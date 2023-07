[Beatrust]

ビートラスト株式会社(代表:原邦雄、本社:東京都千代田区)が開発・提供する B2B 向けクラウド型ソフトウェア「Beatrust」が利用者数 30,000 人を突破いたしました。







⚫️概要

「Beatrust」は、社員一人ひとりの経験・スキル・強みを可視化し、人と人、人と情報を適切にマッチングする仕組みの提供を通じて、社員同士の自律・共創的なコラボレーション(“タレントコラボレーション” と呼称。商標登録済み)を加速させるプラットフォームです。2020 年のサービス提供開始から約 3 年を経て、導入企業数の拡大と共に、ユーザー数が 30,000 名を突破いたしました。



組織が拡大するつれ、「誰が・どこで何をしているか分からない」「社内に存在するはずの知見や経験が見えづらくなる」といった、情報の非平衡、組織のサイロ化、コミュニケーションの不全などの課題が顕在化する傾向にあります。その結果、社員一人ひとりの帰属意識とやりがいの減退、離職率の高まり、育成コストの増加、調査やコンサルティング等のアウトソーシングフィーの増加といった組織課題が増えてくることは不可避です。



「Beatrust」はこれらの課題の解消を目指して機能設計されたデジタルインフラであり、一人ひとりの自己効用感の醸成と組織全体の心理的安全性を高めることを通じて、人と人とがアイデアを実現するために共創・協業する(イノベーションを生み出す)ための風土改革を実現するプラットフォームです。



当社の掲げるミッション「全ての出会いを最適化する」の実現のために、より多くの業界・業務内容のお客様に広く価値を届けられるよう、今後ますますプロダクトの改善に努めてまいります。



⚫️ビートラストについて

ビートラスト株式会社は「誰もが最高の自分を実現できる世界をつくる」をビジョンに掲げ、2020 年に設立された、個人の経験やスキルを可視化して協業を促進するための「タレントコラボレーション・プラットフォーム」を提供するスタートアップです。「Beatrust People」、「Beatrust Ask」といったプロダクトを軸に、世界中の組織の皆様がより最高の自分を表現しながらコラボレーションできる環境の構築を目指して、クラウドソフトウェアサービスの開発をおこなっています。



社 名:ビートラスト株式会社(Beatrust Inc.)

所在地:東京都千代田区鍛冶町二丁目7番15号 AD神田駅東口ビル3F

代表者:原邦雄

URL:https://corp.beatrust.com





⚫️タレントコラボレーション・プラットフォーム「Beatrust」とは

Beatrust は組織内における従業員同士の自律的な協業を促進し「タレントコラボレーション」を実現するプラットフォームです。現在 Beatrust People、Beatrust Ask という 2 つの機能を中心に展開されています。



・Beatrust People の特長

(1) 従業員の業務内容やスキル・経験の可視化

(2) チーム構成・組織体制の把握

(3) 横断的かつスピーディで強力な検索機能

(4) コラボレーションを生み出すためのコンタクト情報などの表示



・Beatrust Ask の特長

(1) 質問や相談・共有の投稿(匿名投稿も可能)、投稿内容の検索

(2) 投稿内容の解析による、自動的なキーワード生成、タグとして投稿に付与

(3) 投稿のタグを保持している人だけに通知を飛ばすマッチング機能

(4) 知りたいことが、詳しい社員の元に届き、自分の詳しい情報を、必要とする社員に提供可能



