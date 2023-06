[PlusEightyOne]

株式会社Plus Eighty One(本社:東京都渋谷区)は、オフィシャルライセンスブランド「UNKNOWN LONDON (アンノン ロンドン)」のPOP UP STOREを開催。

THE GALLERY BOX(ザ・ギャラリー・ボックス)にて、6月17日(土)より、札幌・仙台・静岡の3店舗限定で開始いたします。







国内外ともに人気が急上昇している英国ロンドンのストリートブランド「UNKNOWN LONDON」は、その独自のスタイルと斬新なデザインで知られ、世界中から高い評価を獲得。カルト的な人気を誇るトラックスーツやフーディー、Tシャツなど計14型の販売を予定しており、日本国内でUNKNOWN LONDONの最新コレクションを直接手に入れる貴重な機会となります。



札幌店では6月17日(土)から6月25日(日)まで、仙台店では7月1日(土)から7月9日(日)まで、そして静岡店では7月15日(土)から7月23日(日)までの期間限定となり、ファッション界のトレンドを追い求める人々にとって見逃せないものとなるでしょう。



開催期間中は、ぜひTHE GALLERY BOXの店舗を訪れ、UNKNOWN LONDONの魅力的なコレクションに触れてみてください。



UNKNOWN LONDON





2016年にJoe GrangerとCallum Vineerによって設立された英ロンドンのストリートウェアブランド。A$AP Rocky率いるA$AP MobのメンバーA$AP TyYとのコラボレーションを始め、Lil YachtyやTrippie Redd等の著名アーティストの着用から、EU圏内での若者を中心に絶大な人気を獲得。正式なファッションでのキャリアを一切持たず、ストリートで形成したコミュニティとセンスで独自に創造し、現在は世界中のセレブリティからも愛用され、世界を代表するストリートカルチャーのユニフォームとなった。

Instagram : https://www.instagram.com/unknownuk/



THE GALLERY BOX





東京に本店を構えるTHE GALLERY BOX(ザ・ギャラリー・ボックス)。

ショップコンセプトはFASHION、ART、LIFESTYLEをテーマとしたセレクトショップ。

アパレルは、インポートやドメスティックのラグジュアリーストリートブランドを中心に、ARTは世界でも人気の高いBE@RBRICKなどをメインとし取り扱っている。

Instagram : https://www.instagram.com/the.gallery.box/



POP UP詳細





-UNKNOWN POP UP IN THE GALLERY BOX-



・THE GALLERY BOX / SAPPORO

日程: 6月17日(土) - 6月25日(日)

場所:〒060-0061 北海道 札幌市中央区南1条西3丁目3 札幌PARCO 2F

電話:050-7117-7958

Instagram : https://www.instagram.com/tgb.sapporo/



・THE GALLERY BOX / SENDAI

日程 : 7月1日(土) - 7月9日(日)

場所:〒980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台PARCO3F

電話:050-7107-4366

Instagram : https://www.instagram.com/tgb.sendai/



THE GALLERY BOX / SHIZUOKA

日程 : 7月15(土) - 7月23(日)

場所:〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6−7静岡PARCO 2F

電話:050-3635-4061

Instagram: https://www.instagram.com/tgb.shizuoka/





【株式会社Plus Eighty One会社概要】

会社名 :株式会社PLUS EIGHTY ONE

代表取締役 :竹本翔大

住所 :東京都渋谷区渋谷2丁目12-12 三貴ビル 801号

資本金 :1000万円(2022年2月現在)

設立 :2018年01月

事業内容 :メンズ、レディースウェア企画、生産、輸入専門店、百貨店への卸売、自社運営EC STOREでの小売販売、各種OEM、飲食事業、メディア事業





