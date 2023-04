[ステディジャパン株式会社]

自宅での本格的なトレーニングをサポートする製品を幅広く提案し、2018年から累計40万個以上の販売実績を持つステディジャパンから新ウェルネスブランド「RELANESS(リラネス)」が誕生。【Fit to Continue】をコンセプトに、“やらなきゃ”という気持ちが軽くなる、つらくないフィットネス体験を通じて、運動の習慣化という成功体験の提供を目指します。







2018年のブランド展開開始から、SNSやカスタマーサポートで既存製品に対するお客様の声を拾い上げ、日本人の体格や考え方、住環境、ライフスタイルに配慮したホームフィットネス/ストレッチ製品を提案し、日本においてトップクラスのEC販売実績を誇るステディジャパン株式会社(本社:東京都中野区、代表取締役CEO:森 由樹、以下「ステディジャパン」)は、健康増進やなりたい自分に近づく一歩として、これから運動やフィットネスとの距離を縮めていきたい方の背中を押す、新ウェルネスブランド「RELANESS(リラネス)」を立ち上げたことをお知らせいたします。



「RELAX」と「FITNESS」という2つの単語から名づけられたRELANESSのコンセプトは、【Fit to Continue(暮らしに馴染むから続く)】。従来のホームフィットネスブランドがお客様自身の意思力をもって運動を“続けられる”前提で体づくりをサポートするアイテムを提案してきたことに対し、RELANESSでは運動を“やらなきゃ”という気持ちが軽くなる、つらくないフィットネス体験の提供を目指します。体を動かしたり、ケアしたりする習慣を日常に取り入れることは心身の健康にポジティブに作用しますが、意欲があっても時間が確保できないばかりに運動が続かない方や、“運動しなければならない”という義務感をストレスや重圧に感じてしまう方、また継続への苦手意識から挑戦自体を諦めている方は少なくありません。RELANESSはその事実にしっかり目を向け、継続や挑戦の足枷となっている環境や気持ちの切り替えを0に近づけることで、より多くの方が運動/フィットネスと力を抜いて付き合っていける製品やサービスを提案して参ります。



ステディジャパン株式会社 代表取締役CEO・森 由樹のコメント:

2018年から5年間、ステディジャパンは自宅での本格的なトレーニングをサポートするSTEADYというブランドを通じて累計40万個超の製品をお客様にお届けしてきました。カスタマーサポートやお客様インタビュー、SNSでの交流などを通じてお客様と対話を続ける中で得たのは、運動/フィットネスは体に良いことだとわかっていても、多くの人にとって【継続は簡単なことではない】という事実でした。「心身健康かつ自分らしく生きられる社会の実現」をビジョンとするステディジャパンにとって、この課題を見ないという選択肢はありませんでした。運動やフィットネスと向き合って挫折を経験された方、継続に自信が持てずに最初の一歩を踏みあぐんでいる方にとって、RELANESSが「人生で初めて続けられた」という忘れられない成功体験に寄り添う存在になっていくことを期待しています。



RELANESS (リラネス) とは?





■ ブランドコンセプト

- Fit to Continue (暮らしに馴染むから続く) -

心身の健康やなりたい自分を目指して運動/フィットネスとの距離を少しずつ縮めていきたい方や、継続に自信はないけれど最初の一歩を踏み出したい方の背中をそっと押し、「人生で初めて続けられた」という成功体験に寄り添う新ウェルネスブランドです。

“やらなきゃ”という気持ちが軽くなる、つらくないフィットネス体験を通じて、運動/フィットネスと力を抜いて付き合っていける製品やサービスを提案します。さぁ、“あなたの部屋に、ウェルネスな魔法を”。





■ 先行情報ページ

https://steadyjapan.com/pages/relaness



<メールマガジン登録者特典>

本日より先行情報ページにてメールマガジン会員の募集を開始いたします。メールマガジン登録をされた方には、第1弾製品の先行発売(2023年5月予定)に先駆け、最大50%OFFクーポンが適用される先行販売情報を優先的にお送りいたします。



ステディジャパン株式会社 / フィットネスブランド「STEADY」について





「心身健康かつ自分らしく生きられる社会の実現」をビジョンに、ホームフィットネス・ストレッチ製品ブランド「STEADY」の展開および情報メディア「STEADY Magazine」の運営を行っています。製品開発で大切にしているのは、日本人ならではのホスピタリティを活かした製品づくり。お客様インタビューやレビューの分析に、客室乗務員出身メンバーのサービス提供経験をベースとした対話重視の「GoTalk型のカスタマーサポート」を組み合わせ、既存製品の改善を迅速に重ねながら日本人の体格や考え方、住環境、ライフスタイルに配慮したソリューションの提案を続けています。STEADYは、Amazonや楽天などのECモールにて各種ランキング1位を獲得すると共に、2018年のブランド展開から4期で累計販売個数40万個を突破、約2,000%の事業成長を実現しています。



【ステディジャパン株式会社について】

本社: 〒164-0001 東京都中野区中野5-24-18 クロススクエア6階

代表者: 森 由樹

設立: 2014年

資本金: 1,400万円

公式サイト: https://www.steadyjapan.com/



【知的財産権について】

- RELANESSはステディジャパン株式会社の商標または登録商標です。



