[株式会社ディスカバリー・ネクスト]

ゲストボーカルに 圧倒的な実力、支持を誇るPOP&パンクバンド SpecialThanksのMisaki が電撃参加、楽曲がさらに力強く、カラフルに!



「夢をあきらめないで!」という 学生へのエールを込めたメッセージと ダンスビートとロックの融合。 ミュージックビデオは 全工程を学生が制作。







結成して3年半を経て ライブ本数やイベント参加も増え ぐっと注目度をあげている4人組ロックバンド。

10月から 2週間おきにシングルを連続配信し 12月6日には バンドの初となるフルアルバムを準備している。

その3作目となる「ミラクルダンサー」、実は今年春にはもう楽曲はできており ひそかに発売へむけての準備が進められていた。ボーカル宮原の地元福岡で なんとかirienchyを売ろうよ!という機運が高まってきた本年。宮原がレギュラーを務める FM福岡の番組のあとおしもあり 福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 が この応援プロジェクトを担う名乗りをあげてくれた。

メンバーが何度も学校を訪問して 音楽 ダンス 映像 イベント企画 様々な分野の勉強をしている学生たちが自発的にスタッフとなりさまざまなアクションがスタート。もともと この曲は 昨年イベントで同校を訪問した際に 宮原が 接した学生たちのあふれる情熱にインスパイアされてできた曲。双方が相思相愛の関係の中で交流が進んだ。

まず ダンスを学ぶコースの学生が独自に振付したダンス動画をSNSで配信。動画の輪は徐々に広がった。映像を学ぶ学生は MVを独自に制作。当初はバンドメンバーなしのイメージMVだったが その情熱に動かされたメンバーが参加を希望し ライブシーンも追加撮影された。この学生作品によるMVは 楽曲配信後 13日の21時に解禁される。ライブでは 10月に 同校で開催された 学生が企画制作したスペシャルイベントにて初披露され 半年の助走を経て 満を持しての配信を迎える。

また 12月6日発売のアルバムの収録曲 ジャケットのビジュアルも本日発表となった。



これを記念したライブは 12月7日 渋谷eggman にて。

彼ららしい 学生へのエールを込め 今回は初めて 学生料金も設定された。

SNSでもライブを重なるたびに書き込みが増え、キャリアハイになる動員も更新しつつある。あくまでも弱者の側にたち みずからをも奮い立たせながらステージから真正直に唄いかける 愛されキャラ。4人が織りなす、こだわりのバンドサウンドに包まれた 優しく かつ 勇気にみちた歌が 全国を駆け巡る日も近い。



連続配信 第3弾 ミラクルダンサー

11月10日配信開始 配信URL https://linkcloud.mu/6bcd6853

11月13日21時 MV解禁



2023/12/07 (Thu)

1st full album MISFIT リリース記念 one man live ~ARE YOU CRAZY?~VENUE渋谷eggmanTIMEOPEN 19:00/START 19:30

TICKETADV ¥2,500/DOOR ¥3,000(+1D) 学生1,500 ※ 当日受付にて学生証提示(各D別)

チケットサイト https://eplus.jp/irienchy/

チケットは先着順となっておりますのでお早めに



公式Tiktok irienchy (イリエンチー) (@irienchy_official) | TikTok

more info irienchy official website



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-20:16)