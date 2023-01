[株式会社ニューピース]

包括的なまちづくりに取り組む加和太建設株式会社の事業として、今後は静岡県三島市を拠点に事業展開していきます。



株式会社ニューピース(本社 東京都品川区、代表 高木新平)は、子会社事業の6curryを加和太建設株式会社(本社 静岡県三島市、代表取締役 河田 亮一)に譲渡いたしました。2023年より、6curryは加和太建設のまちづくりの一事業として運営・展開されます。









NEWPEACEは、2014年の創業以来、様々なコミュニティづくりとその運営に携わってきました。その中で6curryは自社初の飲食店事業として、カレーをきっかけに肩書きや立場を超えて個々がつながれるサードコミュニティとして展開。「Experience THE MIX.」を合言葉に、会員制のカレー屋として、一日店長や部活動、晩餐会、6CLASSなど既存の飲食店の枠組みを越えて多種多様な交流体験を提供してきました。



しかしながら、2020年から始まったコロナ禍で、人数制限や一時閉店、三密を避けるなど、6curryの交流体験をオフラインで提供することが難しくなり、会員の方々にもコミュニティの価値を感じてもらう機会が減る状況が続きました。そのような中で事業を継続し、社会により大きなインパクトを出していくためには、一飲食店としてではなく「まちづくり」というより大きな文脈の中コミュニティづくりを捉えていく発想が必要だと考えるようになりました。



そのタイミングで、共通したビジョンを持ち、精力的にまちづくりを行う加和太建設さんとご縁をいただいたことで、今回の事業譲渡に至りました。今後、6curryはまちづくりにおけるソフトの企画・運営機能として、コミュニティを活かしたまちづくりに貢献しながら、「EXPERIENCE THE MIX.」の価値を社会に提供していけると思います。



NEWPEACEは今後、飲食店の運営からは離れますが、6curryを通して得たコミュニティづくりの経験を糧に、オンラインを含めた新たなコミュニティテックの領域で事業に取り組んで参ります。



NEWPEACE 代表 高木新平コメント



これまで、6curryを一緒に創ってきてくれたメンバーの皆様、コラボレーションしてくださった企業の皆様、足を運んでくださったゲストの皆様、本当にありがとうございました。



6curryの今後を考える中で、加和太建設代表の河田社長と話させていただき、「みんなでつくる新しい形のまちづくり」に、6curryの思想とも共鳴するものを感じ、このような決断をさせていただきました。これまでの6curryを拡張させて、地域に根差したまちづくりに貢献できるようなコミュニティに育っていく未来が楽しみです。



渋谷店は閉店してしまいますが、三島を起点にまた全国での展開を狙っていますので、その時は是非一緒につくっていっていただけると嬉しいです。引き続きよろしくお願いします。





新拠点オープン情報



【三島店・八重洲店オープンについて】

現在休業中の渋谷店はクローズさせていただき、今後はメイン拠点として6curry三島店の営業を開始します。また東京八重洲においても週1日の営業も行う予定です。ぜひ一度、足を運んでいただければと思います。



三島店

オープン日:4月1日(土)

住所:静岡県三島市大社町18-52 LtG Start up studio内



八重洲店

オープン日:4月上旬予定

住所:東京都中央区八重洲2丁目2−1 東京ミッドタウン八重洲 5階





問い合わせ



【会員の方はこちら】

ご不明な点、ご質問などは下記Q&Aページをご確認後、問い合わせメールアドレス宛によろしくお願いいたします。

・6curryクローズに伴うQ&A:https://drive.google.com/file/d/1EVwU_Z-Jmkht_vo9qhP1Xt2Qf3Pr3cyg/view?usp=sharing

・問い合わせ窓口:info@6curry.com



【企業やメディアの方はこちら】

NEWPEACE広報担当/ 照下: info@newpeace.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/19-18:16)