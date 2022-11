[株式会社heart relation]

ホリデーデーシーズンを彩る華やかなアフタヌーンティーとブランチ2種のオリジナルメニュー、テイクアウトのオリジナルケーキを提供



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は大阪府大阪市中央区にあるラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」のアート・ペストリーバー「MIXup(ミックスアップ)」(1階)にてコラボレーションした「Her lip to CAFE」を2022年12月1日(木)~12月31日(土)までの期間限定でオープンいたします。







<W大阪と半年ぶりのコラボレーション!「MIXup(ミックスアップ)」にてアフタヌーンティーとブランチ2種のオリジナルメニューを展開>

2022年12月1日(木)から12月31日(土)の1ヶ月間、大阪府大阪市にあるラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」とコラボレーションし、W大阪内1階に併設するアート・ペストリーバー「MIXup(ミックスアップ)」にて「Her lip to CAFE」をオープンいたします。



同年の6月にW大阪の「LIVING ROOM」にて期間限定でオープンした「HER LIP TO AFTERNOON TEA」は初のホテルコラボレーションとして開催し、連日満席を頂戴する大盛況のうちに終幕いたしましたが、今回半年ぶりのコラボレーションが実現いたしました。

プロデューサー小嶋陽菜が実際にW大阪のシェフチームと入念にイメージを擦り合わせた、ホリデーシーズンにぴったりな見た目にも気分の上がるメニューをお届けいたします。



<Her lip toのホリデーを細部にまで表現したスペシャルなメニュー>

今回のコラボレーションではアフタヌーンティーとブランチ 2種のメニューをご用意いたしました。



■AFTERNOON TEA お一人様 ¥7,000(tax in)





アフタヌーンティーにはウェルカムドリンクをはじめ、スイーツとセイヴォリー、カクテルデザートをご用意しております。

ブランドのシグネチャーであるチェリーを模った「グリオットチェリーとショコラムース」は6月の「HER LIP TO AFTERNOON TEA」に引き続き登場する、まさにHer lip toを象徴する一品。チョコレートムースの中にスパイスで漬け込んだチェリーとバニラのクリームが口の中で芳醇に広がり、大人な味わいに仕上げました。

ラズベリーを添えた「チョコレートラズベリーフィナンシェ」はミニカップケーキを想わせるクラシックスタイルでホリデーらしい華やかな印象ながら、しっかりとチョコの深みを感じられる上質な一品に。

セイヴォリーの「ロースハムとブリーチーズのサンドイッチ」は、甘みのある黒糖と黒ゴマを練りこんだパンに、ロースハムの塩気とブリーチーズの香りが引き立つクセになる味わいです。



また食前にご提供するウェルカムドリンク「クリスマスローズ」はローズやライチ、ラズベリーをソーダとミックスして仕上げたHer lip toらしい華やかなノンアルコール微炭酸カクテルをご提供いたします。



赤い果実をふんだんに使用したホリデームードを感じさせるメニューは、見た目の美しさだけでなく大人な味わいのバランスになるよう計算しつくされたこだわりの逸品です。

「Her lip to CAFE」が表現するホリデーの空間と共に特別なひとときをご堪能ください。



上段(左):グリオットチェリーとショコラムース、ブルーベリーとバニラクリーム フロマージュムース、チョコレートラズベリーフィナンシェ

中段(中):バニラキャラメル マカロン、ビーツと牛頬肉の煮込みのキッシュ サワークリーム添え、モッツァレラチーズムースとフルーツトマトのタルト バジルのソルベ

下段(右):赤い果実のスコーン クロテッドクリーム付き、ロースハムとブリーチーズのサンドイッチ

※コーヒー、紅茶のフリーフロー付き





フロマージュバニラ 苺のクープ 苺とラズベリーのソース(左)、クリスマスローズ(ノンアルコール)(右)





‘Her lip to’ ロゴカフェラテ

「Her lip to」のオリジナルラテアートを施したカフェラテをアフタヌーンティーとブランチのセットドリンクとしてお楽しみいただけます。



■ BRUNCH お一人様 ¥3,900(tax in)





フレンチトースト ベリーのソースとメイプルシロップ(左)、ほうれん草のパングラタン アボカドとスモークサーモン添え(右)



ブランチは昨年12月に代官山にて期間限定でオープンした「Her lip to CAFE」以来のメニューとなり、プロデューサー小嶋陽菜の朝食の定番であるアボカドを使ったグラタントーストを初め2種類のメニューを展開いたします。



「ほうれん草のパングラタン アボカドとスモークサーモン添え」は、ミルクパンで仕上げたパングラタンの上に、Her lip toらしくローズに見立てたスモークサーモンとたっぷりのアボカドを贅沢にのせたこだわりの逸品に。

「フレンチトースト ベリーのソースとメイプルシロップ」はバニラをたっぷり使った濃厚なアパレイユを浸み込ませ、ベリーソースの上品な甘みと酸味が効いた大人な味わいに仕上げました。



ウェルカムドリンクと共にホリデー気分の高まる優雅なブランチタイムをお過ごしください。



<Her lip toブランド初!ホリデー期間限定のオリジナルケーキ2種をテイクアウトにてご提供>

Her lip toのブランド初となるオリジナルケーキをテイクアウトにてご提供開始いたします。



■テイクアウトケーキ 1点 ¥950(tax in)





ホーリーチーズベリームース(左)、スノーフレークアプリコットローズタルト(右)



「スノーフレークアプリコットローズタルト」はタルトの生地の上にアプリコットコンフィチュールとローズマスカルポーネクリームを乗せたまろやかな口溶けが魅力的なケーキ。

「ホーリーチーズベリームース」は、フロマージュムースの中にフレーズ デ ボアジュレとムースを入れた少し大人なすっきりとした味わいのケーキです。

ホリデーシーズンに欠かせないケーキは、繊細なデコレーションを施した見た目にも美しいビジュアルと味にもこだわった、Her lip toの世界観をご堪能いただける特別な一品です。



※アフタヌーンティー+テイクアウトケーキセット ¥7,950(税込)、ブランチ+テイクアウトケーキセット ¥4,850(税込)も数量限定にてご提供いたします。

※各種ケーキ単品は当日分売り切れ次第終了となります。なお、お食事をご予約でないお客様もご購入いただけます。



■概要

「Her lip to CAFE」

期 間 2022年12月1日(木)~12月31日(土)

住 所 大阪府大阪市中央区南船場4-1-3

場 所 W大阪 MIXup (1階)

予 約 要予約

時 間

ブランチ:9:00~/11:00~

アフタヌーンティ:13:00~/15:00~/17:00~

※各回90分制



<ご予約方法に関して>

2022年11月24日(木)18:00からご予約受付を開始いたします。

ご注意事項は予約サイトにてご確認ください。



電話: 06-6484-5812(レストラン予約 月~水・日9:00~18:00、木~土9:00~20:00)

WEBサイト:https://www.tablecheck.com/ja/shops/w-osaka-mixup/reserve

※本飲食におけるお問合せはW大阪へご連絡くださいますようお願いいたします。



<テイクアウトケーキご購入方法に関して>

各日11:00より、お食事をご利用でないお客さまを含め、MIXup店頭にてご購入いただけます。

ケーキは当日分がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ご予約は、アフタヌーンティーまたはブランチとの数量限定のセットプランにて承ります。



■W大阪とは

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー&レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。



■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

小嶋陽菜がプロデューサーとなり、2018年に設立したライフスタイルブランド。自身のファッションセンスを活かしたアパレルラインが好評を得た後、美容フリークでもある彼女がビューティーライン「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティー)」を発足。2022年7月にはHer lip toを展開するコンセプトストア「House of Herme(ハウス オブ エルメ)」をオープンし、2022年9月にはランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」をローンチいたしました。



"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。







▼ホリデー限定特設サイト

https://product.herlipto.jp/Holiday2022/

いつもHer lip toを愛してくださる皆様へ感謝の気持ちを込めてこの冬8つのサプライズをご用意いたしました。BOXが順番に開くのをお楽しみに。



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)



AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数947万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



■ブランド一覧

Her lip to

公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press



Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://rosier-by-hlt.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



