブリック代表 鄭 泰俊のコメント

クラウドと在宅勤務活性化でZTNAが注目されている中、SDP技術を活用したサービス型(SaaS)エージェント基盤ZTNAソリューションであるCloudbric PASの受賞を大変光栄に思います。Cloudbric PASを通じて、企業におけるゼロトラストネットワーク環境を実現し、より安全なリモート接続環境が構築されることを願っております。



Globee Awardsの詳細、および2023年の受賞リストは以下をご覧ください。

https://globeeawards.com/golden-bridge-awards/winners/





■Cloudbric について

Cloudbricは、企業のビジネス環境を守るために必要不可欠なサイバーセキュリティソリューションを、ひとつのプラットフォームで提供するクラウド型サービスです。クラウドコンピューティング技術、エッジコンピューティング技術、ブロックチェーンの3つの基盤技術の上に構築されており、特許取得済みの攻撃検出技術とAI技術を駆使したセキュリティ機能、114カ国から収集される脅威情報の分析、セキュリティエキスパートによるマネージドサービスで構成されています。

https://www.cloudbric.jp/cloudbric-security-platform/



■ペンタセキュリティシステムズ株式会社

ペンタセキュリティは、IT大国・韓国を代表する情報セキュリティ企業です。データ暗号化ソリューション「D’Amo」、クラウド型セキュリティプラットフォームサービス「Cloudbric」、認証セキュリティなど、企業情報セキュリティのための製品やサービスを提供しています。高度な技術を有し、韓国・日本・アメリカなどで特許を取得しており、日本をはじめ世界114カ国でビジネスを展開しています。また、IoTセキュリティやブロックチェーンを活用したサービスの開発にも力を注いでいます。

https://www.pentasecurity.co.jp/



