[AZAPA株式会社]

モデルベースを得意とするAZAPA株式会社(愛知県名古屋市中区錦2−4−15、代表取締役社長 & CEO 近藤康弘、以下AZAPA)は、1.開発プロセス、2.シミュレーション、3.実験/評価の各過程を得意領域とする企業様と共同で、開発期間短縮に役立つCyber Physical Solution for “X” サービスの提供を開始しました。









協賛:株式会社電通国際情報サービス/Hexagon/シーメンス株式会社/ニュートンワークス株式会社/エフティテクノ株式会社/オートマックス株式会社/株式会社コベルコ科研



『 Cyber Physical Solution for “X” 』概要

複雑なシステムを紐解き、新たなインサイト(洞察)を導くためのソリューションです。

リアルな世界をバーチャルな世界に置き換え、システム価値の仮説と検証を高速で行う事が出来ます。また各社様との連携を通じて、リアルな世界へ再構築したシステムの検証もトータルでサポートさせて頂く事が可能となりました。





『 Cyber Physical Solution for “X”』サービス概要

自動車開発で培ってきたモデルベース開発手法を応用して様々な分野におけるモデルベース開発環境を効率良く構築し開発品質の向上及び期間の短縮が可能となります。



*Simcenter Amesimの商標及びロゴはSiemens Digital Industries Softwareに帰属します

*Carmakerの商標及びロゴはIPG Automotiveに帰属します



1.開発プロセス

モデルベースを最大限活用し開発品質/効率の向上を狙います。



価値の『仮説』と『検証』を机上で行いインサイト(洞察)を得られます。







2.シミュレーション環境

各分野に適した、シミュレーション環境及び支援を提供します。



例) エネルギー/CO2シミュレーターモデル





例) ハイブリッド自動車用 動力/燃費シミュレーターモデル



3.実験/評価環境

各分野に適した、実験/評価環境の紹介及び支援を提供します。



[各社紹介/お問合せ先]

■AZAPA株式会社:https://azapa.co.jp/

自動車業界の独立系「Tier0.5」プレイヤー。モデルベース/計測技術/システム制御開発に加え、エネルギーとモビリティの融合や感性領域での研究開発及び事業を展開している。

お問合せ:モデルベースカンパニー / 052-221-7350 / azp-cps@azapa.co.jp



■株式会社電通国際情報サービス:https://www.isid.co.jp/

ISIDは、社会や企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を、確かな技術力と創造

力で支援しています。金融、製造、ビジネスソリューション、コミュニケーションIT 4つ

の事業領域で培ったソリューションの提供を通じて、お客さまの未来へ貢献する新しい価

値をつくり続けます。

お問合せ:製造ソリューション事業部 / 製造営業企画部 /

g-mbse-mfg@group.isid.co.jp



■Hexagon、Manufacturing Intelligence:

https://hexagon.com/ja/company/divisions/manufacturing-intelligence

Hexagon はセンサとソフトウェア、自動化ソリューションのグローバルリーダーです。

産業、製造、インフラ、安全、モビリティの業界において、効率性、生産性、品質の向上を担っています。当社のテクノロジーは、都市と生産のエコシステムを形成し、連携と自動化を加速させ、スケーラブルで持続可能な未来を実現します。

お問合せ:マーケティングコミュニケーション部 / 03-6275-0870 /

hexagonmi.jp.marketing@hexagon.com



■シーメンス株式会社:https://www.plm.automation.siemens.com/global/ja/

エレクトロニクス、オートメーション、デジタル分野における世界有数のテクノロジー企業。プロセス産業、製造業のデジタル化と自動化、スマートなインフラやモビリティ、分散化エネルギーシステムにおいて先駆的な役割を果たし、お客様と社会に貢献します。

お問合せ:シミュレーション部 / 緒方洋介 / 045-478-4802 /

yosuke.ogata@siemens.com



■ニュートンワークス株式会社:https://www.newtonworks.co.jp/

1DCAE(MBD)と3DCAE(FEM)のシミュレーション技術を駆使してMBDの開発Vプロ

セスをサポートします。目的に応じた物理モデル(プラントモデル)の作成と有効活用によ

り、設計の判断基準の明確化をご支援いたします。

お問合せ:マーケティンググループ / 03-3535-2631 / info@newtonworks.co.jp



■エフティテクノ株式会社:https://www.aisin.com/jp/group/fttechno/

藤岡(愛知県)、豊頃(北海道)のアジア地域最大規模を誇る自動車試験場を拠点に、強度、安全、環境、IT関連試験等、様々なニーズにお応えし、グローバル展開を目指す国内では数少ない車両試験・評価の専門会社です。

お問合せ:経営企画部 / 野村 / 090-4250-5415 / nomura-t@fttechno.aisin.co.jp



■オートマックス株式会社:https://www.automax.co.jp/

国内唯一、K&C(車両基礎特性測定)試験、車両重心高・慣性モーメント測定試験が行える設備を有しております。試験機メーカーのノウハウを受託試験に応用し、MDBの精度向上に必要な、リアルデータの取得に向けたオーダーメイドの受託試験も行っています。

お問合せ:営業課 / 03-3960-9001 / request@automax.co.jp



■株式会社コベルコ科研:https://www.kobelcokaken.co.jp

神戸製鋼グループの試験研究機関であるコベルコ科研は車両ベンチマーキング・プログラムとして、注目車両の技術動向把握のために、車両レベルからサブコンポーネントレベルまでそれぞれのレベルでの評価試験、分解調査を受託評価、また、独自調査レポート販売及び評価後部品販売を展開しています。

お問合せ:営業統括部 / 03-5739-5361 / inquiry_eigyo@kki.kobelco.com



