[Danmee 株式会社]

コロナ禍において、少しずつ制限が緩和され、K-POPアイドルたちの来日公演も、ついに本格的に再開し始めました。これから多くのグループが日本コンサートを控える中、ファンが心待ちにしていた“期待度の高いK-POPアイドル”は誰なのか? 調査結果をお伝えします!







コロナ禍で、渡航規制が少しずつ緩和され、K-POPアイドルの来日公演が本格化し始めました。気が付けば「あのグループも、このグループも来日している!」という嬉しい悲鳴。約3年もの間、オンラインでしか会うことのできなかった大好きな“推し”たちと同じ空間で会える喜びは、何物にも代えがたいことでしょう。そこで今回は、2023年上半期(2月25日~6月30日)に来日公演が決定している、18組のK-POPアイドルの中から、“最も期待度が高いアイドル”をアンケート調査してみました。一体どのグループが最も票を集めたのでしょうか?<候補グループ>





Stray Kids (2月)





東方神起 (2月~4月、6月)





KARA (2月、3月)





Apink (3月)





SUPER JUNIOR (3月)





SHINee オニュ (3月)





SHINee ミンホ (3月)





今月の少女 (LOONA/3月)





aespa (3月、4月)





DKB (4月)





EXO (4月)





TOMORROW X TOGETHER (4月)





CNBLUE (4月、5月)





BLACKPINK (4月、6月)





ASTRO ムンビン & ユンサナ (5月)





WayV (5月)





TWICE (5月)





Kep1er (5月、6月)







※来日公演の最新情報や詳細は、各グループのSNSや公式サイトにてご確認ください。



●調査期間:2023年2月24日~3月3日

●調査機関(調査主体):K-POP&韓流専門ウェブメディア「Danmee」(自社調査)

●調査対象:K-POPや韓国ドラマが好きな男女

●有効回答者数:3,820件

●調査方法(集計方法、算出方法):インターネットでのアンケート

●調査ページ:https://danmee.jp/survey/kpop-japanlive-rank/2/

※厳正なる調査のため、1人1回のみの投票で調査実施



★1位 東方神起





1位

に輝いたのは、現在絶賛全国ツアー中の東方神起

でした!

投票では、全体の24.21%、925票





を獲得しています。

約3年半ぶりとなるツアーステージも、以前と変わることなく圧巻のパフォーマンスを披露しているようです。



ではアンケートページに届いた、ファンの皆さんからのコメントをいくつかご紹介します。

進化し続ける東方神起に今日も明日も逢いにいきたいです。





東方神起の迫力あるライブがとても楽しみです。磨きがかかった2人の姿を、目に焼き付けたいと思います。





東方神起早く会いたい~!追加ドーム絶対とれますように!





待ちに待った東方神起コンサート~!





3年ぶりの東方神起 ドキドキがとまらない







6月には、大阪と東京で追加のドーム公演が決定し、今後も精力的な活動が期待できそうですね!



★2位 SUPER JUNIOR





2位

には東方神起の後輩、SUPER JUNIOR

がランクイン!

投票では、全体の18.48%、706票





を獲得しました。

個性豊かなメンバー揃いの彼らに一度ハマると、抜け出せないこと必至! 「カッコ良くて面白い」「SUPER JUNIORは色々な楽しみ方がある」など、いわゆる“王道アイドル”とはひと味違う点が魅力のようです。



★3位 ASTRO ムンビン & ユンサナ





3位

には、ASTRO

内ユニット ムンビン & ユンサナ

が選ばれました。

投票では、全体の13.09%、500票





を獲得です。

ムンビン&ユンサナは、3月に韓国で開催するファンコンサートを皮切りに、ユニットとして初となるワールドツアーを開催、日本のファンも彼らのステージを心待ちにしています。また、2人は昨年大みそかに放送された、フジテレビの『逃走中』に出演するなど、話題を集めました。



<最終結果>





1位 東方神起



2位 SUPER JUNIOR



3位 ASTRO ムンビン & ユンサナ



4位 TOMORROW X TOGETHER



5位 EXO



6位 Stray Kids



7位 SHINee オニュ



8位 TWICE



9位 WayV



10位 SHINee ミンホ



11位 BLACKPINK



12位 aespa



13位 Kep1er



14位 CNBLUE



15位 KARA



16位 今月の少女(LOONA)



17位 Apink



18位 DKB





あなたが選んだグループは、何位にランクインしていましたか?

Danmeeでは、今後もユニークなアンケート調査を行っていきたいと思います!





企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-21:16)