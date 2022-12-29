［内野株式会社］

「伝統」と「革新」が交差する東京の魅力を国内外に伝える活動



バスタイムから快眠まで、健やかで心地よいライフスタイルを提案する内野株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：内野信行）は、東京都が主導する江戸東京きらりプロジェクトにおいて、弊社の事業プランが、東京ブランドの確立を牽引する魅力あふれるモデル事業として選ばれたことをお知らせいたします。（https://www.uchino.co.jp/）(東京都報道発表資料 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/12/23/21.html）













江戸東京きらりプロジェクトとは





江戸東京の伝統に根差した技術や産品などを、東京の「宝物」として光を当て、その中から意欲ある優れた取り組みをモデル事業として選定し、新しい視点から磨き上げてその価値を高めるとともに、さらに効果的なプロモーションで世界に発信していく取り組みです｡また、モデル事業を磨き上げ、情報を発信しながら、東京ブランドの確立やものづくりの本場・東京の再興、伝統ある産業の魅力向上、技の継承を目指していきます。

平成29年度から令和３年度の間に計28のモデル事業を選定しています。



【江戸東京きらりプロジェクト オフィシャルサイト】

https://edotokyokirari.jp/





事業プランの内容



【テーマ】

繊細な感覚と革新的な技術で織り上げる“感動の肌触り”タオルを通して“心地よいライフスタイルが生まれるコト”を海外へ発信

「エコテックス(R)スタンダード100」の「クラスI」の認証を取得したエシカルなモノづくりと、五感に響くクオリティの発信を通じて東京のブランド力を高めていく。また、海外展示会への出展で実際にタオルやガーゼ素材に触れる機会を提供するとともに、SNS等を活用した情報発信により国内外でファンを獲得・拡大する。



【会社概要】

社名：内野株式会社

本社：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-15

設立：1947年8月8日

代表者 ：代表取締役社長 内野信行

取り扱いアイテム：タオル、タオルハンカチ、バスローブ、パジャマ、リラクシングウェア、ベビーアイテムなど

主な取引先：全国百貨店、量販店、専門店、カタログ卸、通販など

HP >> https://www.uchino.co.jp/

Online Shop >>https://uchino.shop/

Instagram >>https://www.instagram.com/uchino_official/

Facebook >>https://www.facebook.com/uchinocoltd

Twitter >> https://twitter.com/uchinocoltd



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/29-20:40）