[株式会社FERNANDA JAPAN]

サスティナブルへ貢献する取り組みとして、原料をアップサイクルした香料を配合した新作コレクションです。



フレグランスメーカーの株式会社FERNANDA JAPAN(所在地:神奈川県横浜市、代表取締役:流合 貴之、以下、フェルナンダ)は、アップサイクルした香料を配合した2つのコレクション「抹茶ラテ」と「キャラメルラテ」を、9月8日(金)より直営店、オフィシャルECサイトで発売します。※全国のバラエティーショップ等は順次発売となります。









今年初となるラテコレクションは、「抹茶ラテ」と「キャラメルラテ」の2つのコレクション。



◆「抹茶ラテ」は宇治抹茶の天然香料使用!

良いお茶の育つ条件を備える京都、奈良、滋賀、三重の4府県産の茶を京都府内で加工したもののみ「宇治抹茶」を名乗ることが許されており、香り、味の優れた宇治抹茶から抽出した天然香料を配合することで、抹茶本来の爽やかに広がるグリーン感とほろ苦い甘さを再現することができました!



◆「キャラメルラテ」は、100%ヴィーガン処方・自然由来成分の香料原料を使用!

自然由来成分該当の100%ヴィーガン処方*の香料になります。*脊椎動物と多細胞無脊椎動物から取れる原料を使用しないこと



◆廃棄される資源からアップサイクルな取り組み。

「抹茶ラテ」は食品向け製造過程の際に、本来であれば廃棄されるはずの資源 (北海道産ミルク)を香料原料としても配合しています。「キャラメルラテ」はパインツリー等からクラフト紙製造の際に発生する、本来であれば廃棄されるものを、ムスクの香料原料としてアップサイクルし配合しています。



「深みのある大人な、抹茶ラテの香り」



香ばしくほろ苦いマッチャ、まろやかなミルク、爽やかなムスクが重なり合う丁寧に淹れられた、深みのある大人な”抹茶ラテ”の香り。







「甘香ばしい贅沢なキャラメルラテの香り」



芳醇なコクのあるブラウンシュガー、濃厚な焦がしビターキャラメル、クリーミーなミルクが重なり合う甘香ばしさ広がる、贅沢な”キャラメルラテ”の香り。





『抹茶ラテコレクション』と『キャラメルラテコレクション』のアイテムは、毎日身につけたいオードパルファムやプレミアムハンドクリームに加え、お風呂タイムが楽しみになるボディスクラブ、お部屋でいつでも香りを楽しめるアロマディフューザーなどがラインナップ。

カフェシリーズ限定のブラウンを基調とした統一感があるシンプルなパッケージは、並べて置いてインテリアとしても楽しめます。





【プレミアムハンドクリーム/キャラメルラテ(左)】¥1,540/50g

【オードパルファム/キャラメルラテ(右)】¥4,180/25ml

※全て直営店&オフィシャルECサイト限定商品となります。







【アロマディフューザー/抹茶ラテ(上左)】¥3,740/80ml

【ボディスクラブグランデ/抹茶ラテ(上右)】¥3,960/300g

【プレミアムハンドクリーム/抹茶ラテ(下左)】¥1,540/50g

【オードパルファム/抹茶ラテ(下中)】¥4,180/25ml

【ハンド&ボディホイップクリームグランデ/抹茶ラテ(下右)】¥3,740/300g

※全て直営店&オフィシャルECサイト限定商品となります。







【リッチオーデコロン/キャラメルラテ(左)】¥1,870/30ml

【ボディスプラッシュ/キャラメルラテ(中)】¥1,760/95ml

【リッチハンドクリーム/キャラメルラテ(右)】¥990/50g

※オフィシャルECサイト&全国バラエティーショップ等で販売となります。



まるでカフェにいるようなリアルな香りにこだわり、ほっと一息つける癒しの瞬間をお届けします。





「Do good for us and our planet!」

フェルナンダは「私たちのため、地球のために良いことをしよう!」をスローガンに、可能な限りサスティナブルな商品作りを追求しております。



【『キャラメルラテ』&『抹茶ラテ』コレクションのサスティナブルな取り組みについて】

1.100%ヴィーガン処方の香料を使用・自然由来成分に該当(キャラメルラテ)

2.天然由来原料配合の香料を使用/宇治抹茶(抹茶ラテ)

3.アップサイクル香料原料を使用/ムスク(キャラメルラテ)、北海道産ミルク(抹茶ラテ)

4.植物由来バイオマスエタノール使用/4アイテムに採用。

5.リサイクル・バイオマス原料の容器を使用/5アイテムに採用。

6.リサイクル可能なガラスビン使用/3アイテムに採用。

7.FSC認証紙、バガス紙使用/3アイテムに採用。





◆FERNANDA(フェルナンダ)とは

フェルナンダが提案するサスティナブルフレグランスは、日常を彩り、自分らしく人生を楽しむきっかけになることを目指しています。「Do good for us & our planet!」のミッションのもと、身につける人にも、環境にもやさしい商品をお届けしていきます。



◆会社概要

会社名: 株式会社FERNANDA JAPAN

代表者: 流合 貴之

所在地: 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町2丁目19

URL : https://www.fernanda.jp/



【FERNANDAオフィシャルサイト】

https://www.fernanda.jp



【FERNANDAオフィシャルインスタグラム】

https://www.instagram.com/fernanda_jp/



【FERNANDAオフィシャルツイッター】

https://twitter.com/fernanda_ltd



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/09-11:46)