ポートレートで世界を魅了するレスリー・キーが、夢を抱く人々を撮影する新たなゼニスのプロジェクトが始まります。150年以上の歴史を誇る名門時計ブランドとしてひと時も歩みを止めないゼニスと、フォトグラファーとして独自の道を切り拓いてきた写真家。この二つの情熱が一人ひとりの夢の輝きを応援していきます。

レスリー・キーはシンガポールの貧しい家庭で育ちました。シングルマザーだった母を13歳で亡くし、現地の日系工場で働きます。心を支えたのは日本の音楽と母から贈られたカメラでした。ポートレート写真に引かれ、写真家を目指して24歳で東京の専門学校へ入学。いくつもの挫折を乗り越え、努力の限りをつくしてプロ写真家への夢をかなえています。「夢があれば生き抜いていける」。身をもって人生の扉を開いたレスリー・キーが、次は夢を持ち続けるあなたにシャッターを切ります。この機会に、ぜひご応募ください。





■レスリー・キーからのメッセージ

「夢を追うあなたを撮りたい」

夢を見続けている人に会いたい、その生き生きとした瞬間をつかまえたい。僕はそう思いながら各国のスターから身近な人々まであらゆる存在を撮り続けてきた。その25周年の記念の年に、スイスの時計マニュファクチュールブランドであるゼニスとの新たなコラボレーションがかなった。

母を早く亡くし孤独な人生を歩いてきた僕は、母の写真をほとんど撮れなかったけれど、カメラは引っ込み思案を変えてくれる武器になった。シャッターを切ればその瞬間にしかない生命の輝きを残せる。大切な時間を永遠に思い出すことができる。時計のメゾンであるゼニスが大切に刻んできた時間も同じではないかと思う。スターだけでなく誰でも人は生まれながらにオリジナルな人生を与えられているし、その一瞬を切り取った写真は家族や友人の胸を温かくする。僕はそんな写真の力を信じている。だから会いに来てほしい。夢を抱く今日をポートレートに残すために。





■「THE SKY IS YOURS -SUPER PORTRAIT PHOTOGRAPHED BY LESLIE KEE」について

夢に向かって前向きに活動している人やグループ(ご家族・ご友人同士なども可)のポートレートをレスリー・キーが撮影します。年齢・性別・国籍は不問(未成年者の方は親権者がご応募ください)。募集人数は50組程度を予定。選考はレスリー・キーとゼニス、事務局で書類審査を行い、モデルとして撮影に参加していただく方にのみ、5月31日(水)までにメール(または電話)でご連絡いたします。撮影した写真や動画・インタビューはゼニスのキャンペーンサイトや写真展などで紹介します。





■応募要項

〇撮影日時

6月11日(日) 集合時間は8:00~18:00ごろ、所要時間は撮影準備や動画インタビュー含め3時間ほどの予定(撮影スケジュール上、ご来場時間を指定することはできません)。

〇撮影会場

青山スタジオ (東京都渋谷区神宮前3-3-9)

〇費用

撮影費用は無料です。なお、上記撮影会場までの交通費や宿泊費、滞在費などは各自ご負担となります。

〇応募方法

キャンペーンサイトの応募フォームからご応募ください。募集の詳細も明記をご確認の上、応募願います。

https://www.asahi.com/ads/zenith-lesliekee/theskyisyours

〇応募締め切り

2023年5月16日(火)23:59

〇お問い合わせ先

ゼニス「THE SKY IS YOURS -SUPER PORTRATE PHOTOGRAPHED BY LESLIE KEE」運営事務局

zenith@jmcom.co.jp



