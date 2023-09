[株式会社ティ・エヌ・ノムラ]

2023AWアイテムを先行販売、ノベルティフェアも開催



株式会社ティ・エヌ・ノムラ(本社:大阪市中央区 代表取締役:横井誠司)が販売代理店を務める<BUTTERO/ブッテロ>が公式日本オンラインショップをOPENいたしました。







「BUTTERO(ブッテロ)」は、1974年にイタリア中部のトスカーナで、マウロ・サニーが設立したブランドです。世界最高の乗馬ブーツを作ることを目指し設立されたブッテロは、現在もサニー家によって、3世代にわたって経営されています。トスカーナの靴作りの伝統を生かし、最高の技術を持つ熟練した職人によって作られています。 常にアルティジャナーレ(手作業)による温もりを大切にし、伝統をリスペクトした時代性にあった製品を「モード過ぎない、本物志向でトラディショナルなスタイルを求める人たち」へ提案しています。



「 BUTTERO 」日本公式店 OPEN!!!!

▶https://buttero.jp





公式オンラインショップでは2023AWアイテムの販売を開始。

どこよりも早くご購入頂けます。





NOVELTY FAIR





オンラインショップのオープンを記念して、商品をご購入のお客様に日本オリジナルデザインのトートバッグをプレゼントいたします。



※数量限定の為、なくなり次第終了とさせていただきます。



NEW ITEM -pick up-







ALPI (アルピ) B10570 ¥118,800(税込) / Man

https://buttero.jp/collections/mens-boots/products/b10570-vara

アルピニスト(登山家)から命名された「ALPI」

マウンテンシューズを、スタイリッシュに、タウンユースとしてアレンジされているが、本核的なメタル製ベルフック、履き口とシュータンに詰めたパッド、丸みを帯びたラスト、イデアル製法を用い、快適さと力強さを提供する最大のクッション性を備えたEVAミッドソールを使用。

ロックパターンのラバートレッドソールとで長時間履いても快適で、軽やかな履き心地と、絶妙なモード感を両立させた、使い勝手の良いモデルです。







FLOYD (フロイド) B9170 ¥95,700(税込) / Man

https://buttero.jp/collections/mens-boots/products/floyd-b9170

洗練されたアーモンドトウが特徴のショートブーツ「FLOYD」

シャープに見える幅でありつつ、足入れをすると窮屈さを感じさせない絶妙な履き心地のラストを用いています。

底付にはイタリア靴の伝統、マッケイ製法で底付しております。

使用されるアッパーもトスカーナのタンナーによってなめされた素晴らしい出来栄えの革を使用しています







STORIA(ストーリア) B9773 ¥108,900(税込) / Man

https://buttero.jp/collections/mens-collection/products/storia-b9773-mot

BUTTEROのアイコンモデル「STORIA」シリーズのレースアップブーツ。

STORIA(ストーリア)とは、イタリア語で「歴史」の意味があります。

日常生活にふさわしい贅沢なシューズ、STORIAコレクションはイノベーションを表現します。

STORIAコレクションの為に設計された特別なVibramソールは、2つのコンポーネント技術を使用し、内側にクッション層を、外側にゴムを組み合わせて、快適さと耐久性の完璧な組み合わせを保証します。

BUTTEROの哲学に従って、永続的な関係を築くモデルです







STORIA(ストーリア) B9774 ¥108,900(税込) / Man

https://buttero.jp/collections/mens-boots/products/storia-b9774-mot

BUTTEROのアイコンモデル「STORIA」シリーズのサイドゴアブーツ。

TANINO(タニーノ) B10510 Suede ¥72,600(税込) / Man

https://buttero.jp/collections/mens-sneakers/products/tanino-b10510-gorh

BUTTERO スニーカーのアイコンでありながら常に進化し続けている。

サイドマッケイのスリッポン 「TANINO/タニーノ」

最高級のスエードをアッパーに使用、ソールは40mmのMARGOM社。

ヒールカップの部分にクッションを配して足に優しく、フィット感も抜群です。

シンプルなスニーカーながら履き心地や質にもこだわりを感じられるつくりとなっています。





OPEN DATA





お取り扱い商品:BUTTERO シューズ

URL:https://buttero.jp





ABOUT BUTTERO







1974年にイタリアの中部に位置するトスカーナで、マウロ・サーニ(Mauro Sani)が設立したシューズブランドです。 1964年にマウロ・サーニは自身の名前を冠したブランドをトスカーナで始めます。

ですが、各地域を旅をする中、アメリカのカウボーイスタイルに影響を受けたことがきっかけに、ウェスタンブーツや乗馬ブーツを制作するようになり、今の名前であるブッテロにブランド名を変更しました。ブッテロという名は、イタリア語では「トスカーナのマレンマに存在する沼沢地の牛飼い」を意味しており、アメリカの「カウボーイ」を指す言葉でもあります。 シューズに使用されるレザーは、トスカーナの郊外に位置するサンタ・クローチェで加工されたナチュラルタンニングレザーを使用し制作しています。頑丈にして重厚感を合わせ持ち、伸縮性も少なく、小さな傷は時間が経過することで消えるという優れたレザーを使用しています。



Instagram:https://www.instagram.com/buttero.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-22:40)