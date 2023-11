[モナコ政府観光会議局日本事務所]

新キャンペーンとホテルW大阪とのコラボレーションを発表



モナコ政府観光会議局(所在地:モナコ公国)日本事務所は、2023年10月31日(火)W大阪 (所在地:大阪市中央区) にて、「モナコ旅 in 大阪」と題し、4年ぶりに大阪でのリアルイベントを開催いたしました。







(写真左より:モンテカルロ・ソシエテ・デ・バン・ド・メール 日本代表 伊藤 宏和氏、モナコ政府観光会議局日本事務所ディレクター シルベスタ 典子、モナコ公国特命全権大使 ディディエ・ガメルダンジェ氏、モナコ政府観光会議局シニアマネジャー 横山 恭子、フローラン・ダバディ氏)



旅行業の個人旅行、MICE企画のご担当、そしてメディアの方々総勢80名をお招きし、来日中のモナコ公国特命全権大使 ディディエ・ガメルダンジェ氏の挨拶をはじめ、今のモナコの魅力を伝える最新情報のプレゼンテーションや新しいグローバルキャンペーン<Like Nowhere Else>の紹介をしました。プログラムの中では、スペシャルゲスト フローラン・ダバディ氏による先月訪問した際の最新情報や「自然を大事にする近未来都市、共存の力」と題し、サステナブルな視点からのモナコの魅力についてわかりやすく解説したトークショー、モナコの伝統料理を取り入れたランチやモナコ産オーガニックリキュールのカクテルをお楽しみいただきました。



モナコ政府観光会議局 ディレクターのシルベスタは次のように述べています。

「私たちは観光の仕事をしている共通点があると思いますが、お互いの国を知ること、それは旅を通してのみ可能なのです。個人旅行、家族旅行、インセンティブ旅行、MICE会議などのビジネス旅行など様々な旅があります。こういったさまざまな旅を通して、お互いを知り合うことで、観光がより平和な世界に向かっていくことに、貢献できるのではないかと思っています。サステナブルであるためには、平和でないと成り立たないと考えます。モナコで感じる地中海の太陽や海、そして心地よい風を感じるように多くの日本のお客様そして皆様とモナコに飛んでいただき、新しいモナコを感じ、皆様の旅行商品やメディアを通して、日本の皆様に伝えていただきたいと思います。」









ラッキードローでは、モナコのラグジュアリーホテル宿泊券を初め、ASモナコチームに所属しリーグ・アン8月のMVP賞を獲得するなど大活躍中のサーカー日本代表、南野拓実選手の直筆サイン入りユニフォームなどを賞品として提供致しました。



さらに、2024年1月10日から2月14日まで、W大阪内のMIXupにて「モナコ × W大阪 カフェ」を開催することを発表させていただきました。展開中のキャンペーン<Like Nowhere Else>をテーマに、モナコ産リキュールや紅茶を使用したアフタヌーンティーやドリンクをご提供致します。店内にはフォトスポットをご用意し、モナコを象徴する場所や物、人物からインスパイアされたオリジナルメニューとともに、モナコの雰囲気をお楽しみいただけます。







2025年には大阪・関西万博が開催されます。モナコはパビリオン出展の準備を進めており、伝統を重んじつつ革新性を常に追求するモナコの国としての取り組みをお披露目することとなりますが、このたび万博に先立ち、大阪の皆様へ、国の魅力や観光情報についてご紹介させていただきました。



モナコ政府観光会議局の役割について



日本におけるモナコ政府観光会議局は、他の海外事務局のネットワークを活用しながら、グローバルな規模で観光事業を推進し、モナコ公国(以下 モナコ)への渡航者需要の喚起に努めています。



1995年から開始した、このグローバル規模での取り組みによって、旅行業界のビジネスパートナーとの協力関係をより強化し、短期ないし中長期でのビジネスを生み出してきました。モナコは世界で2番目に小さな国でありながら、国内には様々な専門分野に特化したビジネス・イベントやレジャー観光施設が揃っています。1970年代からモナコ政府が推進している観光政策を推し進めた結果、観光産業は徐々に増加してきました。今日では、ビジネス目的の観光はモナコ国内の年間ホテル販売客室数のうちの30%以上を占めています。



2018年から続く「レスポンシブル・ラグジュアリー」 (Responsible Luxury: 地球に優しいラグジュアリー)のコンセプトはそのままに、<Like Nowhere Else 比類なき美しい国、モナコ>を2023年から観光テーマとして掲げています。



モナコは、世界中の裕福な人々が集まる国としても知られていますが、観光客にラグジュアリーなモナコの様々な施設やサービスを楽しんでいただくだけでなく、2030 年までに55%の温室効果ガス排出を削減、2050 年までにカーボンニュートラル実現を目標としています。その国をあげた目標に向かい、政府、観光局、ホテルはもちろん観光業を取り巻くさまざまなパートナーとともに限りある資源を最適化し、地球、海洋保全の活動に積極的に取り組み、伝統を守りつつもイノベーションを促進し、革新的文化の創造をし続けるモナコを、渡航先として選んでいただけるよう様々な活動を展開しています。さらに、ビジネス渡航需要の喚起を含めたモナコへの渡航者数増加という目的を達成するために様々な活動を実行しています。例えば、トレード向けの専門業界イベントへの参加、提携ツアーオペレーターや旅行代理店への認知拡大、プロモーションキャンペーンの実施(教育ツアーや旅行代理店向け特別プロモーション、観光事業施策のプレゼンテーション実施)などです。



モナコ政府観光会議局日本事務局はモナコ政府支援による国家事業として、ビジネスおよびレジャー観光に関する事業について様々なアドバイスをご提供いたします。



モナコ政府観光会議局公式ページ:https://monacotabi.jp/

公式Facebookページ: https://www.facebook.com/visitmonaco/

公式Instagramページ: https://www.instagram.com/monacotabi/

公式YouTubeアカウント:https://qrco.de/MonacoJPYouTube/



