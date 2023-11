[株式会社final]

2023年12月9日(土)・10日(日)開催





国内オーディオメーカー株式会社final(代表:細尾 満、本社:神奈川県川崎市)は、2023年12月9日(土)・10日(日)にベルサール秋葉原で開かれる「ポタフェス2023冬 秋葉原」(主催:e☆イヤホン)に出展いたします。

final/ag/REB/DITAの新製品をじっくりと試聴できますので、この機会にお気軽に足をお運びください。

さらに、発売したてのゲーミングイヤホン「VR500 for Gaming」が当たるスタンプラリーも実施いたします!ぜひご参加くださいませ!







【final】

◎ゲーミングイヤホン聴き比べ専用ブース

「まさにゲームをプレイしているかのような環境」で聴き比べができるゲーミングイヤホン専用ブースをご用意いたします。空間表現に優れた「VR3000 for Gaming」はFPSやVRゲームに、素早い反応表現が特徴の「VR2000 for Gaming」はMOBAやARPG、音ゲーに向いています。

また、先週11月24日(金)に発売されたばかりの「VR500 for Gaming」は、オールジャンルのゲームに対応した、VR3000とVR2000どちらを使おうか悩んでいる方に最適な、まさに「いいとこ取り」のイヤホンです。

大迫力の画面を前に、「勝てる」イヤホンはどれか探し当ててみてはいかがでしょうか。



VR3000 for Gaming:https://final-inc.com/collections/earphones/products/vr3000-jp

VR2000 for Gaming:https://final-inc.com/collections/earphones/products/vr2000-jp

VR500 for Gaming:https://final-inc.com/collections/all/products/vr500-jp



◎フラッグシップヘッドホンD8000の兄弟機「D7000」



finalのフラッグシップヘッドホンD8000の兄弟機「D7000」をご試聴いただけます。外耳の非対称形状に合わせて設計した「専用ディフューザー」でイマーシブサウンドを実現したこだわりのヘッドホンです。今回は、試聴人数の制限なくお楽しみいただけます。



◎フラッグシップワイヤレスイヤホン「ZE8000 MK2」



「8K SOUND」を更に進化させ、微細な音でも鮮明に8K SOUNDを感じることができるように。さらに、遮音性能が32%向上・最大音量が5dB向上するなど機能面もより使いやすくなりました! 新しくなったZE8000 MK2は、ワイヤレスイヤホンを選択する基準は「音」だという方に、自信を持っておすすめできる製品です。



ZE8000 MK2:https://final-inc.com/products/ze8000mk2-jp



◎ハイブリッドノイキャン+低遅延ゲーミングモード搭載「UX2000」



年内に発売予定の「UX2000」をお試しいただけます。finalの音響エンジニアがこだわった高い音質に、ハイブリッドノイズキャンセリング機能や低遅延ゲーミング機能が搭載されたヘッドホンです。カラーは淡い色合いが嬉しい「CREAM」と定番の「BLACK」の2色をご用意しております。



【DITA】

◎DITA初IEM型のハイブリッドイヤホン「Project M」



筐体は、スーパークリア樹脂のIEMシェル内に独立した音響空間としてステンレス製チャンバーを封入したハイブリッド設計に加え、ドライバーはDITAの最新技術PM1+ダイナミックドライバーと最適なバランスドアーマチュアで構成された「Wハイブリッド」構造となっております。

さらに、ケーブルはアメリカのCardas製の導体を使用したカスタムMOCCAケーブルを採用しております。DITAのAPV2も組み込まれており、現代のリスナーの絶えず進化するリスニング環境に応えることが可能です。



【REB】

◎“神コスパ”ワイヤレスイヤホンREB新製品「GEAR01」



新ブランドとして立ち上がったREBからは、「GEAR01(ギアゼロワン)」をお楽しみいただけます。日本のオーディオブランド「final」と共同開発し、ハイブリッドオーガニックフィルムを使用した大口径10mmダイナミックドライバーを搭載。Bluetooth(R)特有の聴き疲れしやすい音質を抑え、存在感のある深い低域とクリアで伸びのあるボーカルを両立した「新しいドンシャリ」を実現しました。

また、ヘッドトラッキングモードを搭載し、スピーカー再生のように音を頭の外から聞こえるようにしたい場合や、頭の動きに合わせて音の聞こえる方向をインタラクティブに変えるコンテンツを聴く場合などに適していて、コンテンツに合わせた楽しみ方を引き出してくれます。



GEAR01:https://reb-audio.com/products/gear1



【ag】

◎大人気VTber周防パトラ×agコラボイヤホン「COTSUBU for ASMR Patra Edition−BLACK Ver.−」



agブランドのASMR専用完全ワイヤレスイヤホン「COTSUBU for ASMR」と、テレビ番組などにも度々出演している大人気VTuber「周防パトラ」《Youtubeチャンネル登録者数74.3万人/X(旧Twitter)フォロワー26.8万人:いずれも2023年11月27日現在》とがコラボレーションしたオリジナルモデル第2弾です。

テーマは「ちょっとオトナなイヤホン」。外観は落ち着いた配色を施しながら、本体操作をするとランダムでメッセージが流れる「シークレットボイスモード」を新たに搭載するなど、第1弾製品よりも大幅にバージョンアップして皆様を目から耳元から楽しませてくれる製品となっております。(当製品はご好評につき完売しております)



COTSUBU for ASMR Patra Edition−BLACK Ver.−:https://final-inc.com/products/patra-black_ag-jp





そのほか、ロングヒットを続けている完全ワイヤレスイヤホン「COTSUBU」やノイズキャンセリングと外音取り込み機能搭載の「UZURA」、final UX3000のベースモデルである「WHP01K」などもご試聴が可能でございます。

もちろん、final製品やDITA製品の現行モデルや直販限定モデルも併せてご試聴いただけますので、この機会にぜひ、株式会社finalブースにお立ち寄りください。



【最新ゲーミングイヤホン「VR500 for Gaming」が当たる!スタンプラリー】

株式会社finalの4つの試聴ブースを回ってスタンプを集めていただきますと、先週2023年11月24日(金)に発売したばかりのゲーミングイヤホン「VR500 for Gaming」が当たる抽選にご参加できます。

スタンプラリーの台紙はイベント当日、会場でお渡しいたします。ぜひお気軽にご参加ください。



◎VR500 for Gaming 詳細



特長

・「音像定位」に特化した音質設計により、ゲーム世界などの空間把握や声・効果音を明瞭に聴き取ることが可能

・あらゆるジャンルのゲームに対応した万能イヤホン

・イヤーピーススウィングフィット機構搭載

・長時間の使用でも疲れにくい高遮音性イヤーピース

・新色の「MATTE GRAY」カラーで統一

・マイク付きワンボタンコントローラー搭載



スペック

・製品名:VR500 for Gaming

・筐体:ABS

・ドライバー:ダイナミック型

・ケーブル:OFCケーブル

・感度:98dB

・インピーダンス:18Ω

・重量:15g

・コード長:1.2m



商品ページ:https://final-inc.com/products/vr500-jp



イベント詳細は下記をご確認ください。



【ポタフェス2023冬 秋葉原 詳細】

◎開催日時

2023年12月9日(土)、10日(日)

11:00~18:00(最終入場17:30予定)



◎入場料:無料(事前登録なしのフリー入退場)



◎開催場所

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル B1F・1F・2F

ベルサール秋葉原



◎アクセス

-JR秋葉原駅 電気街口 徒歩3分

-つくばエクスプレス秋葉原駅 A3出口 徒歩5分

-東京メトロ日比谷線秋葉原駅 2番出口 徒歩7分



◎イベント詳細ページ

https://potafes.com/



