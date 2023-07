[株式会社ウェルファーマ]

JOODAN CBDは、7月15日から由比ガ浜(鎌倉市)の海の家「CHILL@BEACH CAFE by JOODAN CBD」で鎌倉ビール醸造のCBDプレミアムクラフトビールを1000本限定販売!



JOODAN CBD×鎌倉ビールのこの夏の海の家でしか飲めないCBDチルビールを飲みに由比ガ浜へ!





【JOODAN海の家限定】CBDプレミアムクラフトビールwith 鎌倉ビールが登場







JOODAN CBDが由比ガ浜のある鎌倉市のビール醸造メーカー、鎌倉ビールとコラボし、海の家限定CBDクラフトビールを販売!ビーチでCBDクラフトビールを飲んでチルできること間違いなし。この夏の由比ガ浜でしか飲めないCBDプレミアムクラフトビール「JOODAN CHILLING HAZY IPA ULTRA NANO CBD 20mg」を飲みに由比ガ浜のJOODANへ!





▼CHILL@BEACH CAFE by JOODAN CBDをもっと知る▼

https://joodan-cbd.com/shop/pages/kamakurabeer



<CBDとは>

世界的にも注目を集める植物由来成分CBD!CBDとは、Cannabidiol(カンナビジオール)の略でヘンプ(麻)から抽出される薬理成分の一つです。麻由来ですが、WHOもその安全性と有効性を認めています。CBD×クラフトビール×ビーチでチル!



【こだわり1】JOODAN ナノCBD配合クラフトビール





「JOODAN CHILLING HAZY IPA」には、JOODANのナノCBDが20mg配合!ナノCBDは、一般的なCBD原料の粒子を、製薬技術の研究に基づいた特殊技術で【5000倍】細かくナノ化。粒子サイズが小さいことから体内吸収率が高く、そのため速効性があるのが特徴です。また、サイズが小さいこととあわせ、水にも混ざるように特殊に加工していることにより、ドリンクに瞬時に混ざるのも特徴です。



▼ナノCBDの詳細はこちらから▼

https://joodan-cbd.com/shop/pages/nanodrop



【こだわり2】鎌倉市の人気ビールブランド、鎌倉ビールとコラボ!





「JOODAN CHILLING HAZY IPA」は、JOODAN CBDと神奈川県鎌倉市のビール醸造所の鎌倉ビールが手を組み、特別醸造したプレミアムCBDクラフトビール。 神奈川県鎌倉市で生まれ、鎌倉市で育った唯一のビール醸造所である鎌倉ビールで培われてきた手作業のクラフトビールとビーチ×CBDでチル体験を提供するJOODANの待望のコラボ!





<鎌倉ビール醸造株式会社>

由比ガ浜がある鎌倉にあるクラフトビール醸造所です。「人とまちに潤いを提供する」という理念のもと、手作業で妥協のないビール造りをしています。

麦芽の豊かな甘みと旨み、程よいホップ由来の苦味、ホップや酵母由来のビールに与える様々な香りの印象を、それぞれの特徴を活かしながら調和させた、気持ちがほっこりする余韻が楽しめるビールが特徴です。イギリスのビール専門誌「Beers of the world」が主催するワールドビアアワード(WBA)に出品し、2010年のペールエール部門アルトビールスタイルの世界最高賞ならびにアジア最高賞を受賞しています。

▼鎌倉ビール公式ページはこちら▼

https://www.kamakura-beer.co.jp/



【こだわり3】ビアスタイルにHAZY IPAを採用!





Hazy IPAは、「Hazy」という単語が示すとおり濁っているクラフトビールで、飲み口はフルーティーでとってもジューシーです。Hazy IPAは通常のIPAよりも苦さが控えめなため、幅広いビール好きに好んで飲まれています。「JOODAN CHILLING HAZY IPA」は、暑い夏の海でチルできる、爽やかでフルーティーなフレーバーに仕上がっています!

Hazy IPAはホップを贅沢に使用するため、1000本限定醸造!この機会を逃すともう飲めない貴重なCBDクラフトビールです!



<使用ホップのこだわり>

・エルドラド:洋ナシ・スイカ・メロンのようなフレーバー

・モザイク:トロピカルフルーツのようなフレーバー

・センティニアル:パイナップルのようなフレーバー



商品概要





■商品名 :JOODAN CHILLING HAZY IPA ULTRA NANO CBD 20mg

■内容量 :330ml

■アルコール度数:5.5%

■発売日 :2023年7月15日(土)

■価格 :1,380円

■販売場所 :CHILL@BEACH CAFE by JOODAN CBD(鎌倉由比ガ浜)



JOODAN CHLLING HAZY IPAが飲めるJOODANの海の家とは





毎年30-40万人が来場する鎌倉由比ガ浜海岸。鎌倉や江の島などの観光地からも近い人気の海水浴場で、「チル@ビーチ」をテーマにした海の家「CHILL@BEACH CAFE by JOODAN CBD」が7月15日(土)にグランドオープン!



話題のCBD成分が入ったポケットシーシャのJOODAN CBD AirスティックやCBDドリンクが楽しめるだけでなく、卓球台やテーブルゲームを設置した「アクティビティエリア」を設置。夏のビーチで、JOODANを吸って”チル"できる、ビーチでの新しい過ごしかたを提案します。



さらに!

7月12日に予約を開始した、JOODAN CBD Airスティックのエナジードリンクフレーバーを海の家で先行販売!!ガラナ・メンソールを配合した夏にぴったりな清涼感のあるすっきりフレーバー!一足先に新フレーバーを試すことができます!





今年の夏は由比ガ浜でチル@ビーチ!

▼▼詳細はこちら▼▼

https://joodan-cbd.com/shop/pages/kamakurabeer



▼▼新フレーバーのエナジードリンクはこちら▼▼

https://x.gd/2NXRL



アクセス・店舗情報





「CHILL@BEACH CAFE by JOODAN CBD」までのアクセスは、電車がおすすめです!駅から海水浴場まで歩いて7分。電車であれば、気兼ねなくお酒も楽しめるので、ぜひ電車でお越しください!



8月31日まで、朝11時から21時30分まで営業(最終入店は20時30分)している「CHILL@BEACH CAFE by JOODAN CBD」。今年の夏は、ビーチ×CBDでしか得られないチル体験を味わうために由比ガ浜へ!!



「CHILL@BEACH CAFE by JOODAN CBD」概要





■名称:CHILL@BEACH CAFE by JOODAN CBD(チルアットビーチカフェ バイ ジョーダンCBD)

■営業期間:2023年7月15日(土)-8月31日(木)(最終入店:20時30分)

■営業時間:11:00 - 21:30(最終入店20:30)

■場所:神奈川県鎌倉市 由比ガ浜海水浴場

(〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4丁目由比ガ浜海水浴場)

https://goo.gl/maps/uqtCwaD6zDMssCN5A

■営業面積: 132平米

■座席数:20席

■入場料:JOODAN CBD Airスティックの購入

■アクセス

◆JRの場合

横浜駅から JR横須賀線・湘南新宿ライン 横浜 → 鎌倉(約25分)

品川駅から JR横須賀線 品川 → 鎌倉(約50分)

渋谷駅から JR湘南新宿ライン 渋谷 → 鎌倉(約55分)

◆江ノ島電鉄の場合

鎌倉駅から 江ノ島電鉄 鎌倉→由比ヶ浜(約5分)

藤沢駅から 江ノ島電鉄 藤沢→由比ヶ浜(約30分)





JOODAN CBDとは





世界的にも注目を集める植物由来成分CBDを配合した商品「JOODAN CBD Airスティック」は、「プレッシャーやストレスに打ち勝ち、チャレンジし続ける人々をサポートする」ことを目的として開発。現在ではビジネスマンからアスリートまで、さまざまな方にご愛用いただいております。

2022年12月には、長年にわたって格闘技界を牽引し、いまなお新たなチャレンジに向かう武尊選手をイメージキャラクターとして起用。2023年1月発売の「武尊 × JOODAN CBD」コラボレーション商品は、大好評につき販売開始直後に完売いたしました。



誰でも簡単にいろいろなシーンで使用できる

・面倒なリキッド補充やメンテナンスは不要の使い捨てタイプ。

・約300回使用可能。

ニコチン、タール、THC 0(ゼロ)

・ニコチンやタール、THCが入っていないので、体に優しく、プロの選手も使用しているJOODAN。

徹底した品質管理

・医療機関へ商品を提供している株式会社ウェルファーマが厚生労働省の認可したCBDを使用し製造しています。常に最高の品質を保つため、第三者機関に検査を依頼し、さらに抜き打ちチェックを行うなど、徹底した品質管理を行っています。



【JOODAN CBDに関する情報はこちら】

・公式HP

https://joodan-cbd.com/

・公式LINE

https://lin.ee/OPNeVEh

・インスタグラム

@joodan_cbd

・Twitter

@joodan23cbd



製造・販売・運営:株式会社ウェルファーマ





「エビデンスベースドのウェルネスケアソリューションを通じて、人々のコンディションの不安を解消し、生涯健康満足度と幸福度の最大化に貢献する」ことをミッションとし、新素材の研究・商用化、医療機関向け製品の企画・製造・卸売、OEM受託、サプリメント・化粧品のOEM受託・卸売などを行っている。

https://wellpharma.co.jp/



