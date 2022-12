[株式会社ALL CONNECT]

社会をにぎやかに!するためにまずは、福井をにぎやかに



株式会社 ALL CONNECT(オールコネクト、代表取締役社長:岩井 宏太、本社:福井県福井市)は、株式会社福井ブローウィンズを設立、福井県初となるプロバスケットボールチーム「福井ブローウィンズ」で、B3リーグ 2023-24 シーズンに参戦するために審査を進めております。 来秋、 B3リーグ 2023-24 シーズンに参戦し、最短でB1への昇格を目指します。













バスケットボールチーム概要



チーム名 : 福井 BLOWINDS(福井ブローウィンズ)

運営会社 : 株式会社福井ブローウィンズ

設立 : 2022 年 5 月

所在地 : 福井県福井市

代表取締役 : 湯本 眞士





福井ブローウィンズスローガン











ともに巻き起こそう、とてつもない旋風を。





2022 年 5 月、ついに福井県にプロスポーツチーム、B リーグへの参入チームが誕生します。プロサッカーチームも、プロバスケットチームも、そして NBP 所属のプロ野球チームも持たない、プロチーム空白の都道府県は 5 つ、福井県はその一つでした。 福井には、楽しめる場所や時間がない、そんなことを言われることも、少なくありません。県外への人の流れは、年々増していくばかり。どうしたら、この福井をもっとにぎやかな場所にできるか。夢を抱き、ワクワクを感じ、熱気に満ちた人やコトで溢れる場所にな る だ ろ う か 。 “福井発” の産業や、事業や、人や、想いが、どうしたらもっともっと生まれるだろうか。 私たちは、スポーツの力を信じ、人が集うアリーナを夢見て、プロバスケットボールチームを設立しました。そして B リーグに参入します。 福井には、全国でも目を見張る、バスケットの強豪高校があります。何人もの、日本代表選手を輩出していきました。でも、そこで活躍した選手が、福井に残ることはありませんでした。これからは違います。 B リーグを、日本のスポーツの概念を変える、とてつもない旋風を巻き起こします。





ALL CONNECT の想い











社会をにぎやかに! 福井をにぎやかに。





オールコネクトは福井県内に法人として生まれて18歳。約700名の社員のうち半数以上は本社の福井勤務。東京支店、大阪支店を開設し、オールコネクトは拡大してまいりました。日本全国に拡大していく中で、あくまで「本社」は福井に18年あります。そんな福井県に思い入れがないはずがない。経済、採用、教育、様々な観点を福井で見てきました。走り続けた18年間を振り返ってみると社会的責任が積み重なっている事を日々実感しています。今、オールコネクトは社会的な活動に本気で取り組める体制になった第二創業期に差しかかったと言えます。CSR、SDGs、社会的な大きな目標を目指す中、まずは福井をにぎやかにする使命と責任がオールコネクトにはあると考えてます。福井に生まれて福井に育ってきた、そんなオールコネクトだからこそ、率先して福井をにぎやかにしていきます。



本リリースのPDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d70245-20221128-68a9600c45eaca02dfb8d5777c202091.pdf





会社概要



■ 株式会社 ALL CONNECT

代表取締役 :岩井 宏太

所在地 :(本社)福井県福井市栂野町第 15 号 1 番地 2

:(東京支店) 東京都港区浜松町 1 丁目 3 番 1 号 浜離宮ザ・タワー 4F

設立 :2005 年 4 月 21日

URL :https://www.all-connect.jp/



