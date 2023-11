[カレントボディ ジャパン]

「ピーターラビット」とコラボしたスペシャルエディションも新春に登場!







英国発の美容機器ブランドでビューティーデバイスのパイオニアであるCurrentBody(本社:英国マックルズフィールド、日本法人カレントボディ ジャパン、創業者兼CEO Laurence Newman (ローレンス・ニューマン)、以下「カレントボディ」)は、カレントボディ公式通販サイトにて、2023年11月1日(水)よりホリデーコレクションを発売します。



さらに2024年1月1日(月)より、「ピーターラビット」とコラボレーションした数量限定の特別パッケージ2種類を発売します。



この度限定パッケージで発売となる「LEDライトセラピーマスク」(*1)は、世界のトレンドを席巻する美容雑誌に「最も効果的なLEDマスク」(*2)として評価を受けているカレントボディの主力製品です。

スキ・ウォーターハウス、ナオミ・ワッツ、ケイト・ハドソン、レニー・ゼルウィガーなど、レッドカーペットに登場する海外セレブリティのお気に入りとして認められています。

最近では、Netflixの大ヒット作『エミリー、パリに行く』の冒頭シーンで、主人公がLEDマスクを着用し話題となりました。



(*2) 2023年7月18日発表、BRITISH VOGUE、「17 Best LED Face Masks For Acne, Wrinkles, Pigmentation And More」にて、「Best LED face mask overall」を受賞。2022年3月29日発表、GLAMOUR、「Beauty Awards The Best Skin-Care Products of 2022」にて、「Best Skin-Care Device」を受賞。





カレントボディ ホリデーコレクション2023





全世界でシェアNo.1(*自社調べ)を獲得している「LEDライトセラピーマスク」が、ホリデー限定のシルバーパッケージで登場。

LEDマスクの効果をさらに高めるカレントボディオリジナルの「ハイドロゲルフェイスマスク」(*3)5枚とともに、ホリデー気分を高める華やかなシルバーポーチがセットになったお得なスペシャルコレクション。







製品名:CurrentBody Skin LED ホリデーコレクション2023

発売日:2023年11月1日(水)

キット構成品:LEDマスク、ハイドロゲルフェイスマスク(5枚)、シルバーポーチ(コレクション限定品)

限定価格:税込58,680円 ※数量限定発売



LEDライトセラピーマスクについて







「CurrentBody Skin LED ライト セラピーマスク」は、赤色(633nm) と近赤外線 (830nm) の光の波長を組み合わせ、年齢に応じたケアによりハリのあるつや肌へ導くマスク型美顔器です。



LEDライトによる美容効果は近年世界中で注目されており、多くのハリウッド女優やセレブリティのほか、メイクアップアーティストや美容エディターといった美容のプロフェッショナルにも愛用されています。

「LED ライトセラピーマスク」のトリートメントは非侵襲で肌への刺激が少ないため、海外の美容クリニックでは施術後のダウンタイムに適した肌ケアとしても取り入れられています。





「ピーターラビット」コレクション





2024年1月1日(月)より「ピーターラビット」とコラボレーションした数量限定の「LEDライトセラピーマスク」パッケージ2種を発売。



英国発の家庭用健康・美容テクノロジーのパイオニアであるカレントボディは、同じく英国発の世界的に愛されているキャラクター「ピーターラビット 」とコラボレーションを実現しました。

新春の訪れを喜ぶ桜のデザインと、ハートのデザインを基調としたかわいらしいデザインを限定発売いたします。



LEDマスク本体だけでなく、リモコンやボックスにもコラボレーションしたデザインを施し、細部まで意匠を凝らしています。



●ピーターラビット スペシャルエディション ― サクラ

日本の春の風物詩である桜を全面に施した、限定桜エディション。

送別や卒業、合格のお祝いなど人生の節目のギフトにもぴったりのデザイン。







製品名:CurrentBody Skin X ピーターラビット LEDライトセラピーマスク 限定デザイン -サクラ

発売日:2024年1月1日(月)(予定)

価格:55,000円(税込)※数量限定発売





●ピーターラビット スペシャルエディション ― ハート

ピーターラビットがハートに手を伸ばす姿がキュートな限定のハートエディション。

バレンタインやホワイトデーなどの思いを込めたギフト、自分へのご褒美にもお勧めのデザイン。





製品名:CurrentBody Skin X ピーターラビット LEDライトセラピーマスク 限定デザイン-ハート

発売日:2024年1月1日(月)(予定)

価格:55,000円(税込) ※数量限定発売





ビアトリクス・ポター/ピーターラビットについて









作者ビアトリクス・ポターは1866年7月、ロンドンで生まれました。『ピーターラビットのおはなし』は、1893年に知人の病気の息子、ノエル少年に送った「絵手紙」から誕生した物語です。

1901年、自身で『ピーターラビットのおはなし』の私家版を出版。1902年には絵に色を付けてフレデリック・ウォーン社から出版され、最終的には23冊の絵本を世に送り出します。ロンドンから自然豊かな湖水地方に拠点を移し、晩年は牧羊と自然保護活動に力を注ぎました。

彼女が実際に暮らし、絵本にも描かれたヒルトップ農場はナショナル・トラストにより今も当時のままの姿で保存されており、世界中からピーターラビットを愛する多くのファンが訪れています。この絵本シリーズは110ヶ国48ヶ国語で発行され、累計発行部数2億5000万部以上の世界的ベストセラーとなっています。2022年には『ピーターラビットのおはなし』出版120周年を迎えました。



カレントボディ(CurrentBody※)について





カレントボディは、家庭用健康・美容テクノロジーのスペシャリストです。2009年に設立されて以降、家庭用健康・美容テクノロジーのパイオニアとして、安全で、臨床上の証明を受けている健康・美容機器の開発と販売に取り組んでいます。



専門的な知識と経験によって自社開発されたLED美容機器は、FDA認証をうけ、セレブリティやモデル、美容家に愛用され、世界各国で様々な賞を受賞するなど、世界でパイオニア的存在として認められています。

また、カレントボディは、英国に本社を置き、日本、英国、米国など世界22カ国にむけ、最先端の健康・美容機器を展開しています。

(※)CurrentBodyは、登録商標または商標の場合があります。企業のロゴ、企業名(またはその一部)、製品名の一部である場合もあり、各所有者の同意なしに使用することは禁じられています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-17:16)