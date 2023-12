[株式会社サンカクキカク]

2023年12月22日(金)~2024年1月31日(水)までの期間中に、ご寄附いただいた金額の1%相当分(各団体上限10万円相当まで)を地域支援、地域づくりを行っている皆さまへ応援寄贈します。







株式会社サンカクキカク(本社:福岡県久留米市、代表取締役:宇佐川桂吾)が運営するふるさと納税のポータルサイト、店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』(https://furusatos.com/)では、2023年12月22日(金)~2024年1月31日(水)にて『地域支援活動』応援プロジェクトを開催します。





当プロジェクトは、期間中のご寄附の1%の金額を、ボランティア団体やNPO法人、その他企業や自治体などへ活動の運営資金やご希望の品を提供する地域支援活動です。マチのボランティア団体、NPO法人、地域づくり活動を行っているプロジェクトを大募集します。



『地域支援活動』応援プロジェクト

詳細はこちら



ふるさと納税の寄附を通じてマチへの地域支援活動を応援します。



『ふるさとズ』はマチのファンのためのふるさと納税としてサービスリリース後2,700名を超える皆さまにご活用いただいています。



今回マチのファンの皆さまと共に更なる地域づくりに貢献できるように、期間中にご寄附いただいた金額の1%相当分を地域支援、地域づくりを行っている皆さまへ応援寄贈します。



◯プロジェクト概要

マチのボランティア団体、NPO法人、地域づくり活動を行っているプロジェクトを大募集します。自薦他薦問いません。ご応募いただいた団体・プロジェクトの中から抽選で、

1団体上限10万円相当までの活動支援金もしくはご希望の品をお贈りします。皆さまのマチの仲間と取り組んでいる地域に対する熱い想いや素敵な活動を教えてください。



「ふるさとズ」の地域支援活動応援プロジェクト!あなたのマチの活動を支援します。

◯申込期間

2023年12月22日(金)~2024年1月31日(水)まで。



◯応募条件

特設ページの申込フォームに回答後、「応募する」ボタンで応募が可能です。

※自薦他薦問いません。

※ 個人ではなく、団体、組織が対象となります。



◯寄附の対象期間

2023年12月22日(金)~2024年1月31日(水)まで。

※ 上記の期間中にご寄附いただいた寄附受付総額の1%相当分を応募団体の活動支援にお贈りします。



◯当選発表

期間中にご応募いただいた団体の中から、運営事務局による抽選を行います。ご当選いただいた団体については、贈呈前に活動計画書、役員名簿、履歴事項全部証明書、認証書などをご提出いただきます。

※ 厳正なる選考を行います。

選考内容についてのお問い合わせにはお答えできない場合がございます。

あらかじめご了承ください。



ふるさとズをご利用の寄附者のみなさまへ



当プロジェクトは、この期間のご寄附の1%の金額を、ボランティア団体やNPO法人、プロジェクト、その他企業や自治体などへ活動の運営資金やご希望の品を提供する地域支援活動です。

プロジェクト期間中に、皆さまがふるさとズを通じてマチを応援いただいた寄附総額に応じて1%相当分を、応募団体の中から抽選で1団体10万円を上限に支援します。

マチへのご寄附を通じて、この活動を応援をいただけますと幸いです。



▼『地域支援活動』応援プロジェクト特設ページ

https://furusatos.com/charities



店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』について







『ふるさとズ』は、訪れた土地の店舗や施設にて、その場で直接寄附を行い、その場ですぐに返礼品を受け取れるサービスです。ネットショップ感覚で返礼品を選ぶのではなく、訪れた現地の魅力を通してモノや体験の返礼品を選んでもらい、寄附に繋げます。よりマチを体感しやすいことが特徴で、現地の魅力を通してマチ・自治体のファンになってほしいと考えています。

5つの特徴



1.寄附後※現地で返礼品を受け取れる

2.地域の魅力を現地で体験できる

3.地元企業の活性化に貢献できる

4.町と事業者がともにマチの魅力を発信

5.O2Oによるファンづくり



※現地決済と事前決済が可能です

※O2O= Online to Offline







O2O(Online to Offline)でマチのファン獲得をサポート



Online to Offlineとは「オンラインから実店舗への集客」を目的としたマーケティング手法です。オンラインからオフラインへの顧客誘導を促進し、現地での体験やサービス利用による有益な顧客体験を提供します。

フォロワー3万人を超える『ふるさとズ』SNS公式アカウントでは、サービスを導入している自治体の魅力を発信したり、特産品のプレゼント企画を実施し、消費者に向けてマチの認知や興味喚起を促します。

『ふるさとズ』の既存ユーザーに対しては、顧客に合わせた販売促進を行い、他の自治体や実店舗に興味・関心を持っていただくきっかけ作りを行っています。



◆『ふるさとズ』公式twitter:https://twitter.com/furusatoscom/





第25回福岡デザインアワード大賞を受賞!(2023)





地域の人と人がふるさと納税を通して繋がることができるサービスを提供できるように、一層、努めてまいります。『ふるさとズ』の導入にご興味ある自治体さまや、活用したい事業者さまがおられましたら、お気軽にご連絡くださいませ。



店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、福岡県と福岡県産業デザイン協議会が主催する「第25回福岡デザインアワード」において、最終審査対象の50作品の中で大賞を受賞しましたのでお知らせします。

強いコンセプトとふるさと納税の本質を捉えたサービスであることが評価され、148 社・184 作品中 1 位となる大賞に選ばれました。



詳細はこちら











導入公開済みの自治体さま一覧



応援できるマチが広がっています。ふるさとズで応援できる自治体さまをご紹介します。



・茨城県つくばみらい市

・茨城県八千代町

・茨城県桜川市

・茨城県牛久市

・茨城県筑西市

・茨城県土浦市

・茨城県かすみがうら市

・茨城県行方市

・茨城県茨城町

・茨城県笠間市

・茨城県河内町

・茨城県鉾田市【NEW】

・静岡県清水町

・静岡県裾野市

・千葉県茂原市

・岐阜県飛騨市

・京都府京丹波町

・京都府南山城村

・岩手県紫波町

・群馬県富岡市

・福岡県大川市

・福岡県広川町

・福岡県みやま市

・神奈川県茅ヶ崎市

・熊本県阿蘇市

・栃木県壬生市

・新潟県見附市

・長野県野沢温泉村【NEW】

(令和5年12月22日現在:28自治体)





- 『ふるさとズ』マップ



全国で導入をいただいている自治体をマップでご紹介しています。

お近くにある『ふるさとズ』をご利用いただける店舗を、地図上でご覧いただけます。

【URL】https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1IeUeeaPVxKGuLZ_gBHYwmLWEgY4y0S0



- 『ふるさとズ』ゴルフ場一覧特集サイト



こちらから事前のご寄附も可能です。関東近郊のゴルファー必見の「ふるさと納税で楽しめるゴルフ場」をお教えします。さっそく次のプレーは「ふるさと納税」で楽しみましょう!

【URL】https://golf.furusatos.com/- 『ふるさとズ』公式SNSアカウント一覧



▼Twitter 最新情報や、おすすめのスポットを毎日配信中!

https://twitter.com/furusatoscom

▼Facebook お店の開店時間などをご紹介。事前ご寄附がスムーズにできます。

https://www.facebook.com/furusatos

▼Instagram キャンペーンの「見て得する」情報をリール動画で公開中。

https://www.instagram.com/furusatoscom/

▼Youtube 1分で分かる事業者様向け「操作説明動画」を制作しました。

https://www.youtube.com/@furusatos



株式会社サンカクキカクについて



サンカクキカクは、デザインと企画の力で地域のもつ潜在的な価値を顕在化し、地域に変化を起こすことで面白い日常を作るローカルベンチャー企業です。

私たちは、それぞれの専門性を活かしながらチームでプロジェクトを動かしていきます。ユーザーセンタードデザインの概念を大切にしており、ユーザーが体験する全てを設計・デザインします。

企業や行政、教育機関など多くの地域の登場人物に「伴走」し、一緒にチャレンジをし、一緒に成長しています。



【事業内容】

*ブランディングデザイン(ホームページ制作、EC制作、各種デザイン制作、動画制作、SNSマーケティング、EC運営サポート、イベント企画、広告運用代行、キャリア教育など)

*ふるさと納税管理事業(6行政)

*ふるさと納税ポータルサイト店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』

(2023年 福岡デザインアワード大賞を受賞!)

※商標登録

「店舗型ふるさと納税」商願2021-068721

「モバイルオーダーふるさと納税」商願2021-068722

「体験型ふるさと納税」商願2022-52069

「ゴルフ場 de ふるさと納税」商願2021-164066

※ビジネスモデル特許取得 (出願番号:特願2022-094343)

*産学連携事業複数

*その他、新規事業複数



【基本概要】

会社名 : 株式会社サンカクキカク

代表取締役: 宇佐川 桂吾

所在地 :福岡県久留米市藤光町934-1

設立 : 2017年7月

URL : https://suncackikaku.com/



【自治体・企業などからのお問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク 宇佐川

TEL :050-5444-4054

e-mail:furusatos@suncackikaku.co.jp



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク 人事広報担当 中島

TEL :0942-65-7337

e-mail:ask@suncackikaku.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-19:17)