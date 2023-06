[株式会社playknot]

メタバース・NFT・WEB3を活用した提案が可能に。



XR(AR/VR/MR)に関する開発及びコンサルティングを提供する株式会社playknot(代表取締役:本屋敷匠真/山口恭兵) は、シンシズモ株式会社(本社:東京 代表取締役社長:⾚川 英之)とアライアンス契約を結びました。 これによって、クライアント企業様の課題解決に向けてメタバース・NFT・WEB3を活用したより効果的な提案が可能になります。











背景





株式会社playknotは、XR(AR/VR/MR)に関する開発及びコンサルティングを提供する企業であり、シンシズモ株式会社は、NFTコンテンツを取り巻くエコシステムの構築を進めているWeb3領域のスタートアップです。両社は技術力やノウハウの面で互いに補完し合える関係にあったため、この度アライアンス契約を締結し、クライアント企業様の課題解決に取り組むことを発表しました。



両社のアライアンス契約の締結により、より高度なサービス提供が可能になります。両社が持つ最新技術やノウハウを結集し、XR・メタバース・NFT・WEB3などの隣接領域の最新技術を活用した提案を行い、クライアント企業様のニーズに最適なソリューションを提供します。また、開発から導入、運用までのトータルサポートを行い、クライアント企業のビジネスの課題解決を支援します。



株式会社playknot概要





株式会社playknotは、ミッションとして“Be the BEST partner of XR/Metaverse”を掲げ、個々の事例にとって最適な XRの活用を支援しています。

XRのスタートアップ、元広告代理店、コンサルティングファーム出身のメンバーが多数在籍しており、XR(VR/AR/MR) に関する開発及びコンサルティングを提供するベンチャー企業です。

弊社の特徴として、クライアント様の課題/目標に合わせたXR施策の導入について、技術的なフィジビリティーを踏まえながら、計画やプランニング段階から実制作・開発に至る全てのプロセスをサポートしXRを目的にするのではなDX戦略の立案、マーケティング戦略に則した「手段」として活用している事が挙げられます。



プロジェクト事例▶

大手自動車メーカー様のXR におけるUI UX 研究プロジェクト

広告代理店様とのマーケティング施策共同提案/ フィジビリティ調査/ 海外事例調査

スーパーゼネコン様のBIM データを活用したXR 活用POC

など。その他多数



株式会社playknotのプレスリリース一覧 https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106964



シンシズモ株式会社概要





シンシズモ株式会社は、未来に活きるWeb3をサポートする企業です。創造性が巡る経済を目指して、Web3のライフサイクルにわたる流通基盤の構築を通じた、さまざまな価値を提供しています。Web3サービスやブロックチェーンに関するリサーチやレポート作成業務、企画設計まで幅広く事業者様を支援しております。その他、NFTdeliveryやNFTauth、RentaFiといったソリューションの提供も展開しています。



プロジェクト事例▶

NFTレンタル流通基盤の提供

某芸能イベントでのNFTの所有認証サービスの提供

某芸能イベントでのNFT配布サービスの提供

店頭でのNFT認証サービスの提供

チケットサービスへのNFT認証のAPI提供



社名:synschismo株式会社

所在地:東京都港区

代表:赤川英之

ホームページ: https://synschismo.com





━━ 会社概要 ━━

社名:株式会社playknot

所在地:東京都世田谷区

URL:https://www.playknot.co.jp/

代表者:本屋敷匠真、山口恭兵

設立年月:2021年6月

事業内容:XR(AR/VR/MR)の開発及びコンサルティング事業

ホームページ: https://www.playknot.co.jp/

お問い合わせ先:xr@playknot.co.jp 担当者:山口



