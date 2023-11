[株式会社ニジゲンノモリ]

~11月4日(土)12:00より予約開始~



株式会社ニジゲンノモリ(本社:兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松宏茂)は、日本を代表する映画「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』を12月1日(金)よりオープン。11月4日(土)12時より同コラボルームの予約受付を開始いたします。









兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、2020年10月に、日本が世界に誇る「ゴジラ」が全長約 120m の実物大で登場し、ジップラインやシューティングなどを楽しめるアトラクション『ゴジラ迎撃作戦 ~国立ゴジラ淡路島 研究センター~ 』を開設いたしました。

そしてこの度、ゴジラシリーズの70周年を記念し、ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」をオープンいたします。コラボルーム内は、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリーで装飾され、窓越しには実寸大ゴジラの身体の一部を見ることができます。それらの装飾には、光の照射で見え方が変わる特殊加工が施されており、昼・夜で異なった雰囲気をお楽しみいただけます。

また、コラボルーム限定ノベルティや宿泊特典なども充実。「ゴジラ迎撃作戦」の入場券はもちろん、歴代ゴジラ映画のポスターをギャラリー風にデザインした「アクリルブロック」やシンプルなデザインながらも随所に怪獣たちがデザインされた「キャリーオンバッグ」を限定ノベルティとしてプレゼントいたします。さらに、室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことができた方に、「ゴジラ迎撃作戦」特撮エリアで手に入る記念写真にピッタリなフォトフレームをお渡しする、“特別任務”も含まれており、ファンならずとも、家族や友人と楽しく宿泊期間を過ごして頂ける仕掛けが満載の宿泊プランとなっております。



「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」とは?





兵庫県立淡路島公園内の小高い丘に佇む23棟のヴィラは、四季折々の自然を五感で感じたり、夜には対岸に広がる光輝く神戸の街並と淡路島の満天の星を体感いただける随一のロケーションを楽しむことができる。旅の醍醐味である食事は、兵庫県 ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、こだわりの淡路島産の食材を使ったここでしか味わえない創作料理を提供。また「クレヨンしんちゃん」や「ハローキティ」、「NARUTO」、「ドラゴンクエスト」など大人気のキャラクターをテーマとした至極のコラボルームもオープンしている



ゴジラコラボルーム『怪獣ランド』概要





オープン日:

12月1日(金)

予約開始日:

11月4日(土)

時間:

チェックイン 15:00~18:30/チェックアウト11:00

定員:

最大3名

内容:

「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を、日本を代表する特撮映画「ゴジラ」をテーマに装飾し、同作品の世界観を存分に楽しむことができる

<限定ノベルティ>

アクリルブロック/キャリーオンバッグ

<宿泊特典>

・宿泊者限定で挑戦できる特別任務

※任務を達成した方には、フォトフレームをプレゼント

・「ゴジラ迎撃作戦」の入場券(宿泊人数分)をプレゼント

・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)







※デザインはイメージです。

※すべてオリジナル



料金:

56,063円~ / 1室3名ご利用時の1名あたりの料金(夕・朝食付き、税・サ込料金)

168,190円~ / 1室3名ご利用時の3名の合計料金(夕・朝食付き、税・サ込料金)

※上記ノベルティと、宿泊特典を含む

場所:

兵庫県淡路市楠本2425番(兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

HP:

https://awaji-grandchariot.com/ ※予約はHPから承ります

問合せ先:

株式会社ニジゲンノモリ 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」

Tel 0799-64-7090



参考『ゴジラ迎撃作戦』について





『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。

参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。

※詳細は右記HPをご覧くださいhttps://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/

TM & (C) TOHO CO., LTD.







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-18:16)