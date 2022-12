[(株)GREENING]

株式会社GREENING(東京都渋谷区、取締役CEO:関口正人)が運営する下北沢のエンターテインメントスペース「ADRIFT」(以下、アドリフト)は、音楽を軸にしたライフスタイル提案型の新企画「Creators Circuit」をスタートします。また、アドリフト独自のブッキングによる自主企画も積極的に開催予定。注目のアーティストによるライブはもちろんのこと、若手アーティストへ活動の場を提供し、下北沢の新たな文化発信拠点を目指します。









Creators Circuitについて

「Creators Circuit」を仕掛けるのは、2022年1月末に惜しまれつつも閉館したhotel koe tokyoの音楽プロデューサーを務めていたrunpe氏。音楽のみならずファッションやアートなど、さまざまなカルチャーに精通するアーティスト/クリエイターをキュレーターに迎え、コラボレーションイベントを開催していきます。



第一弾のイベント“OTOGRAPHY”に登場するのはシンガーソングライターのRUNG HYANG。“あなたの景色を歌にします”というコンセプトのもと、ブランドディレクターの吉田怜香を迎え、トークショーやライブを開催します。広々としたカウンターや屋外も含めたチルスペースのあるアドリフトならではのコーヒーブレイクタイムも。チケットは現在発売中。また、第2弾、第3弾も近日中に発表を予定しています。



OTOGRAPHY

2023年2月12日(日)

開場:12:00 開演:13:00

出演:RUNGHYANG feat. YOSHIDA REIKA

チケット:4,000円1ドリンク付

チケット購入リンク:https://eplus.jp/sf/detail/3775730001



アドリフト自主企画イベントについて

3回目の開催となる「Float」をはじめ、ADRIFT主催のイベントを実施。多様なアーティスト・クリエーターと共に下北沢の新たな文化発信拠点として盛り上げます。



Float

2023年1月20日 (金)

開場: 18:30 開演: 19:00

出演:UEBO / macico / YAMORI / 15MUS

チケット: ADV. 3,000円 +1ドリンク付/ DOOR. 3,800円 +1ドリンク付

チケット購入リンク:https://eplus.jp/float0120/





NEXT UP

2023年1月27日 (金)

開場: 18:30 開演:19:00

出演:YAJICO GARL / 新東京 /ボタニカルな暮らし / bane

チケット:ADV. 3,000円 +1ドリンク付 / DOOR. 3,800円 +1ドリンク付

チケット購入リンク:https://eplus.jp/nextup_0127/





SIMCITY presents~FIVE NEW OLD x Deep Sea Diving Club~

2023年 2月 11日(土)

開場:17:00 開演:START 17:30

出演:FIVE NEW OLD /Deep Sea Diving Club

チケット:ADV. 3,800円 / DOOR. 4,500円

チケット購入リンク:https://eplus.jp/simcity-presents/



以上



ADRIFTについて

下北沢の線路跡地「下北線路街」内に位置する商業施設のreloadとマスタードホテルに隣接した路面に位置し、充実した音響・照明設備、高速ネットワーク回線を完備したエンターテイメントスペース。

様々なカルチャーがミックスする下北沢にて、音楽イベントやゲネプロ・レコーディングのスタジオ、企業のカンファレンスや展示会場として、リアルイベントからオンライン配信まで幅広いニーズに対応し、レンタルスペースとしての利用も可能です。



東京都世田谷区北沢3-9-23

小田急線「下北沢駅」徒歩5分、「東北沢駅」徒歩4分

Instagram @adrift_shimokita

HP https://adrift-shimokita.com/



GREENINGについて

私たちGREENINGのキーワードは「CULTURE DESIGN」、「GREEN TECHNOLOGY」、「DIGITAL TECHNOLOGY」。建築・飲食・ホテル・アート・デザインなどグッドセンスでリアルなカルチャーデザイン領域と、デジタルテクノロジー領域を融合させたハイブリットカンパニーを目指しています。

https://greening.co.jp/



