~スピードスターレコーズ設立30周年を記念した完全生産限定ジャケットTシャツ企画~



株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:植田勝教)は、当社レーベル「スピードスターレコーズ」に所属するアーティストのアルバムジャケットをデザインしたTシャツを『スピードスタークラブ』会員限定で受注生産にて発売いたします。<受注生産の締め切りは3/1(水)23:59まで>







本企画は「SPEEDSTAR RECORDS 30th Anniversary Jacket T-shirt collection」と題し、スピードスターレコーズ設立30周年を記念した完全生産限定ジャケットTシャツ企画となり、第一弾には上記12アイテムが発売となります。



Tシャツは、ブラック・ホワイトの2種類で、サイズはM・L・XLの3サイズを展開。首元のタグは、レーベル30周年ロゴを使用したオリジナル仕様となります。その他詳しくは特設サイトをご覧ください。



【特設サイト】 https://members.speedstarrecords.com/jacket_t-shirt







「SPEEDSTAR RECORDS 30th Anniversary Jacket T-shirt collection」概要





■受付期間: 3/1(水)23:59まで(※商品は3月末頃の発送予定となります)

■ラインナップ

・AA=「#6」

・くるり「天才の愛」

・KREVA「LOOP END / LOOP START (Deluxe Edition)」

・斉藤和義「55 STONES」

・THE BACK HORN「BEST THE BACK HORN」

・シーナ&ロケッツ「LIVE FOR TODAY!-SHEENA LAST RECORDING & UNISSUED TRACKS-」

・スガ シカオ「THE LAST」

・SPECIAL OTHERS「Have a Nice Day」

・竹原ピストル「BEST BOUT」

・つじあやの「COVER GIRL」

・矢野顕子「Soft Landing」

・LOVE PSYCHEDELICO「A revolution」

■価格: 3,500円(税込)

■色: WHITE・BLACKの2色展開

■サイズ:

M:身丈 約69cm / 身幅 約52cm / 肩幅 約46cm / 袖丈 約20cm

L:身丈 約73cm / 身幅 約55cm / 肩幅 約50cm / 袖丈 約22cm

XL:身丈 約77cm / 身幅 約58cm / 肩幅 約54cm / 袖丈 約24cm

※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

■注意事項

・画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

・「この商品を注文する」をクリックするとビクターオンラインストアの商品ページへ移動します。

・購入時の注文完了メールや商品の発送はビクターオンラインストアからとなります。詳しくはビクターオンラインストアのヘルプ(https://victor-store.jp/help)をご確認ください。

■素材: 綿100%

■生産国: 中国&ベトナム



