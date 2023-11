[株式会社RATEL]

この度、株式会社RATEL(本社:福岡市中央区、代表取締役:吉村信平 https://ratel.games )はActivision Publishingの提供する世界的人気ゲームアプリ『Call of Duty(R): Mobile』の4周年記念キャンペーン「4周年記念祭」及び記念番組「CODM4周年記念TV!!」の企画・制作を実施したことをご報告致します。







「CODM4周年記念TV!!」番組情報





リリース4周年記念番組「CODM4周年記念TV!!」は、2019年に配信開始された Call of Duty(R): Mobileが今年11月で4周年を迎えるのを記念し、Call of Duty(R): Mobileと共に歩んできたおなじみの配信者や実況者の方々をお招きし、盛大に4周年をお祝いする特別番組です!

また、記念番組と合わせてCall of Duty(R): Mobile Japan公式X(旧Twitter)アカウントにて4周年を記念した複数のキャンペーンを実施しております。リポスト&フォローでギフト券が当たるキャンペーンやハッシュタグをつけたポストを対象としたCP(ゲーム内通貨)プレゼントキャンペーン等を実施しております。





■インテリ王は誰?CoD:M偏差値チェック

番組MCのけーしんさんが用意してきた「Call of Duty(R): Mobileの超難問クイズ」全10問にTinproさん、IQさん、ちょもさんら3名が挑戦するクイズ企画。

最もポイント多く獲得した人は今後一年間"CoD:M博識王"を自称する権利を獲得します!





■CoD:M 歴代〇〇ランキング

4年の歴史を積み重ねてきたCall of Duty(R): Mobileにおいて「歴代〇〇」を改めて発見していくトーク企画。

実況者のIQさん、選手のちょもさん、解説者のTinproさんらの三者三様の回答にご注目ください!



【出演者 ※敬称略】

・けーしん <MC>

・Tinpro

・IQ

・ちょも





【メインMC けーしん氏よりコメント】

CoDモバイル4周年おめでとうございます!

リリース直後から大会での実況やMCとして携わらせていただき、4周年を一緒にお祝いできることとても嬉しく思っています! 今回は初めて全員顔合わせでの企画に挑みました。当日のMCは本当に緊張しました笑

昔からCoDモバイルをプレイしてる人にはより楽しんでいただける内容になっているので、一度でもプレイしたことある人みんなに見て欲しいです! 今後もCoDモバイルを盛り上げていけるよう尽力していきます。よろしくお願いいたします!



【その他情報】

・公開先チャネル : Call of Duty: Mobile Japan Official

URL : https://www.youtube.com/@CallofDutyMobileJapanOfficial

・公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/CODM_JP_Comm

・公開日 : 2023年11月頃 YouTubeにてプレミア公開

・企画制作 : 株式会社RATEL





Call of Duty(R): Mobileについて





『Call of Duty(R):Mobile』は、「Black Ops」や「Modern Warfare」シリーズなど、『Call of Duty』の全体マップ、モード、武器、キャラクターが集結した無料で遊べるファーストパーソン・シューティングゲームです。『Call of Duty(R): Mobile』は2019年にモバイル版として登場し、発売以来5億ダウンロードを突破し、日本は世界と比べても熱狂的なファンが多く、幅広い層から絶大な人気を誇っています。



・タイトル: Call of Duty(R):Mobile

・ジャンル: バトルロイヤルシューター

・販売元: Activision

・プラットフォーム: iOS/Android

・公式サイト: https://www.callofduty.com/ja/mobile



株式会社RATELについて





2018年の設立以来、”Bet all on esports, Unlock the new world.”というミッションを掲げ、eスポーツ大会やイベントの制作を行うエンタープライズ事業を展開。Call of Duty(R): Mobile/ApexLegends/KOF等の様々なタイトルの公式大会や大規模大会を年間250件以上運営。 eスポーツ選手やストリーマーのインフルエンサーマーケティングを行うエージェンシー事業部や、ソフトウェア開発を行うプロダクト事業部も擁する。

■会社HP : https://ratel.games/

■お問合わせ : https://ratel.games/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-19:16)