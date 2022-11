[ワーナー ブラザース ジャパン合同会社]

シリーズ愛が止まらない、熱いトークが炸裂!!「自分の中にあるハッピーを見つけ出して!!」と観客へのエールも!



ワーナーブラザース ジャパン合同会社(東京都港区 社長兼日本代表 高橋雅美)のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門は、11月2日(水)より海外TVシリーズ「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章〈シーズン1〉」のDVDコンプリート・ボックスを発売、DVDレンタルを開始いたします。デジタル配信中です。





2004年のシリーズ終了から18年、2010年の映画公開から12年。世界中で愛され大旋風を巻き起こした「セックス・アンド・ザ・シティ」のその後を描いたファン待望の新章が遂にデジタル配信、DVDでリリース!キャリー、ミランダ―、シャーロットら30代を精一杯生き抜いた彼女たちが“今”思うこととは?新たに個性あふれる4人のキャラクターも登場し、恋や友情、新たなキャリアへの挑戦など、「自分らしさ」を求めて新たなライフステージを歩む姿をユーモアとリアリティ満載に描きます。





この度、DVD発売&レンタル開始、デジタル配信を記念し、CREA読者を招いて開催されたイベントに、LiLiCo(映画コメンテーター)、村上佳菜子(プロフィギュアスケーター) 、よしひろまさみち(映画ライター)がイベントに参加!「あの最強女子たちが帰ってきた!」と、大ファンならではの目線でみどころをPRするほか、

シリーズで描かれる“ダイバーシティ(多様性)”についても語るなど、熱く盛り上がったイベントの模様をレポート!







10月31日、ワーナー・ブラザース映画試写室にて、伝説のガールズドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ」(通称:SATC)のその後を描いた新シリーズ「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章 <シーズン1>」(通称:AJLT)のDVD発売&レンタル開始、デジタル配信を記念して、第1話試写&トークイベントが開催された。会場には、「SATC」シリーズファンのCREA読者が招待され、来場者には本作の第8話で登場する「Fat Witch Bakery(ファットウィッチベーカリー)」のブラウニーと、キャリーたちのようにプライベートも仕事もパワフルに楽しく過ごせるような新作コスメ「エレガンス ラズル アイカラー」のお土産もプレゼントされた。







トークイベントのスペシャルゲストには、「SATC」シリーズと本シリーズの大ファンを公言する映画コメンテーターのLiLiCo、プロフィギュアスケーター村上佳菜子が登場し、MCのよしひろまさみちと共に「SATC」シリーズにハマったきっかけから、今シリーズ「AJLT」の見どころを語り尽くした。





LiLiCoと村上はシリーズを意識した華やかな衣装で登場。すかさず「衣装がすごく可愛い!」「素敵!」とお互いの衣装を褒め合うと、「おしゃれなキャリーをイメージして選びました!」と村上。一方のLiLiCoも「ふたつのドレスを縫い合わせたの!」と明かした。紙で出来たスウェーデンのドレスを縫い合わせたお手製の衣装は、「SATC」シリーズで衣装を手掛けてきたパトリシア・フィールドのスタイルからヒントを得たそう。





登場から「SATC」愛が止まらない二人は、シリーズとの出会いについて語り、村上は引退してから観始めたようで「ずっとスケートと向き合ってきたから、4人が仲良くしているのが憧れ。」とにっこり。LiLiCoは、周りが「SATC」シリーズを好きだったことでシリーズを知ったそうで「友達から日本のサマンサと呼ばれていた。サマンサって誰?と思っていたけれど、ドラマを見たら、Oops…って。」とサマンサと自分がぴったり重なったというエピソードで会場の笑いを誘った。第1話を鑑賞した感想では、「大号泣だった。」(LiLiCo)、「涙が止まらなかったです。」(村上)と話し、「みんな大丈夫だった…?」と観客に呼びかける場面も。





よしひろまさみちが「その時のコンディションで見え方が全然変わりますよね。」と二人に振ると、「(シリーズを)ぐるぐる観られるんだよね!」「失恋した時と、恋愛している時じゃ全然違う!」と何度見ても楽しめるシリーズであることをアピールした。





「AJLT」で歳を重ねたキャリーたちを観て、これからの人生について話が及ぶと「素敵な大人になるために20代でたくさんチャレンジしたい。登場人物の失敗も含めて、教科書みたいな作品!」と話す村上。LiLiCoも、「壁にぶつかるっていうのは前に進んでいるということ。キャリーたちは何年もそれを繰り返してる!このシリーズを見ると、それでいいんだ!と思える。だから、早く60歳になりたいし、なってもあまり変わらない。年を取ると色んなことの解決法を知っているから悩む時間が短くなるし!」とポジティブな人生観を語った。





「SATC」から生まれた“ゲイ・ベスト・フレンド”という言葉や、「AJLT」にも登場するゲイのキャラクター、スタンフォードとアンソニーなどマイノリティーやダイバーシティ(多様性)についても描くシリーズであることから、フィギュア界における多様性の話へ。ゲイを公表しているアメリカの元フィギュアスケート選手ジョニー・ウィアーについて村上は「ジョニーの表現力が昔っから大好き!羽の衣装が憧れで、世界ジュニアで優勝した時の衣装には、ジョニーの真似して羽をつけたくらい!」と愛が止まらない様子だった。LiLiCoは「ドラマシリーズでメインキャラクターにゲイがいるのは珍しいよね。でも話すことがないくらい当たり前のことだから。スタンフォードもアンソニーも大好き!」と話し、よしひろまさみちも、「実は今日のイベントにも僕のゲイ・ベスト・フレンドが来てくれているんだよね。」と客席に手を振った。





最後にLiLiCoは、「“なんか良いことないかな”って言ったことない?」と観客に尋ね、「ハッピーは自分の中にあるの!「セックス・アンド・ザ・シティ」や「AND JUST LIKE THAT...」みたいなドラマを見ると、それを見つける近道になる。」と観客に向けて熱いエールを送り、イベントを締めくくった。「AND JUST LIKE THAT... /セックス・アンド・ザ・シティ新章<シーズン1>」は本日、11月2日(水)にDVDコンプリート・ボックスを発売、DVDレンタルを開始する。デジタル配信中。また、シリーズの撮影の舞台裏に迫った貴重なドキュメンタリー「AND JUST LIKE THAT.../ザ・ドキュメンタリー」もデジタル配信中。







「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章 <シーズン1>」







DVDコンプリート・ボックス好評発売中、DVD(全5巻)レンタル中、

デジタル配信中!

■AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章 <シーズン1>DVDコンプリート・ボックス(2枚組) 価格11,000(税込)

※セルDVD のみレーティング:R-15

■DVD レンタル Vol.1~Vol.5

■ダウンロード販売中 ■デジタルレンタル配信中

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

And Just Like That... (C) 2021, 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. (C) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.



◇公式サイト:https://warnerbros.co.jp/tv/and-just-like-that/























「AND JUST LIKE THAT.../ザ・ドキュメンタリー」







サラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイビスらキャストに加え、脚本家、衣装デザイナー、プロデューサー、スタッフらが出演。ニューヨークで友情と人生を歩み続けるキャリーとシャーロット、ミランダらの新たな物語「AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章 <シーズン1>」の撮影の舞台裏に迫った貴重なドキュメンタリー。



■ダウンロード販売中 ■デジタルレンタル配信中

発売元:ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(C)2022 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.













