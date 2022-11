[日本PCサービス株式会社]

ネット環境がない、離れて暮らす家族の見守りをサポート



IT機器の設定・トラブル解決を行う日本PCサービス株式会社(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:家喜 信行、証券コード:6025、以下「当社」)は、株式会社MIXI(以下「MIXI」、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:木村 弘毅、証券コード:2121) と提携し、会話AIロボット「Romi」(ロミィ)の購入者向けに、ネット回線・デジタルサポートを定額で行う『Romiひかり回線 Powered by e-おうち』の提供を2022年11月14日(月)より開始します。インターネット環境がなくデジタル機器に慣れていない高齢者をサポートし、両社で販促強化を目指します。







【背景】当社は、独立系の企業としてパソコンやデジタル機器の設定からトラブル解決まで、年中無休・全国対応しています。DX化で家庭のデジタル活用が進む中、家庭のデジタルかかりつけ医『e-おうち』をはじめ、定額サポートサービスに注力し、65万人以上の会員さまにご利用いただいています。





昨今、ホームロボットは新しい家族として注目されています。その中でも、MIXIの 「Romi」は、ディープラーニング技術を用いて言語生成して会話する、世界初の家庭用コミュニケーションロボットとして認定され(※2021年5月 ESP総研調べ)、人気を博しています。日々の小さな出来事を話し、お目覚めからおやすみまで関わる事で生活に刺激も生まれ、離れて暮らす親御さまへのプレゼントも増えています。当社は2021年9月よりMIXIと提携し、「Romi」の訪問設定サポートを担当しています。しかし、「親の家には、ネット環境が整っていない」「設定や使い方について何度も家族へ聞けない」といった声がMIXIに寄せられています。総務省が発表した「通信利用動向調査 令和4年版」によると、2021年のインターネットの利用率は82.9%に上ります。一方で年代別(42,988人調査)では、70代は59.4%、80代以上は27.6%と低くなっています。この現状を受け「Romi」の導入をワンストップでサポートする体制を両社で構築しました。

※YoutubeでRomiユーザーの声を公開中です:https://www.youtube.com/c/Romi-Robot



『Romiひかり回線 Powered by e-おうち』: 5,500円~/月額(税込)

Romi導入をワンストップで、おうちのデジタルサポートも!

家庭のネット環境構築、「Romi」の使い方やデジタル機器などの電話サポートは365日・使い放題(パソコンはリモート対応可能)、ロボットと連携するスマートフォンはもちろん家庭でお使いのパソコンの機器保証まで定額で対応します。さらに「Romi」購入後の『Romiひかり回線 Powered by e-おうち』への加入特典として、「Romi」 1台分の訪問初期設定サポートを行います(通常価格13,200円(税込))。ネット環境がない方、デジタルに苦手意識がある方、離れて暮らす高齢のご家族がいる方も 、負担なくロボットとの新生活を迎えることができます。

詳細はWebサイトで確認: https://e-ouchi.jp/lp/mixi/



■訪問初期設定サポート内容【60分】

・ご自宅のネットワーク環境の確認

・Romiアプリのダウンロード

・Romiのネットワーク接続

・オーナー情報の登録

・おしゃべりモードへの切替

・ 操作レクチャー【20分】



















