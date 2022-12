[株式会社松屋]







松屋銀座では、スタジオジブリの原点を振り返る展覧会「アニメージュとジブリ展 」を、2023年1月3日(火)から開催いたします。本展は、2021年4月に展覧会の初会場として松屋銀座で開幕をしましたが、緊急事態宣言の発令によりわずか10日で閉幕。展覧会は全国6会場の巡回を経て、お客様の期待に応え、展示・物販内容をバージョンアップして松屋銀座で再開催いたします。



●展示情報

本展覧会では、1970年代末期のアニメブームから、「機動戦士ガンダム」の大ヒット、高畑勲・宮崎駿両監督の再発見、「風の谷のナウシカ」の誕生、そして「天空の城ラピュタ」のためにスタジオジブリが創設といった歴史を辿ります。

加えて今回は、「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」だけでなく、その後のジブリ作品も取り上げ、「となりのトトロ」「魔女の宅急便」まで展示を追加いたします。「となりのトトロ」ではイメージボードや背景美術画、「魔女の宅急便」ではキャラクター設定画を展示予定です。



さらに、「風の谷のナウシカ」造形コーナーでは、作品の世界観をより深く感じていただきながらご覧いただける会場演出にこだわります。「天空の城ラピュタ」「となりのトトロ」「魔女の宅急便」のアニメージュ表紙をモチーフにした写真スポットでは、表紙に入り込んだかのような写真撮影を楽しむことができます。展覧会入口にも撮影スポットを追加し、キービジュアルのネコバスが皆様をお迎えいたします。





●グッズ販売情報

新しいデザインやアイテムの展覧会オリジナル商品をはじめ、ネコバスのキービジュアル商品やジブリ美術館のコラボ商品、これまでに公開されたスタジオジブリの映画23作品のポスター、パンフレットを当時のまま復刻する「ジブリMovie Collection」シリーズを販売予定です。



ART OF GHIBLI アートフレーム となりのトトロ 41,800円(受注販売)



【ART OF GHIBLI(アートオブジブリ)とは】

スタジオジブリのアニメーション作品は、1997年公開の「もののけ姫」まで背景画とセル画を組み合わせて制作されていました。現在はこの手法でのアニメーション制作は行われていないため、人の手で描かれた線や彩色ならではのぬくもりを感じられるセルアニメーションはとても貴重です。

「ART OF GHIBLI(アートオブジブリ)」は昔ながらのアニメーション制作への敬意を表し、その歴史や情熱を商品に落とし込みました。デジタルプリント技術で複製した背景画とシルク印刷で作り上げたセル画を組み合わせた「セルセットアップ」や、数々の名場面を高度な技術で印刷した「アートフレーム」など、繊細なクリエイティブとクオリティを感じられる逸品を取り揃えております。

















※価格はすべて税込です。※購入制限を設ける可能性がございます。



●「アニメージュとジブリ展」コラボカフェメニュー

展覧会の開催を記念して、松屋銀座8階レストランシティ内「MGカフェ」にてコラボメニューを販売します。

期間:12月28日(水)~1月23日(月)

営業時間:午前10時30分~午後10時(ラストオーダー 午後9時)

※12月31日(土) 午前10時30分~午後6時閉店(ラストオーダー午後5時)

※1月1日(日) 定休日

※1月2日(月) 午前10時30分~午後8時閉店(ラストオーダー午後7時)

※1月9日(祝月)、15日(日)、22日(日) 午前10時30分~午後9時30分閉店(ラストオーダー午後8時30分)

※お客様のご来店状況により、開店時間を早める場合がございます。

※お席のご利用は、ご注文の品が揃ってから30分とさせていただきます。



天空のカフェモカフロート 1,210円

チョコクリームとバニラアイスのフロートに、抹茶パウダーとエディブルフラワーを添えました。





器いっぱいのクコの実紅茶 880円

クコの実を浮かべた温かい紅茶。

器の下の部分は秘密の研究室をイメージした造花等をデコレーション。桃のシロップでお味がついているので、お砂糖の瘴気は使用せずそのままお召し上がりいただけます。





グミチョコパンケーキ 1,540円

グミ、チョコレート、フルーツ、赤いリボンをイメージしたグレープフルーツを添えたリースのようなパンケーキ。魔女の気分でお召し上がりください。





青きアイスと金色のプリンパフェ 1,320円

マンゴープリン、ラムネアイスのパフェに主人公のピアスのような赤いムース、巻きチョコとチェリーは肩に乗る相棒をイメージし添えました。





元気になれそうなオムカレー(サラダ付)1,540円

展覧会キービジュアルのネコバスより。たまごをのせたカレーにヤングコーンやパプリカなど、ネコバスの歯や足などをイメージした食材をトッピングしました。元気になれそう!







いなりとトロロ丼 1,430円

おあげととろろの丼にかいわれ、わさび、塩昆布をトッピング。

付けあわせは梅干し、海苔、漬物です。海苔を丼にトッピングすると、あのキャラクターが現れますよ。



※価格はすべて税込です。





●アニメージュとジブリ展とは

作り手と見る人をつないだ雑誌

本展は、雑誌「アニメージュ」(徳間書店)の1978年創刊当時から80年代に焦点を当てた展覧会です。今から40年以上前、アニメが大きく飛躍した時期がありました。若いアニメファンが熱狂した「宇宙戦艦ヤマト」「機動戦士ガンダム」らの作品。その作り手たちの生の言葉を伝えた雑誌、それが「アニメージュ」です。雑誌がつないだ作り手と見る人のキャッチボールが、今につながる日本のアニメーションの隆盛をもたらしました。



高畑勲・宮崎駿と出会った雑誌

多くのアニメの作り手を見出してきた「アニメージュ」は、二人の才能と出会います。高畑勲と宮崎駿です。「アニメージュ」の連載から生まれた映画「風の谷のナウシカ」。自分たちの納得できる作品作りの新しい場・スタジオジブリの第1作「天空の城ラピュタ」。そして高畑・宮崎両監督そろい踏みの「火垂るの墓」「となりのトトロ」へ。「アニメージュ」は雑誌でありながら、二人の作品を送り出し、また彼らの言葉を見る人に伝え続けたのです。



もうひとつのスタジオジブリ誕生物語

かつて雑誌作りとアニメーション映画制作が非常に近い時代がありました。本展覧会では、雑誌「アニメージュ」が多くのアニメ作品の誕生と発展に果たした役割を豊富な誌面展示と貴重な制作資料とで振り返ります。そのことで、「アニメージュ」を作った人たちが、同じ精神でスタジオジブリを立ち上げ、現在まで作品を送り届けているということを示します。



●アニメージュについて





1978年5月26日に創刊した日本初の本格的商業アニメ雑誌・月刊「アニメージュ」(徳間書店)。アニメ雑誌のパイオニアとして、それまで作品の裏方として決して脚光を浴びることのなかった業界内部、作家や制作に関わる人々をクローズアップし、場面写真や制作の舞台裏を見ることができるインタビュー記事を掲載するなどファンからのニーズに応えてきました。「風の谷のナウシカ」のアニメーション映画化でスタジオジブリ設立のきっかけとなった本誌は、2023年に創刊45周年を迎える今もアニメとファンをつなぐ橋渡し役です。





●展覧会チケット販売について

本展の入場は全日日時指定制となります。事前にご来場日時をお決めいただきチケットをご購入ください。なお、各日時数量限定のため入場日時により完売の場合がございます。



・入場日時指定券

【前売】一般 ¥1,300/高校生 ¥800/中学生 ¥600/小学生 ¥400

【当日】一般 ¥1,500/高校生 ¥1,000/中学生 ¥800/小学生 ¥600

※日時指定券をお持ちでない方のグッズコーナーのみの入場は不可とさせていただきます。

※1/3(火)以降は、全日程、当日料金となります。なお、前売時に完売した場合は当日券の販売はございません。



・販売スケジュール

【前売】2022年11月12日(土)10:00~

【当日】2023年1月3日(火)0:00~各日、各入場開始時間迄

※先着順となります。



・購入方法

アソビュー!にて販売をいたします。

詳細はアソビューウェブサイト(https://www.asoview.com/channel/tickets/bw7xw9rKis)よりご確認いただけます。



●開催概要

名称:「アニメージュとジブリ展」

会期:2023年1月3日(火)-1月23日(月)

会場:松屋銀座8階イベントスクエア

開場時間:午前10時-午後8時 ≪日時指定制≫

※1月9日(祝月)、15日(日)、22日(日)は午後7時30分まで。

※最終日は午後5時閉場、入場は閉場の30分前まで

入場料:【前売】一般 ¥1,300/高校生 ¥800/中学生 ¥600/小学生 ¥400

【当日】一般 ¥1,500/高校生 ¥1,000/中学生 ¥800/小学生 ¥600

企画制作:株式会社ニュートラルコーポレーション

企画協力:株式会社スタジオジブリ・三鷹の森ジブリ美術館

協力:株式会社徳間書店、マクセル株式会社、特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構

問合せ:松屋銀座 03-3567-1211(大代表)



展覧会公式HP:https://animage-ghibli.jp/

展覧会公式Twitter:@animage_ghibli



※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により営業日・営業時間が変更となる場合がございます。詳しくは松屋銀座ウェブサイト(https://www.matsuya.com/ginza/)をご覧ください。



※画像掲載の際はコピーライトの明記をお願いいたします。

