NoteAir3Cは特殊保護フィルムにより紙に近い書き心地を実現して手のお求めやすい価格を実現。TabUltraCProは前製品よりも基本性能が向上しました。



ONYX Internatinalの正規代理店であるSKT株式会社(本社:大阪府藤井寺市、代表取締役:西村大志)は、【BOOX Note Air3 C】を、本日10月27日(金曜日)からからSKTNETSHOP、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて販売を開始します。【BOOX Tab Ultra C Pro】は、11月2日(木曜日)からの販売開始となります。





【NoteAir3Cの紹介】







NoteAir3Cは、最新の10.3インチカラー電子ペーパーを搭載したAndroid12タブレットです。従来のNoteAir2Plusより大幅な進化をとげました。



【従来品であるNoteAir2Plusとの比較】新型NoteAir3Cには、従来モデルと同じ薄さ(5.8mm)が維持されつつ、重さは445gから430gに軽量化。電子ペーパーパネルはグレースケールスクリーンから4096色のKaleido3カラースクリーンにアップグレードされ、解像度も向上(グレースケール300PPI、カラー150PPI)しました。CPUは8コアのままクロック数が2.4GHzに向上し、従来の2Ghzから1.2倍のパワーアップを実現。独立GPUのBSR(BOOX Super Refresh)搭載により、電子ペーパーでありながら高速動作が可能となりました。新しい特殊保護フィルムによって、紙のような書き心地になりました。さらにMicroSDXCカードスロット(最大2TBまで)の搭載によりストレージの拡張が可能。NoteAir2Plusとは異なり、保護ケースがセットで提供され、よりお求めやすくなりました。



■NoteAir3C 発売概要

製品紹介ページ :https://sktgroup.co.jp/boox-noteair3c/



希望小売価格:オープン価格(市場想定価格:86800円前後)



SKTNETSHOP:https://sktnetshop.com/products/boox-noteair3c



Amazon.co.jp:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLSMLDTR



楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/sktn/boox-noteair3c/



Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/skt/boox-noteair3c.html





■付属品情報

全ての店舗において、多機能保護ケースと日本語初期設定マニュアルがついています。これに加えてSKTNETSHOPのみペンチップが追加されます。



■NoteAir3C製品特徴

【カラフルで多機能、エレガントなデザイン】E Ink Kaleido 3 スクリーン、手に馴染むワイドグリップ、堅牢なアルミニウムケース、薄型ガラスパネル、紙のような質感の保護フィルムは、NoteAir3Cの特徴です。これらの特徴により、クリアな画面でコンテンツを楽しむことができます。デバイスは工夫された横幅で持ちやすく、最も人気のあるデザインを採用。さらに、150PPI + 300PPIの新しいKaleido 3スクリーンは、白黒とカラーコンテンツの解像度を向上させ、筆記の精度を高めます。専用のフィルムを使用するため、Note Air3 Cでの筆記は、まるで本物のペンと紙で書いているかのような感覚を提供しました。



【創造の魔法を極める】Note Air3 Cは、アートや筆記に関する新しいデジタルツールを提供し、通常の紙のノートを置き換え、無駄な紙の使用を削減。さらに仕事や勉強で新しいアイディアを生み出す事を手助けします。

Art Magic: カラフルなブラシ、線、形、カスタムテンプレート、複数のレイヤー、投げ縄ツールなど



Linking Magic: ノート、ファイル、ウェブサイトなどのポイントを接続し必要なときに簡単に参照可能



Convert-and-Share Magic: ノートをテキスト文章に変換し、メールやアプリを介して他の人と共有



Search Magic: キーワードを入力するだけで対象となるノートを簡単に検索









【読書を自由自在に行う】新しいカラー電子ペーパースクリーンは、多彩な機能を提供。イラストのスケッチやカラフルなノートの作成が楽しむことができ、BSR(BOOX Super Refresh)技術により、カラー電子ペーパーで今までにないスムーズな体験が可能となりました。このデバイスは17種類の電子書籍フォーマットに対応しており、メモの追加やPDFへの埋め込み、新しいページの追加も簡単です。読書やスクロールもスムーズで、記事のセクション分割やズーム、辞書やウェブ検索、テキストの音声変換など多彩な機能を備えています。大容量ファイルでの読書も楽々行うことが可能。さらにクイック検索やTTS(Text-to-speech)機能を活用して、快適な読書体験を実現します。



【賢い方法であなたの考えを描き出す】BOOXファームウェアを搭載したNote Air3 Cは、賢い方法でアイディアを形にします。手書きノートに注釈やハイライトやアンダーラインを追加したりできます。さらに、Smart Scribe機能によって、図形の自動補正、囲むことによる範囲選択、取り消し線による消しゴム機能、アンダーラインによる範囲選択などがサポートされています。これらの機能があれば、効率的に作業が行え、あなたの考えをより効果的に表現できます。



▼図形の自動補正



▼囲むことによる範囲選択



▼取り消し線による消しゴム機能



▼アンダーラインによる範囲選択



【アップグレードされた機能】Note Air3 Cには便利なスプリットスクリーン機能が搭載されています。2つのアプリを同時に使用したり、読書中にノートを取ることができ、柔軟にご使用方法を選ぶことが出来ます。また、簡単なファイル転送も可能で、コンピュータやモバイルデバイスからファイルを送受信するのにBOOXDropを利用できます。さらに、カラフルなノートや本の注釈をOnyxクラウド(10GBまで保存可能)に同期して、どこからでもアクセスできます。Android 12 OSが搭載され、Google Play Storeからさまざまなアプリをダウンロードでき、OneNote、Evernote、WPSなどのアプリをスムーズに使用して効果的な作業や協力が可能です。これにより、Note Air3 Cはより高いレベルのパフォーマンスと生産性を提供します。



【多機能な保護ケースとPen Plus】標準バンドルには、多機能な保護ケースとPen Plusが含まれ、NoteAir3Cをより便利にお使いいただけます。マグネットケースは3つの方法で使用でき、作業が終わった後はスタイラスをデバイスに取り付けて簡単に持ち運びできます。



【NoteAir3C スペック一覧】

▼ハードウェア

CPU:クアルコム8コア(2.4Ghz)



RAM:4GB (LPDDR4X)



ROM:64GB (UPS2.1)



ディスプレイ:10.3インチ カレイド3(4,096色)フラットカバーレンズ付きCarta1200ガラススクリーン



解像度:モノクロ: 2480 x 1860 (300 ppi) カラー: 1240 x 930 (150 ppi)



タッチ:静電容量方式タッチ+4096段階筆圧検知ワコムペン



スタイラス:BOOX Pen Plus



フロントライト:CTM付きフロントライト(暖色及び寒色)



WiFi:802.11b/g/n/ac



Bluetooth:BT 5.0



バッテリー:3700mAh



ボタン:電源(指紋認証付電源ボタン)



スロット:USB-C (OTGサポート)



スピーカー:デュアルステレオスピーカー



マイク:あり



Gセンサー:あり



MicroSDXCカードスロット:あり(2TBまで)





▼ソフトウェア及びサイズ

OS:Android 12



SDK:Open SDK



対応フォーマット:pdf (reflowable), epub, Adobe DRM, txt, rtf, html, chm, doc, fb2,png, jpg, tiff, gif, bmp,wav, mp3



特徴:ノート、TTS、辞書、手書きカレンダー、その他



言語:Android12に搭載される全ての言語



アップデート:ダウンロードまたはローカル



寸法:226*193*5.8mm



重量:430g





▼その他アクセサリ

BOOXペン(BOOX Pen Plus)



USB-C cable



クイックスタートガイド



保証書



ギフトボックス





■NoteAir3C及びNoteAir2Plusの比較表





【Tab Ultra C Proの紹介】



読み書き全てをこの一台に。TabUltraCのアップグレード版となるTabUltraC Proが登場しました。基本性能が向上し、ページめくりボタンが追加され、トラックパッド付キーボードまで利用可能。ビジネスプロに最適な一台です。





■TabUltraC Pro 発売概要

製品紹介ページ :https://sktnetshop.com/products/boox-tabultrac-pro



希望小売価格:オープン価格(市場想定価格:109800円前後)



SKTNETSHOP:https://sktnetshop.com/products/boox-noteair3c



Amazon.co.jp:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLSMLDTR



楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/sktn/boox-tabultracpro/



Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/skt/boox-tabultracpro.html





■付属品情報

全ての店舗において、エルゴノミクス三つ折りケースと日本語初期設定マニュアルがついています。これに加えてSKTNETSHOPのみペンチップが追加されます。またSKTNETSYHOPで内蔵トラックパッド付き磁気キーボードカバーを同時でご購入いただくと、カバーが40%引になります。



▼エルゴノミクス三つ折りケース



▼内蔵トラックパッド付き磁気キーボードカバー





【製品特長】



■パフォーマンスの向上

Tab Ultra C Proは、BSRテクノロジーと高速なプロセッサを搭載し、スムーズなパフォーマンスを提供します。さらに、ユーザーの要求に合わせてリフレッシュモードをカスタマイズすることができます。ビルトインのトラックパッドを備えたプレミアムな磁気キーボードカバーが付属しており、PCライクな体験を提供します。これにより、移動中でも生産性を維持できます。





■色彩と読書の快適さ

Tab Ultra C Proは、カラー電子ペーパースクリーンで視覚的に魅力的な読書体験を提供し、目の疲れを軽減します。また、BOOX Super Refreshテクノロジーにより、シームレスなパフォーマンスが実現されます。



■その他の特徴とカスタマイズ

製品には物理ボタンや16MPカメラなど、他にも多くの特徴が搭載されており効率的な作業をサポート。Android12 OSとGoogle Play Storeの完全な互換性により、カスタマイズの幅が広がります。



【TabUltraC Pro スペック一覧】

▼ハードウェア

CPU:クアルコム8コア(2.8Ghz)



RAM:6GB (LPDDR4X)



ROM:128GB (UPS3.1)



ディスプレイ:10.3インチカレイド3(4,096色)フラットカバーレンズ付きCarta1200ガラススクリーン



解像度:モノクロ: 2480 x 1860 (300 ppi) カラー: 1240 x 930 (150 ppi)



タッチ:静電容量方式タッチ+4096段階筆圧検知ワコムペン



スタイラス:BOOX Pen2 Pro



フロントライト:CTM付きフロントライト(暖色及び寒色)



WiFi:802.11b/g/n/ac



Bluetooth:BT 5.0



バッテリー:4600mAh



ボタン:電源(指紋認証付電源ボタン)、音量ボタン(物理ページめくりボタンとして使用可能)



スロット:USB-C (OTGサポート)



スピーカー:デュアルステレオスピーカー



マイク:あり



Gセンサー:あり



MicroSDXCカードスロット:あり(2TBまで)



カメラ:16MB with LEDフラッシュ付







▼ソフトウェア及びサイズ

OS:Android 12



SDK:Open SDK



対応フォーマット:pdf (reflowable), epub, Adobe DRM, txt, rtf, html, chm, doc, fb2,png, jpg, tiff, gif, bmp,wav, mp3



特徴:ノート、TTS、辞書、手書きカレンダー、その他



言語:Android12に搭載される全ての言語



アップデート:ダウンロードまたはローカル



寸法:225*184.5*6.6mm



重量:450g







▼その他アクセサリ

BOOXペン(BOOX Pen2 Pro)



USB-C cable



クイックスタートガイド



保証書



ギフトボックス







■TabUltraCPro及びTabUltraCの比較表



(注:専用ケースは別売りとなります。)





