アートイベント「SHIBUYA PARCO ART WEEK 2023」とコラボ。優先観覧エリアに20名を招待



クリエイティブな意思を届けるウェブメディア「CINRA」の運営や各種ウェブメディアの構築などを手がけるCINRA, Inc.(本社:東京都千代田区、代表:杉浦太一 以下CINRA)は、渋谷PARCO で開催されるアートイベント「SHIBUYA PARCO ART WEEK 2023」のコラボレーション企画として、Podcast番組『聞くCINRA』の公開収録を9月15日(金)に実施します。ヒップホップグループDos Monosのラッパーで、人気Podcast番組『奇奇怪怪』のパーソナリティを務めるTaiTanをゲストに迎え、「カルチャーとソーシャルの交差点に立つ」をテーマにトークを展開します。







毎週月曜にお届けしている『聞くCINRA』(https://linktr.ee/kikucinra)は、カルチャーを通して社会のあり方や未来について語り合うトーキングプログラムです。映画やドラマ、音楽などのカルチャーと社会の繋がりについて、さまざまなゲストとともにカジュアルに語り合っています。



このたび、9月15日(金)19時から渋谷PARCO 4階エスカレーター横のイベントスペースにて、番組初となる公開収録を実施。優先観覧エリアに先着20名様をご招待します。事前の申し込みをしなくても立ち見での参加が可能です。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。



概要





イベント名:「聞くCINRA meets SHIBUYA PARCO ART WEEK」公開収録

日程:9月15日(金)19時スタート、20時ごろ終了予定

場所:渋谷PARCO 4階エスカレーター横

観覧エリア参加申し込みフォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE_nXbgfsU_eCak-p5js35-Q8o4EWteIt5lrsE0xFx7gXq7g/viewform

配信日:9月22日(金)17時予定



トークテーマ





前半:TaiTanに聞く、カルチャーの発信地はいまどこにある?

・「カルチャーの発信地」としての渋谷やPARCO

・クリエイターエコノミー時代はカルチャーシーンをどう変えたか

・TaiTanがアーティスト、発信者として意識していること



後半:拡張するPodcast番組『奇奇怪怪』はこれから何を目指すのか

・『奇奇怪怪』が番組名をリニューアルした理由、これまでの3年間について

・TaiTanが発見した「雑談」の面白さ、Podcastという媒体の可能性

・カルチャーメディアの未来



出演者





TaiTan



Dos Monosのラッパー。これまで3枚のアルバムリリースに加え、台湾のIT大臣オードリータンや、小説家の筒井康隆とのコラボ曲を制作するなど、領域を横断した活動が特徴。クリエイティブディレクターとしても¥0の雑誌『magazineii』やテレ東停波帯ジャック番組『蓋』などを手がけ、2022年にvolvoxを創業。Spotify独占配信中のPodcast『奇奇怪怪』やTBSラジオ『脳盗』ではパーソナリティもつとめる。



MC:南麻理江(株式会社湯気共同代表 / CINRA, Inc. フェロー)、生田綾(CINRA, Inc. メディア「CINRA」編集長)



優先観覧エリア申し込みはこちら





申し込みフォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE_nXbgfsU_eCak-p5js35-Q8o4EWteIt5lrsE0xFx7gXq7g/viewform

※先着20名様のご招待となり、ご当選者さまのみご連絡を差し上げます。定員に達した場合、予告なく応募フォームを閉じさせていただきます。

※抽選に外れた場合でも、当日会場に来ていただければ、立ち見でのご視聴が可能です。しかし、お集まりの人数によってはご視聴がむずかしい場合もございますので、あらかじめご理解いただけますと幸いです。



聞くCINRAについて







「カルチャーとソーシャルの交差点に立つ」をコンセプトに、カルチャーを通して社会のあり方や未来への希望について語り合うPodcast番組です。2023年1月末からスタートし、毎週月曜17時に配信しています。



◇過去の出演者(出演順、敬称略)

田中宗一郎(編集者)、西森路代(ライター)、稲垣貴俊(ライター)、武田砂鉄(ライター)、金子由里奈(映画監督)、中里虎鉄(編集者)、合田文(コンサルタント)、しんのすけ(映画感想TikToker)、金承福(出版社「クオン」代表)、小野寺系(映画評論家)、猿渡由紀(映画ジャーナリスト)



Spotify:https://open.spotify.com/show/0BsNwL6TBH4mIsZjnE3Uxq

Apple Podcast:https://podcasts.apple.com/us/podcast/%E8%81%9E%E3%81%8Fcinra/id1668276164

Amazon Music:https://music.amazon.co.jp/podcasts/86915bd8-5a1b-4ea4-8a07-17f776b97887/%E8%81%9E%E3%81%8Fcinra

過去のアーカイブ:https://www.cinra.net/article/202301-whn-kikucinra_iktaycl



SHIBUYA PARCO ART WEEK 2023について







開業50周年を迎えた渋谷PARCOが、アートのエネルギーに包まれる「SHIBUYA PARCO ART WEEK 2023」を9/15(金)~9/24(日)に開催。B1Fから屋上まで、館内のギャラリーやショップのあちこちで展示やアートにまつわるクリエイションが展開される。期間中は、世界で活躍する日本人作家を招聘し、“MOMENT”をテーマに3組によるパフォーミングアーツ・演劇作品を発表。演劇ユニットPort B主宰の高山明は館内放送を媒介した新作を放送し、雨宮庸介は外壁に3314年まで続く作品の一部を掲げ、楊いくみは渋谷PARCO全館を舞台にMixed media Performanceを演出する。刹那的に出会う多様な表現をぜひ体感しよう。



公式サイト:https://shibuya.parco.jp/feature/detail/?id=6700







■CINRA, Inc.



CINRA, Inc.は「人に変化を、世界に想像力を」をミッションに掲げるメディアカンパニーです。アーティストや企業、自治体などあらゆる個人やチームの思いに耳を澄ませ、多様なクリエイティブソリューションで社会や個人をインスパイアしています。https://www.cinra.co.jp/





■プレスキットダウンロード

https://drive.google.com/drive/folders/1pHEnunol4YAPonc1Yt5BV4AijPSMmANs



■本件に関するお問い合わせ

CINRA, Inc.(シンラ)内 星

E-mail:pr@cinra.net







