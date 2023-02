[株式会社ASIAtoJAPAN]

参加企業とオフライン対面面接を3年ぶりに開催決定!面接日:2023年3月14日(火)・15日(水) 内定学生の企業訪問:3月16日(木)





海外の主要大学と提携した大学内での日本語学習などを通じ、日本への就職のきっかけを学生に提供する株式会社ASIA to JAPAN(代表:三瓶 雅人 本社:東京都台東区 以下:ASIA to JAPAN)は、 海外の学生と日本の企業をオフラインでマッチングを行う「FAST OFFER 面接会」(以下:面接会)を、2023年3月14日(火)・15日(水)に実施いたします。2017年12月の初開催から、新型コロナの影響により学生の来日が困難になるまでに計15回同様のイベントを実施し、今回が3年ぶりの開催となります。



本イベントの実施背景として、ASIA to JAPANでは少子化やSTEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)人材が不足する日本の新卒採用市場において、海外から優秀な学生を取り込むことが日本社会の重要課題と考えています。現状、日本国内の大学に通う外国人留学生の内、理工系学生の割合は全体の約16%と限られます。そのため、理系人材におけるダイバーシティの推進に海外の大学生採用は欠かせない状況です。しかし一方で、学生採用のために都度現地の大学に赴き、面接を実施する場合不採用のリスクやコストの面で限界があります。本イベントは、日本での就職を希望する学生を誘致する形で行うため、その点の問題をクリアし安心して採用面接を実施いただけます。



今回参加する学生は、中国・シンガポール・インドなどアジアのトップクラス大学に在学し、海外での就職を考えている学生30名が日本での就職を目的に来日します。参加学生は、日本語でのコミュニケーションが可能であることが最低条件となります。文系理系問わず専攻する分野ならではの専門性に長けており、面接を通じて企業が求める人材を選考できます。



面接会にて学生の内定が決定した場合、翌日16日(木)に内定学生の企業訪問も実施を予定しています。

FAST OFFER 面接会をご利用いただき、海外の学生の魅力を感じてください。



FAST OFFER 面接会とは





アジア各国、各地域におけるトップクラスの大学から学生を日本へ招待し、日本の企業とマッチング(採用面接)を行う「来日対面型の面接イベント」です。海外の学生を採用する場合、通常であれば現地に赴く必要があります。しかし、言葉の壁、移動の負担、対応できる社内のリソース確保など、海外での採用活動を行うには多くのハードルがあります。そのハードルを低くし、気軽に人材を見つけ出す場として本イベントを実施いたします。



来日する30名の学生

今回のイベントに参加する学生は大きく2タイプに分かれます。





これまで本イベントで来日した学生





北京大学・上海交通大学・シンガポール国立大学・チュラロンコン大学・インドネシア大学・マレーシア工科大学・ハノイ工科大学・インド工科大学・台湾清華大学ほか



本イベントの採用注目ポイント







イベント概要





■イベント名:FAST OFFER 面接会

■住所:〒110-0006 東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター 1F・4F・5F

■イベント日程:

面接会:3月14日(火)・15日(水)10:00~19:00 (受付:1F)

内定学生の企業訪問:3月16日(木)

■企業募集:2月13日(月)まで

■問い合わせ先:https://asiatojapan.com/services/fastoffer1.html



参加企業について

企業規模や業種の制限はございません。将来的に、ダイバーシティー推進や開発力のスケールアップを図りたい企業、海外事業の強化や、海外との繋がりを強くしたいと考えている企業、そして国内の採用市場における競合を避け、時期問わず優秀な学生を採用することで効率をアップしたい企業など、まずはトライアルで参加いただくことも可能です。本イベントの企業募集の最終締切は2月15日(水)ですが、面接会は4月以降も随時開催予定です。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先:https://asiatojapan.com/services/fastoffer1.html



会社概要





■会社名:株式会社ASIA to JAPAN(https://asiatojapan.com/)

■本社所在地:〒110-0016 東京都台東区台東3-15-3 MARK SQUARE 御徒町8F

■代表取締役:三瓶雅人

■設立:2017年2月

■事業内容:欧米を中心とした日本人留学生採用の支援事業

■オフィス

インド オフィス:AtoJ Labs India Pvt. Ltd.

シンガポール オフィス:ASIA to JAPAN (SINGAPORE) PTE. LTD.



今後の展望

ASIA to JAPANでは、FAST OFFER 面接会を含め、採用後に必要となるVISA取得や来日の手配、来日する学生の空港での出迎え、日本での生活立ち上げのサポート、そして採用から来日までの準備期間を利用した日本語教育まで一貫して対応しております。今後はそれに付随し、住居の手配や日本での生活を継続的にサポートする場の構築など、採用する企業と日本で働く外国籍の方が双方にとってより安心した環境づくりを目指しています。

また、海外の大学に通う外国籍の学生採用が未経験な企業に対し、実際に採用した企業との交流の機会や、既に日本で働いている外国籍の方々との交流の機会の提供も実施いたします。



