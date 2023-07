[株式会社 アルフレックス ジャパン]

アルフレックスでアートと出会う「LIFE with ART project」



恵比寿にあるアルフレックス東京にて、国内外から注目を集める画家 網代幸介の作品展を開催します。







アルフレックスジャパンがアートとインテリアの心地良い関係を提案する企画「LIFE with ART project」。

恵比寿にあるアルフレックス東京にて、国内外から注目を集める画家 網代幸介(あじろこうすけ)の作品展を開催します。空想と現実を行き交いながら網代幸介がキャンバスに繰り広げる摩訶不思議な世界は、ダークな雰囲気をまといながらも、どこか愛らしくユーモラス。見る人々を魅了してやまないこの世ならぬ物語を、アルフレックス東京でお楽しみください。









作品展コンセプト









発見されたばかりの文明「サリー王朝」の品々を展示します。



「サリー王朝」は前100年から中世まで栄えた文明です。その王朝話は、神話などに描かれてきましたが、近年の発掘により、サリー王朝は実在することがわかったのです。サリーは元は人間で占い師、設計士でした。彼女は王の命で天までそびえる巨大な塔を建設しましたが、それが天上の神ロロの逆鱗に触れ、塔は破壊され、王朝は一度滅亡しました。サリーは民を引き連れ、新たな地に「サリー王朝」を築きました。やがて自らを地上の神と名乗り、ほかの神々を崇拝することを禁じました。ロロは再び激怒し、かみなりの矛で世界を真っ二つにしてしまいました。こうして、天上(楽園)と地上(現実)二つの世界が誕生し、神々と人間を交えた争いは王朝が滅亡するまでつづいたのです。

ー 網代 幸介





開催概要









網代幸介 作品展

「Sally」



会期:2023年7月27日(木)~8月10日(木)11:00~18:00

※水曜定休



会場:アルフレックス東京 東京都渋谷区広尾1-1-40

恵比寿プライムスクエア1F

TEL:03-3486-8899



展覧会情報: https://www.arflex.co.jp/topics/07_ajiro



入場無料





作家プロフィール







網代幸介 Kosuke Ajiro



1980年、東京都生まれ。画家。

絵画を中心に、立体作品、アニメーションなど制作。これまで国内外で作品を発表。絵本『サーベルふじん』(小学館)、『てがみがきたな きしししし』(ミシマ社)、作品集『Barbachica』(SUNNY BOY BOOKS)を出版。



Instagram

≫ https://www.instagram.com/kosukeajiro/?hl=ja







家具と同じように、魅力的なインテリアに欠かせない要素のひとつであるアート。家具ブランド アルフレックスでは創業時から、日常が豊かに色づく多彩なアートをご提案してきました。2017年からは額縁・額装店としての顔も持つ ノイエ キュレーション&クリエイション(noie.cc) とともに、〈 LIFE with ART project 〉をスタート。アートを飾る楽しみを、もっと身近に、たくさんの人に味わっていただきたい。共通する思いを込めて、ジャンルも表現も様々なアートの展示販売イベントを開催しています。



≫HP: https://www.arflex.co.jp/about/activity/life_with_art_project/

≫公式インスタグラム:https://www.instagram.com/arflexjapan/



curated by noie.cc:https://noie.cc/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/19-20:16)