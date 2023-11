[株式会社中日ドラゴンズ]

11月25日よりPIA LIVE STREAMで公開のドキュメンタリー動画「Truth of Dragons 2023」のナレーションを、各局ドラゴンズ応援番組出演の皆さんに担当していただきます。







22日20時より中日ドラゴンズ公式YouTubeにて、

井戸田さんのナレーション収録風景やインタビューも公開予定。こちらもお見逃しなく!



【エピソード1】柳裕也投手・梅津晃大投手

東海テレビ ドラHOT+ 柴田 美奈アナウンサー



【エピソード2】石川昂弥選手・細川成也選手

CBCテレビ サンデードラゴンズ 加藤 愛アナウンサー



【エピソード3】小笠原慎之介投手+α

スターキャット ドラナビ 井戸田 潤さん(スピードワゴン)





【井戸田 潤さんコメント】

お話しいただいた時は、3話全部やらせてくれって言ったんですけど笑

いやいや、1話だけでも、やらせていただいて光栄です。





小笠原投手のエピソードを担当して内容を見ましたが、

開幕投手を務めた景色は、今年一年 彼しか見ていないわけで

その重圧となんとか戦った一年なんだなと改めて感じましたね。





Truth of Dragons2023 私も一部ナレーションを担当しています。

是非ご覧ください!





【収録風景写真クレジット】 球団提供or 中日ドラゴンズ

【Truth of Dragons2023】

※詳細は2023年11月2日のリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=119850&release_id=37&owner=1





配信:PIA LIVE STREAM

公開期間:11月25日(土)10:00~12月3日(日)23:59

視聴券販売:11月20日(月)10:00~12月3日(日)20:00

全セット(+おまけ)価格:1,500円 (SS※1 500円 / FC会員※2 1,000円)

エピソード単品 各500円 ※おまけは全セットのみで視聴可能。

※1 2023年のシーズンシートご利用対象者となります

※2 2023年ファンクラブ有料会員が対象者となります





■特設ページ

https://dragons.jp/news/2023/special-tod2023.php



