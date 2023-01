[株式会社プロダクション・アイジー]

現地での上映決定!牧原監督・西尾鉄也・潘めぐみからコメント到着



現在Netflixで全世界配信中のWIT STUDIO制作オリジナルアニメーション作品『ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン』が「第1回 新潟国際アニメーション映画祭」の公式作品に選ばれ、上映されることが決定しました。

新潟国際アニメーション映画祭は、数々の作品を手掛けた押井守監督が審査委員長を務め、長編アニメーション映画のコンペティション部門をもつアジア最大の祭典として、新潟から世界へアニメーション文化を発信します。

決定を受けて、本作品の監督を務めた牧原亮太郎さん、キャラクターデザイン・総作画監督を務めた西尾鉄也さん、そして主人公のモモを演じた潘めぐみさんからコメントをいただきました。







この度、『ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン』が第1回 新潟国際アニメーション映画祭のコンペティション作品に選出され、現地新潟の映画館にて上映されることが決定いたしました。



新潟国際アニメーション映画祭は、長編商業アニメーションにスポットを当てた、 長編アニメーション映画のコンペティション部門をもつアジア最大の祭典として、新潟から世界へアニメーション文化を発信します。また、審査委員長を『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』など数々の作品の監督を務めた押井守が務めることでも注目されています。公式作品の中では、『ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン』が日本単独製作作品として唯一の選出となりました。



決定を受けて、本作品の監督を務めた牧原亮太郎さん、キャラクターデザイン・総作画監督を務めた西尾鉄也さん、そして主人公のモモを演じた潘めぐみさんからコメントをいただきました。





2022年5月16日から全世界で配信されている『ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン』は、『SPY×FAMILY』や『王様ランキング』など、大ヒットアニメーション作品を手掛けるWIT STUDIOが制作した、完全新作オリジナルアニメーション作品です。雪景色の中のヴァンパイアという新しい組み合わせと、閉塞的な世界から「楽園」を求めて旅をする、モモとフィーネの姿はコロナ禍における現代の人々の心に響き、配信直後から現在まで、全世界で好評を博しています。









Netflixではシリーズ作品として全5話で配信されている本作ですが、映画祭では長編作品として再編集を行った映像を上映予定です。ぜひ、この機会にスクリーンでの上映をお楽しみください。



――――――――――――――

■監督:牧原亮太郎さん■

今作では、より困難な状況に追い詰められながらも純粋になっていく想いに気づき、やがて成長してくモモとフィーネの様子を描いています。彼女たちの旅とシンクロするようにコロナ禍は深刻化し、スタッフは自宅からの作業を余儀なくされ、それでも全力を尽くし作り上げた思い出深い作品です。ぜひご覧ください。



――――――――――――――

■キャラクターデザイン・総作画監督:西尾鉄也さん■

新しい映画祭での上映は大変光栄に思います。配信限定作品ですから、劇場で観られる機会は少ないので是非会場でご覧になっていただきたいです。



―――――――――――――――

■モモ役:潘めぐみさん■

この度、新潟国際アニメーション映画祭のもと「ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン」をより多くの方に見て頂けるという、素晴らしい機会を頂き、とても有難く思います。

閉ざされた世界から、ヴァンパイアと人間が共存できる「楽園」を目指して…。

フィーネと共に旅したモモの道のりを、是非、劇場でご覧下さい。

冬が訪れ、積もる雪を眺めながら、この物語を思い出して、恋しさが募っていきますように。想いが、届きますように。

―――――――――――――――



上映日程、および上映劇場情報については後日発表させていただきます。『ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン』公式Twitter: https://mobile.twitter.com/vig_anime で情報発信いたしますので、ぜひチェックしてください。





■作品概要



『ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン』

作品公式Twitter:https://mobile.twitter.com/vig_anime







・STORY

ある冬の時代。 人類はヴァンパイアとの戦争に敗れ、地球上にほとんどの居住区を失った。生き残った人々は小さな都市に光の壁を築き、身を守りながら生存圏の再拡大を望んでいた。 抑圧された暮らしの中、敵であるヴァンパイアとの共存を望む主人公・モモ。 かつて人間を愛し、戦場から姿を消したヴァンパイアの女王・フィーネ。 都市に戦火が広がる中、2人は運命的な出会いを果たす。 その昔、ヴァンパイアと人間が共に暮らす『楽園』があった。 これは『楽園』を求めて旅をする1人の少女とヴァンパイアの物語──。

モモとヴァンパイアの女王・フィーネ。二人の出会いが、世界を大きく動かしていく。

WIT STUDIOと実力派クリエイターが手掛ける完全新作!





・STAFF

監督:牧原亮太郎(『ハル』、『屍者の帝国』)

副監督:田中洋之(『進撃の巨人』)

キャラクターデザイン・総作監:西尾鉄也(『NARUTO-ナルト-』、『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』)

美術設定:高畠 聡・藤井一志

音楽:池 頼広

アニメーション制作:WIT STUDIO



・CAST

モモ:潘めぐみ

フィーネ:小林ゆう

アレグロ:小林千晃

ノバラ:深見梨加

クボ:東地宏樹





画像を使用する場合は下記のコピーライトを記事内に併記してください。

(C)WIT STUDIO/Production I.G





■映画祭情報



新潟国際アニメーション映画祭

英語表記:Niigata International Animation Film Festival

主催:新潟国際アニメーション映画祭実行委員会

企画制作:ユーロスペース+ジェンコ

特別協力:新潟市、新潟日報社、新潟県商工会議所連合会、燕商工会議所

後援:外国映画輸入配給協会

協力:新潟大学、開志専門職大学、JAM日本アニメ・マンガ専門学校

協賛:NSGグループ

会期:2023年 3 月 17 日(金)~ 22 日(水)

上映会場: 新潟市民プラザ、開志専門職大学、 T ・ジョイ新潟万代、シネウィンド

イベント会場:新潟日報メディアシップ、古町ルフル広場、新潟大学駅南キャンパスときめいと

公式サイト:https://niaff.net







■作品に関するお問い合わせ



株式会社プロダクション・アイジー

『ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン』宣伝担当

Mail: vampire-info@production-ig.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/18-18:46)