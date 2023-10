[株式会社Techouse]

~エンジニア1名がスピーカーとして登壇~



株式会社Techouse(本社所在地:東京都港区、代表取締役社長:礒邉 基之、以下「Techouse」)は、2023年10月27日から28日まで開催される「Kaigi on Rails 2023」に、Rubyスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。









Techouseが提供するサービス『ジョブハウス工場』『クラウドハウス』は、Ruby on Railsで開発/運用を行なってまいりました。この度はRailsコミュニティへの感謝を示すとともに、今後の更なる発展に貢献するべく「Kaigi on Rails 2023」へ協賛いたします。当日は、会場にてブース出展も行います。



■Techouse社員の登壇概要スポンサーLTには技術責任者の山崎が登壇し、エンジニアの緑川も「コードカバレッジ計測ツールを導入したらテストを書くのが楽しくなった話」というテーマでお話しいたします。



10月27日(金)11:05~11:20@Hall A / Hall B









スポンサーLT枠内

技術責任者 山崎 良佑







10月28日(土)16:10~16:25 @Hall A







「コードカバレッジ計測ツールを導入したらテストを書くのが楽しくなった話」

技術部所属 duck-falcon

詳細URL:https://kaigionrails.org/2023/talks/duck/









■技術責任者 山崎からのコメント

Techouseは「Kaigi on Rails 2023」にRubyスポンサーとして参加いたします。

当社は創業時から多数のプロダクトの中心で Ruby と Ruby on Rails を利用してきました。また、Techouseには「Ruby によってプログラミングの楽しみや喜びを初めて学び、Ruby および Ruby on Rails に対して深い親しみと愛着を持っている」……そんなメンバーが数多く在籍しております。私個人としても、2000年ごろから Ruby に触れており、コミュニティのみなさまの活動を遠くから拝見しおおいに学びの機会をいただきました。改めてコミュニティの皆さまと、Ruby および Ruby on Rails のエコシステム全体に対して、心から感謝いたします。

今回は、このような形でスポンサーとしてみなさまに貢献できることに、深いよろこびを感じております。

Kaigi on Rails のコアコンセプトである「初学者から上級者までが楽しめるWeb系の技術カンファレンス」に、わたしたち Techouse のメンバーも心から賛同します。当日は各メンバーが等しくひとりの技術者としてこの場に参加し、参加者の皆さまとの交流ができることを楽しみにしております。また、Techouse ブースでは少しでも Kaigi on Rails の賑わいに貢献できるよう努めます。そこでみなさまに当社プロダクトについて興味を持っていただけますと幸いです。当日は何卒よろしくお願い申し上げます。



■ Kaigi on Rails 2023について

Kaigi on Railsのコアコンセプトは「初学者から上級者までが楽しめるWeb系の技術カンファレンス」です。Kaigi on Railsは技術カンファレンスへの参加の敷居を下げることを意図して企画されています。名前の通りRailsを話題の中心に据えてはいるものの、広くWeb領域をカバーすることで、参加者の知見を深めていただけるイベントです。(※公式サイトより抜粋)

主催:Kaigi on Rails2023チーム ・ 一般社団法人日本Rubyの会

開催日:2023年10月27日(金)~28日(土)

会場:浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス+オンライン

公式HP:https://kaigionrails.org/2023/



■ Techouseについて

Techouseは、"We Develop."をスローガンに掲げ、時代ごとの課題を解決する事業を創造し続ける企業です。

クラウドサービス事業においては、大手企業のバックオフィス業務の効率化を実現するDXクラウド『クラウドハウス』シリーズを提供しています。人材プラットフォーム事業においては、工場・製造業専門求人サービス『ジョブハウス工場』を提供しています。



コーポレートサイトURL:https://jp.techouse.com/



今後もTechouseはRuby on Railsでプロダクト開発を進め、多くの企業・組織・人の課題を解決するプロダクトを世の中に提供し続けて参ります。



■ Techouse 採用情報

Techouseでは、大手企業のバックオフィス業務の効率化を実現するDXクラウド「クラウドハウス」シリーズや工場・製造業専門求人サービス『ジョブハウス工場』等のサービスを提供しており、今後もさらなる事業展開を予定しています。現在、複数ポジションにてエンジニアの採用を行なっておりますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

https://jp.techouse.com/recruit/



■ Techouse ブログ

当社エンジニア組織の取り組みや働き方、カルチャーを発信しています

https://note.com/techouse



本件詳細にかかるブログ記事URL:https://note.com/techouse/n/n237ab6e5b14e



■ お問い合わせ

採用に関するお問い合わせ:https://jp.techouse.com/contact

本プレスリリースに関するお問い合わせ:pr@techouse.jp(担当:広報グループ)



