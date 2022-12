[有限会社春華堂]

~ テレビ番組やSNSで大注目の木彫りアーティスト、キボリノコンノ氏の作品が大集合 ~



有限会社春華堂(本社:静岡県浜松市、代表取締役社長:山崎貴裕、以下「春華堂」)は、2022年12月16日(金)

から12月18日(日)の3日間、テレビ番組やSNSで大注目の木彫りアーティスト、キボリノコンノ氏の木彫り作品を展示する「木彫りBORN展」をSWEETS BANKにて開催します。







【「木彫りBORN展」概要】





「木彫りBORN展」は、キボリノコンノ氏が食べ物や

日用品を木彫りで再現した作品の展示会です。

展示される作品がSWEETS BANKが建つ浜松市神田町で生まれたことに加え、木彫りの「うなぎパイ」がSNSで話題になったことにちなんで本展を「木彫りBORN展」と名付けました。

細部まで再現された作品は、思わず本物と見間違うほど精巧に作りこまれております。アッと驚く木彫り作品の数々を是非お楽しみください。



【アーティストのご紹介】





キボリノコンノ

・東京都大田区生まれ

・家具メーカーにデザイナーとして就職

・結婚と転職を機に静岡県浜松市に移住(在住)

【略歴】

1988 東京都生まれ

2011 静岡文化芸術大学 デザイン学部 卒業

2021 木彫り作品制作開始

【受賞歴】

2022 浜松美術協会展 中日新聞東海本社賞

【個展】

2022 「食べたい木彫り展」美術紫水(東京銀座)



【展示会場のご紹介】



「木彫りBORN展」は、 2021年4月にオープンした複合施設「SWEETS BANK」の斜め向かいに位置する

“POP UP STORE KANDA”にて開催します。



POP UP STORE KANDAは、本来SWEETS BANK開業に向けた仮設の店舗として同施設の開業と共に

クローズする計画でしたが、今後も地域と連携するスペースとして活用していく予定です。

POP UP STORE KANDAは、1984年に当時の国鉄から譲り受けた鉄道貨車を利用し、巨大なケーキ箱を

モチーフにした外観となっており、こちらの建屋もフォトスポットとして人気があります。



【開催概要 - 木彫りBORN展 -】



・開催期間: 2022年12月16日(金)~12月18日(日) OPEN:10:00~16:00

・会 場 :春華堂 POP UP STORE KANDA (SWEETS BANK斜め向かい)

静岡県浜松市中区神田町553

・観 覧 料:無料











