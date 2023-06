[アラスジャパン]

ACE 2023 Japanは6月15日(木)、16日(金)開催へ



複雑化する製品の設計・製造・運用を担うアプリケーションのための最も強力なローコードプラットフォームをグローバルに提供するAras(本社:米国マサチューセッツ州、CEO:ロッキー・マーチン、日本法人:アラスジャパン合同会社、本社:東京都千代田区、日本法人社長 久次昌彦)は2023年5月2日(火)、3日(水)、米国フロリダ州オーランドにおいて 「Reimagine Your Possibilities(可能性を再び想像する)」と題しACE 2023を開催しました。







ACE 2023では、ソートリーダーたちによる数十のプレゼンテーションや特別トレーニングコースのほか、数々の交流会が開かれました。参加者は、デジタル化に関する情報を共有し、複雑な製品の設計・製造・運用の方法を変革していくための貴重な情報を獲得する機会を得ました。また、Arasのお客様によるプレゼンテーションでは、Aras Innovatorのプラットフォームを最大限に活用する方法について貴重な事例が紹介されました。



イベントのハイライトの一つとなったのが、架空のアルマジロ社のバーチャルロボットの設計・製造・運用の舞台裏を紹介する「A Day in the Life of Armadillo Robots(アルマジロロボットの一日)」です。2日間にわたるセッションでは、複雑な製品のデジタル化の道のりや、PLMソリューションの活用による成果の向上について、参加者に有用な情報が共有されました。



戦略的パートナーであるMicrosoft社、AVEVA社、Ansys社を招いてのパネルディスカッションでは、CEOのロッキー・マーチン(Roque Martin)が司会を務め、デジタル化の最新トレンドについて学ぶとともに、パートナー各社がどのようにしてArasのプラットフォームを活用し、主要な基盤技術を幅広い顧客に提供しているのかをご紹介する機会となりました。



イベント初日、Microsoft Azureで利用可能なアプリケーションやサービスを提供しているオンラインストアであるMicrosoftのAzure Marketplaceで、Aras Enterprise SaaSが入手可能になったことを発表。これによりArasのお客様は、生産性と信頼性に優れたAzureのクラウドプラットフォームを活用し、導入と管理の効率化が可能になります。さらに、ArasはMicrosoft Cloud Partnerとなったことも同時に発表しました。



Aras Innovatorのプラットフォームの製品デモでは、参加者が最先端のPLMソリューションの能力と汎用性を体験しました。これらのデモでは、プロセスの合理化、コストの削減、成果の向上にAras Innovatorのプラットフォームがどのように役立つかについて、貴重な情報が提供されました。Arasのプロダクトマネジメント担当上級副社長であるジョン・スパーリング(John Sperling)は、製品ロードマップの概要を説明し、Aras InnovatorのPLMプラットフォームがソリューションを提供していく方法や、近い将来の継続的なアップデートについても詳しく語りました。



Arasのエキスパートによる体験セミナーでは、参加者はAras Innovatorのプラットフォームの性能と汎用性を実体験しました。さらに、懇親会では、同業者との交流を図り、新たな関係を築く機会が数多く提供されました。イベントの締めくくりとなった「Aras in the Round」では、参加者がロッキー・マーチンCEOとロブ・マカベニーCTOに対して自由にオープンに質問を行いました。



■「ACE 2023」実施概要

イベント名称 :ACE 2023

開催日 :2023年5月2日(火)、3日(水)

開催地 :米国フロリダ州 オーランド

特設サイト :https://events.aras.com/ACE2023



今月、日本においてACE 2023 Japanが開催されます。



■「ACE 2023 Japan」開催概要

イベント名称 :ACE 2023 Japan

イベントテーマ:Reimagine Your Possibilities ~ 可能性を再び想像する ~

開催日 :Day1 2023年6月15日(木) 午後(受付開始12 :00)

Day2 2023年6月16日(金) 全日(受付開始9 :00)

会場 :ANAインターコンチネンタルホテル東京

東京東京都港区赤坂1-12-33 / Tel. 03-3505-1111

対象業界 :自動車、航空機、重工業、産業機器、ハイテク・エレクトロニクス、

医療機器、建設、化学、プラント 等

参加者数 :1,000名(予定)

参加費 :無料(事前登録制)

特設サイト :https://events.aras.com/ACE2023-JP

主催 :アラスジャパン合同会社

協賛 :全19社



主なプログラム:

Aras 代表挨拶 / Aras最新情報 / 外部基調講演 / ユーザー講演 / 分科会 / Arasロードマップ/ Aras およびスポンサーによるソリューション展示 / 懇親会 他



Arasについて

Arasは、複雑化している製品の設計開発、製造、および運用を支援するアプリケーションを備えた、最も強力なローコードプラットフォームを提供しています。このテクノロジーにより、柔軟でアップグレード可能なソリューションが迅速に提供可能になり、ビジネスのレジリエンス性の向上に貢献します。Aras のプラットフォームおよび製品ライフサイクル管理(PLM)アプリケーションは、製品ライフサイクル全体およびサプライチェーンの、あらゆる部門・部署のユーザーを重要な製品データやプロセスと繋ぎます。



主要顧客:川崎重工業、クボタ、デンソー、日産自動車、日立製作所、富士フイルム、三菱重工業、村田製作所、ルネサス エレクトロニクス、Airbus、Audi、Microsoftなどの顧客に採用されています。



※ ArasおよびAras Innovatorの社名、ブランド名、製品名、または商標は、米国および/またはその他の国々におけるAras Corporation およびその子会社、関連会社の登録商標または商標です。その他のすべての社名、ブランド名、製品名、または商標は、各所有者に帰属します。



