[マップボックス・ジャパン合同会社]

新しいパートナーシップにより、常時接続のナビゲーションを実現し、移動時間の効率化と安全性を向上



*当報道資料は、2023年1月4日(現地時間)にMapbox Inc.が発表したプレスリリースの抄訳の一部をもとにしています。



新世代の位置情報アプリケーションを支える地図と位置情報プラットフォームのリーディングカンパニーであるMapboxは、トヨタ モーター ヨーロッパと提携し、Mapbox Dashを利用したクラウドナビゲーションを提供することを発表しました。同製品は、欧州モデルのYaris、Yaris Cross、Aygo Xに初めて搭載されました。トヨタの顧客に刻々と変化する情報を提供し、ドライバーの移動をより時間効率よく、トラブルなく安全なものにします。車線レベルのナビゲーションに加え、ドライバーは制限速度、スピードカメラの警告、リアルタイムな空き状況を含む駐車場検索を利用することができます。

今後予定されている試験運用では、トヨタのドライバーはインフォテインメント・システムを通して駐車場や給油の料金を乗車したまま支払うことができます。







Mapbox DashはSoftware as a Service(SaaS)製品で、ナビゲーション、検索、ビジュアライゼーション、交通データといったMapboxのプラットフォーム機能を統合しています。SaaSの形態により、自動車メーカーは開発リソースの必要性を最小限に抑えながら、Mapboxプラットフォームのカスタマイズ性を活用することができます。また、同製品はクラウドベースのMapboxプラットフォーム上に構築されており、自動車メーカーは複雑な車載統合を 通常の12~36ヶ月ではなく、最短3~6ヶ月で開始することが可能です。

車両とともに古くなるデータやユーザーインターフェース(UI)の代わりに、Mapbox Dashを搭載したトヨタ モーター ヨーロッパの車両を購入したお客様は、常にクラウドから最新のデータを取得することができます。また、車両は機能アップデートを受け、生涯を通じて継続的にユーザーエクスペリエンス(UX)を最適化することができます。Mapbox Dashは、車両に特化したトヨタブランドの体験を可能にすることで、ドライバーの満足度を向上させます。



■提携について

Mapbox Dashでは、新しく正確な地図データを取得でき、毎日の通勤やドライブに使いやすいUIを備えている ナビゲーションの提供を可能にします。Yaris、Yaris Cross、Aygo Xを購入したトヨタ モーター ヨーロッパのお客様は、こうした価値を持つMapboxのナビゲーションにより新しいドライビング体験が可能になります。

Mapbox Dashは、Yaris、Yaris Cross、Aygo Xの車両に、継続的な交通情報更新、ベースマップの日次更新、継続的なソフトウェア更新を可能にします。特定の都市や国での燃料代や駐車料金を乗車したまま支払える機能も 提供します。これにより、トヨタ モーター ヨーロッパはブランドイメージを体現しつつ、パーソナライズされたカーナビゲーション・システムをモバイルデバイスへ接続することなく、車の大画面インフォテイメント・システムで完結して提供することが可能です。



■Alex Barth(Mapbox 自動車・モビリティ担当バイス・プレジデント)のコメント

「Mapboxの自動車関連パートナーと彼らの顧客は、優先順位や機能の好みにおいてそれぞれ異なりますが、共通して望んでいるのは、安全性と利便性を高める、パーソナライズされたドライバー体験ということです。私たちは、世界中の自動車メーカーが、安全性と、ブランドの延長線上にある差別化された車内体験を提供することを可能にします。」



■Serkan Karaman様(トヨタ モーター ヨーロッパ コネクテッドテクノロジー企画責任者)のコメント

「私たちの目標は、お客様の期待を超えるパーソナライズされた運転体験を提供することです。この目標を念頭に置き、モビリティ・カンパニーへ変革する中で、ソフトウェア、データ、コネクテッド・テクノロジーが大きな役割を果たすことになります。この変革を加速させるためには、デジタルネイティブな企業とのコラボレーションが重要であることを強く認識しています。この精神に基づき、Mapboxと密接に提携し、トヨタブランドで、デジタル製品の本質に沿った継続的な機能拡張を可能にする、近代的で常に最新のナビゲーション体験を提供できることを非常にうれしく思います。」



■トヨタ モーター ヨーロッパについて

トヨタ モーター ヨーロッパ(TME)は、トヨタ車、GR(Gazoo Racing)、レクサス車、部品・アクセサリーの卸売販売とマーケティング、およびトヨタの欧州での製造・エンジニアリング事業を統括しています。トヨタは25,000人以上の従業員を直接雇用し、1990年以来、欧州に110億ユーロ以上を投資してきました。欧州の8つの製造工場は、ポルトガル、イギリス、フランス、ポーランド、チェコ共和国、トルコに位置しています。現在、欧州の道路には約1,650万台のトヨタ車、GR車、レクサス車が走っており、そのドライバーは、53カ国(EU、イギリス、EFTA諸国+ロシア、イスラエル、トルコ、その他東欧諸国)の28の国内マーケティング・販売会社と約2,800店舗の小売販売店のネットワークによって支援されています。2021年、TMEは欧州で1,076,300台を販売し、市場シェアは6.4%となりました。

詳細は、Facts & Figures (toyota.eu) https://newsroom.toyota.eu/facts--figures/と https://www.toyota-europe.com/をご覧ください。



〈追加資料〉

・自動車向けMapboxソリューション(英語)

https://www.mapbox.com/automotive/

・Mapboxが「Autotech Breakthrough Award 2022: Navigation Technology Solution of the Year」を受賞

https://www.mapbox.jp/blog/navigation-technology-solution-winner



*プレスリリースの原文は下記URLを参照ください。

https://www.prnewswire.com/news-releases/mapbox-and-toyota-motor-europe-partner-to-launch-cloud-navigation-for-the-yaris-yaris-cross-and-aygo-x-vehicles-301713560.html



■マップボックス・ジャパン合同会社 会社概要

本社︓ 東京都港区⻁ノ門1-10-5 WeWork内

設立︓ 2020 年3月10 日

代表者︓ 高田 徹(最高経営責任者CEO)

事業内容︓ 1. Mapbox Inc.の製品・サービスの日本顧客への再販事業

2. Mapbox の製品をカスタマイズ及び機能拡張した地図関連のプラットフォーム事業

出資者︓ Mapbox Inc. , ソフトバンク株式会社

URL:https://www.mapbox.jp

公式ブログ︓https://www.mapbox.jp/blog

Twitter︓https://twitter.com/mapbox_jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-17:46)