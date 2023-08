[KANADEMONO]

7月スタートのTBS系列人気ドラマにデスク各種を提供しました。



3000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービス。あなただけの「ちょうど良い」を実現するパーソナライズ家具のKANADEMONOを展開するルームクリップ株式会社KANADEMONOカンパニー(以下当社、本社:東京都渋谷区)は、2023年7月14日(金)から放送開始したTBS系列ドラマ『トリリオンゲーム』に美術協力をいたしました。







主人公「ハル」や「ガク」を始めとして、社長の「凛々」、元ゲーム会社社長「桜」等会社メンバー達が働く「トリリオンゲーム社」新オフィスのデスクとして、当社のプロダクトを美術協力しています。



4話からドラマの舞台となる新オフィスは都会にある高層ビルの家賃300万円とされる一室で、洗練されたスタイリッシュなイメージで作られました。大理石調のフロアやアイアンのパーテーション、モダンアートのようなオブジェ等を設置し、シックな雰囲気が作られています。



セット制作にあたり、近年のドラマではあまり見ないような「シンプルながら特徴的なデザインのデスク」を求めていたとのこと。ゲーム制作会社として充実したデスク環境を作るための十分なサイズ感と、空間をアップグレードするような洗練されたデザインを叶えるデスクに「THE TABLEシリーズ」から4種類を採用いただきました。



KANADEMONOが強みとする「3000通りを超える天板と脚の組み合わせ」を活用し、各セクションで素材・カラー・デザイン・サイズが異なる組み合わせのデスクとなっています。4種類全てに、スタイリッシュなグレーカラーをセレクトいただきましたが、殺風景になりがちなオフィスをユニークな空間に仕上げています。



また、カスタマイズとサイズオーダーが可能なTHE TABLEシリーズならではの設置方法も注目です。デスクの脚を左右1本ずつ変えて組み立てたり、2台の奥行と1台の幅を揃えて大型テーブルとして設置しています。



<オフィス全体図>



美術協力プロダクト





<ハル、ガクのデスク>



THE TABLE / FENIX NTM(R)︎ オリーブ × Stainless - W、T(幅 150cm × 奥行 73cm)

商品ページ:https://kanademono.design/products/tbl-g08?variant=39653570052158

※劇中ではWとTのデザインを1脚ずつ組み合わせた特別仕様。通常、異なる脚の組み合わせでは販売しておりません。



<凛々、桜のデスク>



THE TABLE / FENIX NTM(R)︎ ライトグレー × Stainless - Trapezoid(幅 150cm × 奥行 80cm)

商品ページ:https://kanademono.design/collections/table-extra-series/products/tbl-g07?variant=32465906827326



<執務スペース>



THE TABLE / リノリウム × Black Steel - Solid Pin(幅 120cm × 奥行 73cm)

天板カラー:Vapour

木口:ウォルナット

商品ページ:https://kanademono.design/products/tbl-k20gy-bk?variant=39955538444350



<メディア事業部デスク> ※7話から登場



THE TABLE / リノリウム ベージュ・グレー系 × Black Steel × W181 - 300cm(幅 270cm × 奥行 70cm)

天板カラー:Mushroom

木口:ウォルナット

配線孔オプション付き(四角キャップ黒 2個セット)

商品ページ:https://kanademono.design/products/dsk-k36gy-bk?variant=40093129343038



ドラマ概要







・放送局:TBS系列

・番組名:『トリリオンゲーム』

・番組概要:“世界一のワガママ男”のハルと、“気弱なパソコンオタク”のガクという正反対の二人が、ゼロから起業し、ハッタリと予測不能な作戦で1兆ドル(トリリオンダラー)を稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がる前代未聞のノンストップ・エンターテインメント。

・放送日時:毎週金曜夜10時放送

・番組公式サイト:https://www.tbs.co.jp/trilliongame_tbs/



「KANADEMONO」について











オンラインストア https://kanademono.design



「All the furniture is tailored to you.」

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「3000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。



シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。



KANADEMONOでは、それぞれの個性を活かした5つのインテリアスタイルを提案しています。



<提案スタイル>



左から

・ニュートラルなミニマルテイスト「Kanademono」

・ラグジュアリーモダンテイスト「Gemone(ジモーネ)」

・現代的なボヘミアンテイストの「Favrica(ファブリカ)」

・ジャパニーズミックステイスト「Wabika(ワビカ)」

・猫との暮らしを彩るインテリア「Nekodamono(ネコダモノ)」



実物の商品を確認できるショールーム





当社では商品の販売はオンラインショップのみですが、オフラインで実物を確認いただけるショールームをご用意しております。



オンライン上でイメージした理想の空間を、実物でしか得られないリアルなスケールで感じることができます。実際の商品に触れて、創造性の高まる特別な時間をお楽しみください。



KANADEMONO BASE(ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-base



KANADEMONO TOKYO(法人のお客様向け、ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-tokyo



KANADEMONO OSAKA(法人のお客様向け、ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/2308_kanademono-osaka



運営について









会社名:ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名:代表取締役 高重正彦

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス:東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立:2018年2月

事業内容:家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト:https://bydesign.co.jp/



