上智大学の看板学部の外国語学部英語学科。公募推薦入試では毎年130名ほどの志願者が応募するほど。公募推薦入試で上智大学外国語学部英語学科を対策するなら上智専門塾EQAO。【EQAO式の公募推薦対策】



【上智大学公募推薦入試において高い合格率を誇るEQAO】公募推薦入試で上智大学外国語学部英語学科に合格したい高校1・2・3年生は必見です。上智専門塾EQAO創業者の玉村と1時間無料で、上智大学外国語学部英語学科についてや上智大学の公募推薦入試の対策方法、上智大学全学部共通の自己推薦書の書き方などの相談ができます。お一人様一回限りの受講となります。2023年12月16日より受付開始となります。定員は40名とさせていただきます。定員に達した時点で受付を停止いたします。上智大学外国語学部英語学科に現役合格を目指す方はぜひ応募ください。※保護者の方も受講可能です。上智大学外国語学部英語学科に合格するなら上智公募推薦入試専門塾EQAO!※受け入れ数は毎年更新されます。









AO入試塾業界の中でもトップクラスで上智大学の公募推薦入試対策に強いEQAOは、40名様限定で、EQAO創業者である玉村と1時間、無料で!上智大学外国語学部英語学科の公募推薦入試の対策方法について相談できる期間を設けます。2023年12月16日より受付開始となります。高校1・2・3年生が対象です。もちろん、保護者の方もお申し込み可能です。上智大学外国語学部英語学科に合格する志願者の特徴や課題レポート、外国語学部英語学科に志願する人が保有する英検レベル、評定平均、実績などに関しても情報取集可能です。



また、EQAOの無料相談では、上智大学外国語学部英語学科に強い活動実績についても伝授させていただきます。EQAO入塾後は、自己分析から書類作成、小論文対策、面接対策、併願校対策、英検の取得サポート、受験コンサルティングまで推薦入試に関する全てのことをフルサポートさせていただきます。





公募推薦入試で上智大学外国語学部英語学科に合格したい高校生の方はお早めにお申し込みください。お申し込は以下に設置されてある、無料体験授業フォームよりお申し込みください。上智大学外国語学部英語学科に現役合格したい人はEQAO!



総合型選抜・学校推薦型選抜専門塾EQAOでは、皆さん一人ひとりと一緒に寄り添った教育を提供します。本校の講師は、そのほとんどが公募制入試で大学受験を突破した現役上智大生です。ぜひ、無料体験授業を受講して、私たちと一緒に上智大学合格を目指しましょう。







上智大学公募推薦専門塾EQAOは、上智大学文化祭ソフィアンズコンテスト協賛起業です。



上智大学公募推薦専門塾EQAOは、上智大学生インフルエンサーの「上京大生いとをかし」さんが上智専門コースのアンバサダーに就任しています。



2024年度(4期生)の上智専門コースの受け入れ可能数は50名とさせていただきます。









【合格実績】

〇上智大学

外国語学部 ポルトガル語学科: 1名

文学部 ドイツ文学科: 2名

総合グローバル学部: 7名

法学部 法律学科: 2名

総合人間科学部 教育学科:1名

看護学科:1名

社会福祉学科: 1名



〇青山学院大学

地球社会共生学部: 6名

コミュニティ人間科学部: 1名



〇明治大学

法学部 法律学科: 2名

国際日本学部: 1名



〇学習院大学

国際社会学部: 2名



〇立教大学

国際経営学部: 1名

社会学部: 4名

文学部: 2名



〇中央大学

経済学部: 1名

国際経営学部: 2名

文学部: 2名



〇関西学院大学

法学部: 1名

経済学部: 1名

総合政策学部: 1名



〇関西大学

社会学部: 1名



〇立命館大学

経済学部: 2名

国際関係学部: 2名

文学部: 1名



〇同志社大学

法学部 法律学科: 2名

グローバル地域文化学部: 5名



〇東洋大学

社会学部: 2名



〇神田外語大学

外国語学部: 3名

グローバルリベラルアーツ学部: 1名



〇帝京大学

外国語学部 ポルトガル語学科: 1名

経済学部: 1名



〇神奈川大学

国際日本学部: 1名

人間科学部: 1名





〇國學院大学

観光まちづくり学部: 4名

経済学部: 1名

文学部: 3名



〇甲南大学

経営学部: 1名



〇駒澤大学

経営学部: 1名



〇成蹊大学

経営学部: 1名



〇沖縄国際大学

産業情報学部: 1名



〇フェリス女学院大学

国際交流学部: 2名



〇武蔵大学

経済学部: 1名

社会学部: 2名



〇日本女子大学

国際文化学部: 1名



〇立命館アジア太平洋大学

アジア太平洋学部: 1名

国際経営学部: 1名



〇名桜大学

人間健康学部: 1名



〇昭和女子大学

人間社会学部: 1名



〇宮城学院女子大学

学芸学部: 1名



〇近畿大学

経営学部: 2名



〇順天堂大学

国際教養学部: 1名

臨床工学学部: 1名

スポーツ健康科学部: 1名





【数字で見るEQAO】

一次審査突破率(1・2・3期)

立教大学 80%

学習院大学 国際社会学部 100%

関西学院大学 100%

立命館 75%

同志社大学 100%

東洋大学 100%

青山学院大学 86%

順天堂大学 100%

神田外語大学 100%

神奈川大学 100%

明治大学 100%

帝京大学 100%



二次審査突破率(1・2・3期)

上智大学 54%

上智大学 法学部 法律学科 100%

文学部 ドイツ文学科 100%

文学部 フランス文学科 100%

総合人間科学部 教育学科 100%

総合グローバル学部 60%

國學院大学 90%

観光街づくり学部 100%

順天堂大学 100%

駒澤大学 100%

東洋大学 100%

神田外語大学 100%

神奈川大学 100%

帝京大学 100%

明治学院大学 100%

成蹊大学 100%



女子大にも強い

女子大 合格率 100%



上智志願者の上智大学進学割合

2人に1人以上が合格



総合グローバル学部

10人に1人がEQAO生



途中退塾率

0%



3期生が総合型選抜/学校推薦型選抜で進学する割合

94.55%



【塾生アンケート】

入塾してよかった

100%



塾の満足度

4.94 (5段階評価)



EQAOでの学びは楽しかった

100%



授業のわかりやすさ

4.93 (5段階評価)



第三者に紹介したい

94%



【教育理念】

すきを見つけて、すきを伸ばす。

BE YOU.

BE THE ONE.

教育ではなく、「共育」の時代。

我々は生徒と共に歩んでいきたい。





【教育の本質】

EDUCATIONの語源は、educatioというラテン語に遡る。 この語には動詞として、引き出すeducereと大きくするeducareの2つを派生させている。 この語は、もともと、動植物の生命を引き出し、それを飼育・栽培するということを意味していたとされる。 次第に、子どもを養い育てることを意味するようになった。弊社の理念は、教育の原点に基づくだけでなく、これからの時代に合わせてアップデートしていきます。

すきを見つけて、すきを伸ばすというのは本来の教育の姿なのかもしれない。我々はそう確信しています。他者よりも優れていないといけないのではく、他者と異なる個性を磨く教育を届けたい、という思いで教育事業を展開しております。

人から嫌われることを恐れるより、欠点はあってもいいから、今ある自分自身の魅力に気づいて、そして自信を持って欲しい。周りと比べず、周りに合わせず、「あなた」でいてほしい。

弊社が総合型選抜・学校推薦型選抜入試対策を事業としてサービス展開する理由は、単なる大学合格だけでなく、AO入試の対策プロセスこそが、自分自身と向き合う最高のタイミングであるからです。プロセスでは、自分の将来の夢、キャリア、強みや弱み、学びたいこと、を明確化することは勿論、文章化していきます。





【設立背景】

グローバルな視点から日本社会を見つめ直し、「教育」からこれからの時代を担う世代に必要な非認知能力の育成に尽力し、AIやロボットには無い 「人」ならではのオリジナルの価値を高めることに寄与したいという思いからEQAOを創業。



【企業理念】

人間のいかなる発展に寄与する。教育から。

Contribute for human development and prosper the society. From Education.

AI < HUMAN そうあってほしい、そうあるべきだと弊社は考えます。AIを否定するのではなく、AIが進歩するならそれに応じて我々人間も成長しなければならないということです。だからこそ、弊社は教育にこだわる。



【役員メッセージ】

副塾長/EQAO浜松町校舎長

堀内凛々香

上智大学文学部新聞学科2021年入学。高校時代、音楽やアイドル、お笑いなどの趣味に没頭する『オタク気質』を活かし、個人で漫才のメディア史に関する探究活動を始める。大学受験では、"好き"は"学び"に繋がるという気づきから、総合型選抜入試で難関私大に3校合格。『すきを見つけて、すきを伸ばす。』

学びの根源は自分の心に秘めた『すき』という気持ちにあると確信し、大学入学後、総合型選抜入試対策塾の運営を始める。大学3年時にはEQAO浜松町校校舎長を務める。生徒の本音に寄り添い、彼らがもつ視点に常に共感する姿勢を大切にした指導を行う。日本の子どもたちが『すき』と真剣に向き合える教育環境の提供に今後も尽力する。





EQAO創業者/塾長

玉村ナオ

中・高校時代、バスケットボール部に所属。高校1年の時には、カナダに1年留学し、帰国後は、数々の実地調査を経て、移民の受け入れ体制について英語で論文を執筆。英語資格は、IELTS6.5、英検準1級を取得。成績は評定平均4.6を維持。その他にも、英語プレゼン大会近畿優勝、複数の政治家への取材、ボランティア委員会委員長としての活動など、多岐に渡る活動を武器にAO入試を利用して受験に挑むも、見事に惨敗。5校から不合格をいただいた。AO入試において強いとされる実績を数多く持ちながらも、不合格だったことを疑問視し、AO入試について研究を開始。そこで発見した「必敗法」を踏まえて、書類を全て書き直し出願したところ、上智大学をはじめとする難関私大3校に合格。この経験から、18歳の時にEQAOの前身であるAO入試専門塾ONLINE AOを緊急事態宣言中に起業。19歳の時には、リラクゼーション事業を立ち上げ、2023年に事業譲渡。20歳の時には、浜松町にEQAO本校舎/オンライン校を設立。「すきを見つけて、すきを伸ばす」という教育理念を胸に、挑戦を恐れず、未来ある子ども達の成長に人生を捧げたい。



