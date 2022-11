[SODA inc.]

12/2(金)レセプションパーティー、12/3(土)12/4(日)POP UPイベントを開催



株式会社SODA(本社:東京都渋谷区、代表取締役:内山 雄太、以下「当社」)はスニダン原宿店オープン1周年を記念して、2022年12月3日(土)・4(日)にスニダン原宿店隣にてPOP UPイベント「SNKRDUNK HARAJUKU 1st Anniversary Market」を開催いたします。またイベント前日12月2日(金)には、「THE NEVER SURRENDERS」「CREAM」の二組を迎えた「SNKRDUNK HARAJUKU 1st Anniversary Party」を行います。







▼詳しくはこちら

https://snkrdunk.com/lp/harajuku-1st-anniversary-party







「SNKRDUNK HARAJUKU 1st Anniversary Market」





スニダン原宿店オープン1周年を記念してPOP UPイベントを開催いたします。当イベントではSNKRDUNKがセレクトしたハイプスニーカー500足をスペシャルプライスで購入することができます(普段店頭に置いていないラインナップも多数ご用意)

また、イベント期間中にスニーカーをお買上げいただいた方には"購入金額が無料になるかもしれない"くじ引きにご参加いただけます。

※ラインナップ、詳細は店頭にてご確認ください。



〈イベント概要〉

日程:2022/12/3(土)~12/4(日)

時間:11:00~20:00

場所:SNKRDUNK 原宿店隣 POP-UP SPACE

住所:東京都渋谷区神宮前4丁目28−25 FUJIBUILDING JINGUMAE 隣







「SNKRDUNK HARAJUKU 1st Anniversary Party」





スニダン原宿店1周年のオープニングイベントとして、ANARCHY、JNKMN、JOHNNY、TxBONEからなる謎のバンド集団「THE NEVER SURRENDERS」と、Staxx T、Minamiによる1MC&1ボーカルのマルチユニット「CREAM」を迎えた一夜限りの「SNKRDUNK HARAJUKU 1st Anniversary Party」を開催いたします。

※当パーティーは抽選で10組20名様をご招待(無料)いたします。ぜひご応募ください。



また、「THE NEVER SURRENDERS」「CREAM」のメンバーからスニダン原宿店1周年を記念した直筆サイン入りAir Force 1を抽選でプレゼントいたします。

抽選応募方法などの詳細については、12/2に公開予定の記事をご確認ください。



〈イベント概要〉

日時:2022/12/2(金) 19:00 OPEN

場所:東京都渋谷区某所

出演アーティスト:THE NEVER SURRENDERS、CREAM



〈参加抽選について〉

応募期間:11/24(木)~11/27(日)23:59

当選発表:11/28(月)頃

応募フォーム:https://form.run/@snkrdunk-harajuku-1st-anniversary











SNKRDUNK(スニーカーダンク/スニダン)について





月間400万人以上が利用する国内最大級スニーカー&トレカフリマアプリ「スニーカーダンク(スニダン)」。

全取引商品にて本物鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引ができるフリマアプリとなっている。

現在ではスニーカー、ストリートウェア、トレカ、ゲーム、ハイブランドなどハイプな商品群を取り扱う。

また、人気スニーカーやトレカ、ブランドアイテムの新作・発売情報を配信するメディアや、コーディネート写真など月間数万件以上が投稿されるコミュニティも提供。

2019年12月には「Google Play ベストオブ 2019」において、ユーザー投票部門、隠れた名作部門の2部門を受賞。2020年には三代目 J Soul Brothersの山下健二郎とGENERATIONSの関口メンディーを起用したTVCMを放映、翌年6月には野村周平、DJ KOOを起用し「個性」に目覚める原始人を描いたテレビCMを放映。2021年12月からはみちょぱ、佐藤大樹を起用した「スニダンフレンズ」を放映。







SNKRDUNK(スニーカーダンク/スニダン)アプリ・サービス概要









アプリ名称:スニーカーダンク(SNKRDUNK)

Webサイト:https://snkrdunk.com/

iOS/Android版アプリ:https://app.adjust.com/icq587r

対応端末:iPhone、Android

対応言語:日本語

価格:ダウンロード無料

開発・運営:株式会社SODA





SODA会社概要



会社名:株式会社SODA

所在地:東京都渋谷区渋谷1-3-15 BIZCORE渋谷2F

代表者:代表取締役 内山 雄太

設立日:2018年7月31日

事業内容:インターネットサービスの企画・開発・運営

URL:https://soda-inc.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/24-12:16)