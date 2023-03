[Studio ENTRE株式会社]

24歳以下のZ世代は70%OFFのキャンペーンあり!



エンターテックに特化したスタートアップ・スタジオStudio ENTRE株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長:山口哲一)は、エンタメ業界を目指す方のための講座『Z世代のためのエンターテックビジネススクール by 山口ゼミbiZ』を開催することをお知らせします。







お申し込み・詳細はこちら:https://yamasemibiz.peatix.com/view

説明会のお申し込みはこちらから:https://informationsession.peatix.com/



2013年1月に開講したプロ作曲家育成「山口ゼミ」は、2021年のレコード大賞受賞曲Da-iCE「CITRUS」を始め、数多くのヒット曲とプロ作曲家を世に送り出しました。



その派生として始まった「山口ゼミbiZ」は、エンタメ業界のビジネスパーソン育成を目的として、日本の未来を担う人材を生み出していくスクールプログラムです。



就職・起業・フリーランスなど活動形態を問わず、エンタメ業界でキャリアを積みたい方を基礎から応援します。





■『Z世代のためのエンターテックビジネススクール by 山口ゼミbiZ』カリキュラム



<3つの受講のメリット>

1.最新の音楽ビジネスの現状と未来図を総合的に知ることができる

ビジネス経験がない学生でも理解できるように音楽ビジネスの仕組みを丁寧に解説します。



2.自分のキャリア戦略を持つためのメンタリングが受けられる

「音楽を通して自己実現したい」という思いは同じでも、目標やアプローチの仕方は人によって異なります。本講座では個別にメンタリングを行い、よりよい方法で取り組めるように継続的にアドバイスをしていきます。



3.素晴らしい人脈ができる

ゲスト講師との交流はもちろんのこと、ワークショップなどを通じて受講生同士の交流も促進します。講師外の業界人に触れる機会も積極的に設けていきます。





今年度のテーマ



ミュージックテック×グローバル

昨今の音楽ビジネスは、テクノロジーと海外市場の目線なしでは語れません。スクール第一期となる今回は、デジタルとグローバルの時代の音楽について実感し、考えることをテーマとして講座を行います。





春学期(4~6月)



テーマ:音楽ビジネスの現状をマクロ的に理解して、自分の目標を決める



・春学期ゲスト講師









「SNS時代のスターYOASOBI成功の秘訣」屋代陽平(株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント)

2012年ソニーミュージックグループ入社。音楽配信ビジネスを経たのち、2017年に小説投稿サイトmonogatary.comを立ち上げる。2019年、同サイトの企画の一貫でYOASOBIプロジェクトを発 足。現在はYOASOBI、Ayase・幾田りらそれぞれのソロプロジェクトをはじめ、新人アーティストや クリエイターのマネジメント・プロデュース、monogatary.comを起点とした書籍や映像コンテンツ の企画制作などを手掛ける。





夏学期(7~9月)



テーマ:最近の音楽トレンドとアジアの市場を把握する



・夏学期ゲスト講師







「K-popの歴史から成功の理由を探る」中井秀範

1981年吉本興業に入社。ダウンタウン等のマネージャーを歴任し、テレビ番組・映画・舞台のプロデュースも担当。2002年KDDIとの合弁によるインターネット事業会社・ファンダンゴの代表取締役に就任。吉本興業のアジアプロジェクトの責任者と兼務。2006年には吉本興業 制作営業統括本部 執行役員権利開発センター長、吉本音楽出版 代表取締役、2007年にはよしもとファンダンゴ 代表取締役社長に就任。2015年に吉本興業を退社し、一般社団法人日本音楽事業者協会専務理事に就任。







「日本人のアジアでの戦い方」高橋俊太(エイベックス・アジア 代表取締役社長)

1978年生まれ。幼少期を東京、ロンドン、ジュネーブ、ニューヨークで過ごす。米シカゴ大学で経済学を専攻し、外資系証券会社UBSに入社。その後2002年FIFAワールドカップ組織委員会(JAWOC)で大会運営に従事した後、ソニーでグローバルブランディングのプロデューサーを務める。2016年にエイベックス株式会社に入社し、エイベックス・アジア 副社長に就任。2017年より現職。

現在、アジア各国で音楽レーベル・キャラクターIP・イベントビジネスを展開、日本のエンタメをグローバルに届ける唯一無二の存在を目指す。





秋学期(10~12月)



テーマ:日本の新旧音楽業界を知る(MusicTechサービスと既存会社の可能性)



・秋学期ゲスト講師







「音楽サービスの作り方」西尾周一郎(株式会社オーディオストック代表取締役社長)

1982年岡山県生まれ。4歳からエレクトーンを習い、その後バンド活動や音楽制作にのめり込む。岡山大学経済学部在学中の2007年に(株)オーディオストックを設立し、音楽コンテスト事業を展開。2013年から、音楽クリエイターが創った作品を販売するストックミュージックサービス「Audiostock」の提供を開始。「音楽を生み出す人をハッピーにする」を理念に掲げて、クリエイターの音楽作品の収益化に取り組んでいる。









「デジタル時代の音楽ビジネス」野田威一郎(Wano株式会社/TuneCore Japan K. K.代表取締役)

1979年生まれ。東京都出身。香港で中学、高校(漢基国際学校)時代を謳歌し、1997 年に日本に帰還。クラブでイベント企画、デザイナーをしながら、慶應義塾大学を2004年に卒業。同年、株式会社アドウェイズに入社、メディアディ ビジョンマネージャーとして上場を経験。2008 年に独立しインターネットサー ビスでクリエイターを支援する会社「Wano 株式会社」を設立。2012 年には TuneCore Japan K.K を立ち上げ、現在に至る。





冬学期(1~3月)



テーマ:ブロックチェーン×音楽からWeb3時代の音楽生態系をイメージする



・冬学期ゲスト講師







「分散型IDとエンタメサービスの可能性」松田一敬

2000 年国立大学発ベンチャー第 1 号(北海道大学)の設立等、大学発ベンチャー支援の国内の草分け。知財の事業化の実績を積む。

2011年、京都に合同会社SARR設立。2015年、アクセラレータkizkiを開設、現在支援を行っているスタートアップには人体通信技術、自閉症治療薬開発、産科遠隔診断、スマートウエアハウス、空中映像、モビリティ等。ブロックチェーン開発企業ソラミツ共同創業者。大阪ウメキタ2のアドバイザーとしてエンターテック応援中。







「NFTは音楽家を救うのか?」伴幸佑

福井高専電子情報工学科卒業、福井大学工学部卒業。ソフトウェアエンジニア歴10年、音楽活 動経験10年。スタートアップ数社で開発マネージャーとして事業立ち上げを経験。2018年に起業 し、音楽アーティスト向けトークン発行サービスを公開。2022年7月にドットミューラ株式会社を共同創業、同社代表取締役。





開講プレイベント



『日本の音楽界を救うのは君たちだ! ~希望と期待しか無い2000年代生まれに捧げる音楽ビジネスの今とこれから~』



本講座にご興味のある方を対象に、オンラインで無料説明会を実施します。ぜひ、ふるってご参加ください。



詳細:https://informationsession.peatix.com/

日時:3月18日(土) 11時~

実施場所:オンライン Zoomにて

モデレーター:山口哲一(StudioENTRE代表取締役/ エンターテックエバンジェリスト)

ゲスト:伊東宏晃(tearbridge production株式会社代表取締役/ワタナベエンターテインメント取締役/ 音楽プロデューサー)





開催概要



<スケジュール>

【開講日程】2023年4月~2024年3月 全20回オンライン

【時間】毎回11:00~12:30



春学期:4/22(土) ・5/13(土) ・5/27(土) ・6/10(土) ・6/24(土)

夏学期:7/8(土) ・7/22(土) ・8/5(土) ・8/19(土)・9/2(土)

秋学期:10/7(土) ・10/21(土)・11/4(土) ・11/18(土) ・12/2(土)

冬学期:1/13(土)・1/27(土) ・2/10(土)・2/24(土) ・3/9(土)





<対象者>





音楽を通じて自己実現をしたい方(アーティスト、プロデューサー、起業家なども含まれます)

音楽関連およびメディア・コンテンツ業界に就職/転職したい方

これからの音楽ビジネスについて知りたい方

音楽をふくめたエンタメ領域で起業したいと考えている方





<開催場所および講座形式>

オンライン(ZOOM)開催



<受講特典>





お申込み後は、メッセンジャーツールであるSlackに招待して詳細をお知らせします。受講期間中は、Slackなどのオンラインツールを活用して、継続的にコミュニケーションを取ることが可能です。進路相談など個別のご相談も受け付けます。

ゲスト講師以外にも業界の第一線の方々との接点をつくっていきます。

本イベント参加者の方は、音楽を仕事にしたい方が知っておくべき内容をまとめて知れるセミナー「音楽ビジネスの学校」の動画(全35,000円)を無料でご視聴いただけます。動画だけでなく、各講座の内容をまとめた全14本の有料noteもご覧いただけます。



※音楽ビジネスの学校詳細はこちらから:https://note.com/studio_entre/n/n3880b55a7eab



<受講料>





A 年間受講 大阪音大ミュージックビジネス専攻生 無料

B 年間受講 Z世代/2023年4月時点で16歳以上24歳以下の方 80,000円(税込)

C 年間受講 一般(25歳以上) 250,000円(税込)

D 春学期/4~6月受講 Z世代/2023年4月時点で16歳以上24歳以下の方 25,000円(税込)

E 春学期/4~6月受講 一般(25歳以上) 80,000円(税込)



※未成年者の方は、保護者の同意を得た上でお申し込みください



<お申し込み方法>

以下URLよりお申し込みください。

https://yamasemibiz.peatix.com/view





オーガナイザー兼主任講師









山口哲一

音楽プロデューサー/エンターテック・エバンジェリスト。(株)バグ・コーポレーション/バグ・ミュージック(株) 代表取締役。Studio ENTRE(株)代表取締役社長。大阪音楽大学「ミュージックビジネス専攻」特任教授。情報経営イノベーション専門職大学(iU)超客員教授。「CiP協議会」フェロー。

デジタル化とグローバル化が進むエンタメビジネスの近未来を実践的に切り拓く行動を続けている。アーティストマネージメントとして、SION、村上PONTA秀一、村田陽一、こだまさおり、Sweet Vacation、ピストルバルブ、東京エスムジカなどを手掛ける。2014年から超実践的作曲家育成を掲げた「山口ゼミ」を主宰、数多くのプロ作曲家を輩出している。『ミュージックビジネス最終講義』『プロ直伝!職業作曲家への道』など著書多数。



公式サイト:https://note.com/yamabug





Studio ENTREについて



Studio ENTREは、広義のエンターテインメントビジネスをテクノロジーと掛け合わせて、新規事業を生みだすことをテーマにしたスタートアップ・スタジオです。

音楽、映像、出版、ファッションといった様々なエンタメ領域でのビジネスアイデアを持つイノベーターとともに、事業計画の策定、資金・人材の調達といった新規ビジネスの立ち上げを行います。



<会社概要>

設立年月:2020年6月

代表者名 :山口哲一

代表者役職:代表取締役

本社所在地:東京都渋谷区東3-16-1

URL:https://entre.studio



