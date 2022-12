[株式会社Dolls]

「体温が2℃ あがる」のキャッチコピーでファッションを展開するブランドMAYLAは、『Free!』シリーズとのスペシャルタイアップ第二弾、アイコニック シューズオブジェ パンプスを2022年12月29日(木)12:00より開始いたしました。

販売ページ:~ ON ver. ~ https://mayla.jp/SHOP/sha2444.html

~ OFF ver. ~ https://mayla.jp/SHOP/sha2429.html

特集ページ:https://mayla.jp/main/collection/free/





<Free! Series ICONIQUE SHOES OBJET PUMPS - Free!シリーズ アイコニック シューズオブジェ パンプス - >





みずみずしくクリアな輝きを放つパンプスは、遙、真琴、凛、渚、怜をイメージした5カラーで展開。また、リボン有り(ON ver.)と無し(OFF ver.)の2タイプからお選びいただけます。『Free!』シリーズの魅力を詰め込んだ、こだわりの一足をぜひお楽しみ下さい。



<販売概要>

商品名: - Free! シリーズ アイコニックシューズ オブジェ パンプス -

販売開始:2022年12月29日(木)12:00 ~ 2023年2月13日(月)12:00

販売場所:MAYLA公式ECサイト

販売価格:~ ON ver. ~¥29,590(税込)

~ OFF ver. ~¥26,950(税込)

※本商品は、受注生産になります。



<商品概要>

【七瀬 遙】





【橘 真琴】





【松岡 凛】





【葉月 渚】





【竜ヶ崎 怜】







【こだわりが詰まったデザイン】

全カラー、リボン有りと無しの2タイプをご用意しております。



本商品のために特別に起こした波模様のアウトソールには、Free!シリーズの「F」とMYALAの「2℃」のロゴが入っています。水の流れをイメージした美しい曲線のヒールに、ラメが配合されたエナメル生地のアッパー。

Free!シリーズの物語に欠かせない「水」をイメージしたあしらいが、要所に散りばめられています。



インソールには、選手たちが泳いでいる姿をイメージして水中を漂うアニマルモチーフがプリントされています。水着のラインと水の流れをイメージしたデザインのアッパーには偏光レザー生地を使用し、幻想的な艶めきを演出しました。





キャラクターをイメージしたカラーリングのサテンリボンは、バックスタイルを華やかでラグジュアリーに演出してくれます。シューズにはアニマルモチーフのチャームが付いており、シルバーの瑞々しい艶とイメージカラーのストーンで、Free!シリーズの世界観たっぷりな仕上がりです。







<購入特典>

【ポストカード】

アイテムをお買い上げの方に、1商品につき4枚、ご購入カラーと同じ限定のポストカードセットをプレゼント。







【オリジナルBOX】

商品は、限定のオリジナルBOXでお届けします。美しく幻想的な水のデザインと、内側には、選手たちの場面写真があしらわれています。





【MAYLAについて】

公式サイト:https://mayla.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/mayla_classic

公式Instagram:https://www.instagram.com/maylaclassic/



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Dolls(カブシキガイシャドールズ)

Email:info@mayla.co.jp



(C)おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶町後援会2021



